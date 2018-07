dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.07.2018 - 15.15 Uhr

Comcast gibt im Bieterkampf mit Disney um Fox-Übernahme auf

PHILADELPHIA - Der US-Kabelkonzern Comcast gibt sich im Wettbieten mit Disney um große Teile von Rupert Murdochs Medienimperium 21st Century Fox geschlagen.



Comcast verfolge die Übernahme von Fox nicht länger und konzentriere sich stattdessen auf den britischen Bezahlsender Sky, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Comcast-Chef Brian Roberts zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte seinem Disney-Pendant Bob Iger und dessen Team.

ROUNDUP 2: SAP-Geschäfte laufen dank starkem Cloud-Geschäft weiter rund

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP profitiert weiter von immer besseren Geschäften mit Mietsoftware. Im zweiten Quartal trieben die Verkäufe von Anwendungen in der sogenannten Cloud Umsatz und Ergebnis nach oben. Zudem erhöhte der Walldorfer Konzern angesichts des starken Wachstums in diesem Geschäftsbereich am Donnerstag teilweise die Prognosen für 2018 und 2020. Man signalisiere damit, dass SAP in eine neue Wachstumsphase eingetreten sei, betonte Vorstandschef Bill McDermott. An der Börse sorgten die Zahlen und die neuen Prognosen aber erst einmal für Ernüchterung. Die zuletzt stark gestiegene Aktie gab etwas nach.

ROUNDUP: Morphosys kooperiert mit Novartis und erhöht Jahresprognose

PLANEGG - Der Biotechnologiekonzern Morphosys hat mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis eine millionenschwere Lizenzvereinbarung für sein Wirkstoffprogramm MOR106 abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr ist Morphosys nun optimistischer. Die Aktie konnte von den Neuigkeiten profitieren und stieg am Donnerstagvormittag deutlich.

FARNBOROUGH: Boeing hängt Airbus bei Neuaufträgen auf der Messe ab

FARNBOROUGH - Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing hat seinen Rivalen Airbus auf der Luftfahrtmesse in Farnborough bei Neubestellungen deutlich abgehängt. Insgesamt sammelte der US-Konzern seit Montag Aufträge und Vorverträge über 528 Verkehrsflugzeuge ein, wie er am Donnerstag auf der Luftfahrtschau südwestlich von London mitteilte. Der europäische Rivale Airbus kam lediglich auf 431 Maschinen.

Thyssenkrupp-Übergangschef pocht auf Erhalt des Gesamtkonzerns

ESSEN - In der aktuellen Krise von Thyssenkrupp hat Übergangschef Guido Kerkhoff eindringlich für einen Erhalt des Gesamtkonzerns plädiert. "...Deshalb haben wir vom Aufsichtsrat das klare Mandat bekommen, unseren bisherigen Kurs bis auf weiteres fortzusetzen, mit allen Geschäften. Unter einem Dach", schrieb Kerkhoff in einem Brief an die rund 160 000 Beschäftigten des Konzerns. Die "WAZ" hatte darüber bereits berichtet.

'MM': VW-Konzernchef setzt Marken höhere Renditeziele

HAMBURG - Der neue Volkswagen -Chef Herbert Diess hat seinen Marken einem Pressebericht zufolge neue, anspruchsvollere Renditeziele vorgegeben. Von Oberklasse-Marke Audi etwa fordere Diess langfristig eine Umsatzrendite von 12 Prozent, heißt es in einem Vorabbericht des am Freitag erscheinenden "Manager Magazin" (MM). Dabei beruft sich das Blatt auf Unternehmenskreise. In den vergangenen zehn Jahren erreichte Audi dem Bericht zufolge diese Marke nur einmal. 2017 lag die Rendite bei 8,4 Prozent.

ROUNDUP/Trumpf-Chefin: Lange Phase des Aufschwungs könnte bald vorüber sein

STUTTGART/DITZINGEN - Um eine halbe Milliarde hat der Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni) gesteigert. "In vielen Märkten haben wir unsere Planungen übertroffen", sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller am Donnerstag. Über die Stränge schlagen will man bei Trumpf dennoch nicht. "Wir beobachten die Entwicklung der weltweiten Konjunktur sehr aufmerksam", sagte Leibinger-Kammüller. "Es mehren sich die Zeichen, dass diese lange Phase des Aufschwungs bald vorüber sein könnte. Darauf wollen wir vorbereitet sein."

Steinhoff bekommt von Gläubigern mehr Zeit

AMSTERDAM - Die Gläubiger des krisengeschüttelten Möbelkonzerns Steinhoff haben dem Konzern Aufschub bei der Rückzahlung seiner Schulden gewährt. Damit verschafft sich der Ikea-Rivale aus Südafrika Zeit für die Sanierung seiner Bilanzen. Wie Steinhoff am Donnerstag mitteilte, haben fast 90 Prozent der Inhaber von Schuldverschreibungen einer drei jährigen Verlängerung der Kreditlaufzeiten zugestimmt. Dies war eine der wichtigen Bedingungen, um einen Rettungsplan auf den Weg zu bringen. Die Frist dafür läuft am Freitag aus.

Commerzbank schließt Milliardenkooperation für neue Seidenstraße

FRANKFURT - Die Commerzbank hat eine milliardenschwere Zusammenarbeit mit der chinesischen Großbank ICBC geschlossen, um vom Ausbau der "neuen Seidenstraße" zu profitieren. Das Frankfurter Geldhaus strebe an, binnen fünf Jahren Projekte im Höhe von 5 Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd Euro) in Bezug zur der Handelsroute zu unterstützen, die China besser mit dem übrigen Asien sowie Afrika und Europa verbinden soll. Das teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Vereinbarung berichtet.

^

Weitere Meldungen

-EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Energiemarkt-Regeln

-Ryanair schweigt zu Streik-Details in der kommenden Woche

-ROUNDUP: Verfassungsklage gegen Ostsee-Pipeline gescheitert - Kein Baustopp

-Autobauer Volvo legt kräftig zu

-Roche legt erste Daten zu IMpower132-Studie vor - Gemischte Signale

-Vodafone stattet E-Bikes mit intelligentem Diebstahlsschutz aus

-Ausbau der Windenergie auf See stockt - Windparks noch im Bau

-Alstom steigert Umsatz vor geplanter Fusion mit Siemens

-Nach 50+1-Urteil: 96-Manager Heldt rechnet nicht mit Stimmungsboykott

-Brüssel verklagt drei Länder beim EuGH wegen Geldwäschevorschriften

-Trump bedankt sich via Twitter bei Novartis für Verzicht auf Preiserhöhungen

-Schweizer Uhren im Ausland stark gefragt - Hohes Halbjahres-Plus

-ROUNDUP: ABB steigert Gewinn im 2. Quartal kräftig - Auftragslage verbessert

-Lkw-Bauer Volvo verdient mehr als erwartet

-Netflix zeigt im Dezember Broadway-Show von Bruce Springsteen

-Seehofer verteidigt Verkauf der Anteile an Wohnungsbaugesellschaft

-Tschentscher schließt weitere Dieselfahrverbote in Hamburg aus

-Verfassungsklage gegen Ostsee-Pipeline gescheitert - Kein Baustopp

-Länder für Einzelfallprüfung von Rundfunkbeitrag in Zweitwohnung

-Givaudan wächst im ersten Halbjahr wieder schneller

-ROUNDUP: Audi-Chef Stadler legt Haftbeschwerde ein

-Russische Duma stimmt in erster Lesung für umstrittene Rentenreform

-Ausbau der Windenergie auf See stockt - Windparks noch im Bau

-Stadler legt Haftbeschwerde ein

-Kreise: Bahnchef Lutz soll Finanzressort abgeben

-Maschinenbauer Trumpf steigert Umsatz um eine halbe Milliarde

-Ryanair-Streiks könnten auch Flughafen Frankfurt-Hahn treffen

-Umsatzwachstum von Zooplus schwächt sich leicht ab - Aktie bricht ein

-Streiks in Brasilien lasten auf Unilever-Umsatz

-Ein neuer Wal am Himmel: Airbus-Transporter BelugaXL hebt erstmals ab

-Heißer Sommer drückt auf Geschäft der Rocket-Internet-Beteiligung Home24

-Großinvestor steigt bei About You ein - Das erste Hamburger 'Einhorn'

-Evotec bekommt Millionenbetrag von Bayer

-Betreiber von Waschstraßen haften nicht für jeden Fehler der Kunden

-Presse: Verluste bei Kaufhof wachsen

-ROUNDUP: Verfassungsklage gegen Ostsee-Pipeline gescheitert - Kein Baustopp°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba