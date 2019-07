dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.07.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Software AG kappt Umsatzprognose - Aktienkurs so tief wie Anfang 2016

DARMSTADT - Die Software AG hat in ihrer größten Sparte erneut enttäuscht und muss dort die Jahresziele kräftig senken.



Der Konzern kann in seinem Geschäft mit Integrationssoftware weiter nicht von dem Trend zur Digitalisierung profitieren und schnitt hier im zweiten Quartal unerwartet schwach ab. Auf Jahressicht wird in der DBP getauften Digitalsparte nun ohne die zukunftsträchtigen Geschäfte mit der Cloud und zur Vernetzung von Maschinen kein Wachstum herausspringen, sondern womöglich ein spürbarer Rückgang.

ROUNDUP: Sartorius hebt Umsatzprognose - Aktie kratzt am Rekordhoch

GÖTTINGEN - Eine unverändert starke Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Biopharmazeutika hat dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius im zweiten Quartal weiteren Schwung verliehen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten kräftig zu, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Göttingen mitteilte. Damit übertrafen die Niedersachsen die Erwartungen der Analysten. Bei den Auftragseingängen verzeichnete Sartorius ebenfalls deutliche Zuwächse.

ROUNDUP: Munich Re mit 1 Milliarde Euro Quartalsgewinn - Jahresziel bestätigt

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re hat im zweiten Quartal von geringeren Belastungen durch Großschäden sowie der Auflösung von Reserven für Basisschäden profitiert. Das Konzernergebnis dürfte daher im abgelaufenen Jahresviertel rund eine Milliarde Euro erreicht haben, wie der Rückversicherer am Donnerstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

ROUNDUP: Microsoft steigert Gewinn und Umsatz dank Cloud-Boom kräftig

REDMOND - Der Software-Riese Microsoft bleibt dank seiner florierenden Cloud-Dienste auf Erfolgskurs. Im abgelaufenen Geschäftsquartal bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar (11,7 Mrd Euro) in die Höhe, wie Microsoft am Donnerstag nach US-Börsenschluss am Konzernsitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington mitteilte. Das lag zwar auch maßgeblich an einer Steuergutschrift über 2,6 Milliarden Dollar, doch auch das operative Ergebnis legte um starke 20 Prozent zu.

ROUNDUP 2: Neuer BMW-Chef für klare Ansagen in stürmischen Zeiten

MÜNCHEN - Tesla , Jaguar, Audi und Mercedes sind mit attraktiven E-Autos auf dem Markt, BMW fährt hinterher - diesen Vorwurf müssen sich die Münchner Autobauer inzwischen oft anhören. In vier Wochen übernimmt der bisherige BMW-Produktionschef Oliver Zipse die Führung des Konzerns. "Zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft" lautet der Auftrag, den ihm Aufsichtsratschef Norbert Reithofer bei seiner Berufung am Donnerstag mit auf den Weg gab.

Konsum-Boom verhilft American Express zu Gewinnsprung

NEW YORK - Die Ausgabefreude der Kreditkartenkunden hat American Express im zweiten Quartal zu deutlich mehr Gewinn und Einnahmen verholfen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nahm der Überschuss um neun Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) zu, wie der Finanzkonzern am Freitag in New York mitteilte. Die Erlöse kletterten um acht Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Scout24 will Struktur verschlanken und kauft Aktien zurück - Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Internetportalbetreiber Scout24 will seine Strukturen verschlanken und zudem Aktien zurückkaufen. Das Volumen der Aktienkäufe liege bei bis zu 300 Millionen Euro, teilte der MDax -Konzern am Freitag in München mit. Mit einem Paket von aktionärsfreundlichen Maßnahmen will Scout24 nach einer geplatzten Übernahme durch Finanzinvestoren eine langfristige Wertsteigerung in Gang setzen. Dazu will das Unternehmen die beiden Kern-Geschäftsfelder stärken, das Umsatzwachstum steigern sowie an der Finanzierung arbeiten.

Norma Group senkt Prognose wegen schwächelnder Autoindustrie - Chef geht

MAINTAL - Der Autozulieferer Norma Group bekommt das schwache Umfeld in der Branche zu spüren und muss seine Prognose für das laufende Jahr zurechtstutzen. Zudem räumt Vorstandschef Bernd Kleinhens Ende Juli seinen Posten, wie der auf Verbindungstechnik spezialisierte MDax -Konzern am Freitag in Maintal mitteilte. Der Umsatz dürfte aus eigener Kraft - also ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseinflüsse - bestenfalls nur noch um ein Prozent zulegen, es sei aber auch ein Rückgang um ein Prozent möglich. Zuvor hatte Norma noch ein Umsatzplus von 1 bis 3 Prozent angepeilt. Aus der zuvor anvisierten operativen Marge zwischen 15 und 17 Prozent wird ebenfalls nichts, nun geht das Unternehmen lediglich noch von mehr als 13 Prozent aus. Hier war Norma bereits im April etwas pessimistischer geworden.

ROUNDUP: Fortum will Gespräche mit Uniper wieder aufnehmen

ESPOO/DÜSSELDORF - Der finnische Großaktionär Fortum sucht nach der kontroversen Hauptversammlung des Energiekonzerns Uniper den Dialog mit dem Konzern. Fortum habe sich nach der Hauptversammlung mit Vertretern der Arbeitnehmerseite, dem neuen Management um Konzernchef Andreas Schierenbeck sowie dem Aufsichtsrat getroffen, erklärte Konzernchef Pekka Lundmark bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Freitag im finnischen Espoo. Man habe sich darauf verständigt, die Gespräche "wieder aufzunehmen."

Weitere Meldungen

-Ex-Automanager Ghosn reicht Klage gegen Nissan und Mitsubishi ein

-2/ROUNDUP: IT-Dienstleister Datev kauft Knowhow ein

-ROUNDUP/Betreiber der Pkw-Maut: Scheuer spielt bei Verträgen 'unsauber'

-Facebook wehrt sich gegen NetzDG-Bußgeld

-ROUNDUP: Vattenfall steigert Gewinn - Deutschland bleibt größter Markt

-'FAZ': Kohleausstieg - erste konkrete Pläne für Region Cottbus

-Batterie-Streit geht weiter - Ministerium: Keine Empfehlung für Ulm

-Novartis erhält Zulassung in China für Gilenya

-BMW und Tencent bauen Datenzentrum für selbstfahrende Autos in China

-ROUNDUP: Merkel: CO2-Preis effizientester Weg zu Deutschlands Klimazielen

-Insolventer Erotik-Händler Beate Uhse steht zum Verkauf

-Bierbrauer AB Inbev verkauft Australien-Geschäft und prüft weiter Asien-IPO°

