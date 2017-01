dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.01.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Angst vor Brexit - Banken erwägen Verlagerung von Jobs

DAVOS/LONDON/DÜSSELDORF - Die Großbanken UBS und HSBC haben angekündigt, möglicherweise Tausende Jobs aus London an andere Standorte in der EU zu verlagern.



Sie wollen damit sicherstellen, dass sie ihre Finanzprodukte auch nach einem Brexit im Binnenmarkt anbieten können. Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender Bloomberg TV am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Milliardenklage gegen Deutsche Bank in USA eingereicht

MIAMI/FRANKFURT - Der Deutsche Bank droht möglicherweise neuer Ärger in den USA. Jüdische Wohlfahrtsorganisationen haben das Geldhaus und Tochterunternehmen vor einem US-Gericht in Florida verklagt, weil sie das Erbe der Frankfurter Unternehmerfamilie Wertheim beanspruchen. In der am Mittwoch eingereichten Klageschrift, über die zuerst das "Manager Magazin" berichtet hatte, wird die Rückerstattung von 3,0 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) gefordert. Es ist aber noch offen, ob das Gericht die Klage zulässt.

ROUNDUP/Winterkorn bekräftigt: Wusste nichts von VW-Abgas-Manipulationen

BERLIN - Der ehemalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn hat seine Darstellung bekräftigt, vor Bekanntwerden des Diesel-Skandals nichts über Abgas-Manipulationen bei dem Autobauer gewusst zu haben. "Das ist nicht der Fall. (...) Ich habe dazu auch keine Akteneinsicht erhalten." Er verstehe nicht, warum er nicht informiert worden sei, sagte Winterkorn im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags am Donnerstag in Berlin. Die Parlamentarier sollen eine mögliche Mitverantwortung der Politik bei der späten Aufdeckung gefälschter Abgaswerte von Millionen Dieselwagen aufarbeiten.

ROUNDUP: Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will Zulieferer Zodiac kaufen

PARIS - Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will den heimischen Zulieferer Zodiac Aerospace schlucken. Bei einer erfolgreichen Fusion würde einer der größten Luftfahrt-Konzerne Frankreichs entstehen. Safran legt für den Zukauf insgesamt knapp 10 Milliarden Euro auf den Tisch, das Management von Zodiac steht dahinter.

EU-Verfahren bremst neue Airline mit Air-Berlin-Großaktionär aus

HANNOVER - Der Start der geplanten Ferienfluggesellschaft des Reisekonzerns Tui und des Air-Berlin-Anteilseigners Etihad könnte sich bis zum Winterflugplan 2017/2018 verschieben. "Zur Zeit wird weiter verhandelt, es gibt noch nichts Konkretes", sagt ein Tui-Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die im Dezember 2016 bei der EU-Kommission beantragte Genehmigung für das Joint-Venture ist nach seinen Angaben recht zeitintensiv.

ROUNDUP: Uniper darf jahrelang gestopptes Kraftwerk in Datteln fertigbauen

DATTELN - Der Energiekonzern Uniper darf den 2009 gerichtlich gestoppten Bau des Kohlekraftwerks Datteln 4 abschließen und das Kraftwerk in Betrieb nehmen. Die Bezirksregierung Münster habe die notwendige Genehmigung gegeben, teilte Uniper am Donnerstag mit. Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler sprach von einem positiven Signal nach langem Dialog mit den Menschen in der Region. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) kritisierte die Entscheidung als "Kniefall vor der Kohlelobby" und kündigte an, voraussichtlich erneut dagegen zu klagen.

ROUNDUP: Volkswagen rechnet in China mit deutlich geringerem Wachstum

PEKING - Nach Rekordverkäufen im vergangenen Jahr stellt sich Volkswagen in China 2017 auf moderatere Zuwachsraten ein. Im Jahresdurchschnitt peilt die Gruppe ein Wachstum in einer Größenordnung von fünf Prozent an, wie VW-China-Chef Jochem Heizmann am Donnerstag in Peking sagte. Diese Zuwachsrate liegt zwar deutlich unter dem Wachstum von 2016, als VW in China mehr als zwölf Prozent zugelegt habe. Die Aussichten seien aber weiterhin "extrem positiv".

Carrefour kann in Lateinamerika weiter punkten

PARIS - Europas größter Handelskonzern Carrefour hat im vergangenen Jahr von seinem Geschäft fern der Heimat profitiert. Insbesondere Lateinamerika entwickelte sich stark, so dass der vergleichbare Umsatz am Ende um drei Prozent auf 85,7 Milliarden Euro zulegen konnte. Dies teilte Carrefour am Donnerstag mit.

Ahold Delhaize steigert Umsatz

ZAANDAM - Die im Sommer fusionierte Supermarktkette Ahold Delhaize hat im vierten Quartal bei den Erlösen zulegen können. Gut lief es auf dem niederländischen Heimatmarkt und für Delhaize America, während der größte Umsatzbringer, Ahold USA, leicht schwächelte. Der Gesamtumsatz stieg bereinigt unter anderem um den Fusionseffekt und Währungsschwankungen um 2,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro, die das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage von Umsatzzahlen mitteilte. Auch das noch eher kleine Onlinegeschäft wuchs deutlich. Analysten hatten mit einem Umsatz in dieser Größenordnung gerechnet. Die Prognosen für das abgelaufene Jahr bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP/Riskante Finanzwetten: CFD-Branche wehrt sich gegen drohendes Verbot

FRANKFURT - Die Anbieter riskanter Finanzwetten, so genannter CFDs, stemmen sich gegen ein drohendes Verbot bestimmter Papiere durch die Finanzaufsicht Bafin. "Es ist der falsche Ansatz, eine ganze Produktart verbieten zu wollen, wenngleich wir Pläne zum Schutz von Privatanlegern unterstützen", sagte Rafael Neustadt, Geschäftsführer des CFD-Verbands, der Deutschen Presse-Agentur. "Vielmehr müssten unregulierte Anbieter stärker in den Fokus genommen werden." Aus diesem Bereich kämen fast alle Anlegerbeschwerden. Dies habe man der Bafin in einer Stellungnahme erklärt.

^ Weitere Meldungen

-US-Richter kündigt Entscheidung zu VW-Vergleich mit Autohändlern an ROUNDUP: Niederländischer Öko-Energiekonzern Eneco steigt bei Lichtblick ein -Staatliches Tierwohl-Label soll für breiten Markt kommen -Ex-Automanager Bob Lutz zu Trumps Tweets: 'dummes Geschwätz' -Bahn führt Rotation für Führungskräfte ein -ROUNDUP: Gericht lehnt Antrag auf Haftbefehl gegen Samsungs De-facto-Chef ab -US-Justiz bestätigt Milliarden-Vergleich mit Credit Suisse -Energiepreise zum Jahreswechsel gestiegen -Allianz gewinnt britische Bank Standard Chartered als Vertriebspartner in Asien -DAVOS: Alibaba wird Digital-Partner für Olympische Spiele -Immer mehr Wohnungen werden genehmigt -Währungs-Wirrwarr bei Flugpreisen: BGH prüft Pflicht zu Euro-Angaben -Winterkorn: VW-Rücktritt war 'schwerster Schritt meines Lebens' -Nach Beschwerde: Verlage können Hörbücher direkt Apple anbieten -Gewerkschaft drängt auf Einhaltung des Mindestlohns in Gastro-Branche -Insolvenzverwalter: 'Schlecker-Frauen' sollen von Klagen profitieren -Schwesig plädiert für gerechten Lohn in der Filmbranche -Russisches Verfassungsgericht lehnt Entschädigung für Yukos-Eigner ab -ROUNDUP: Fahrgast-Verbände wollen WLAN in U-Bahnen und Regionalzügen -Dobrindt fordert WLAN auch in Regionalzügen -ROUNDUP: Textildiscounter KiK will bald auch die USA erobern -ROUNDUP: Verband fürchtet steigende Wasserpreise durch Nitratverschmutzung -Fresenius begibt Anleihe zur Finanzierung von Klinikkauf in Spanien -ROUNDUP: Bundestag beschließt einstimmig Freigabe von Cannabis auf Rezept -ROUNDUP: Offshore-Windenergie fühlt sich durch Politik ausgebremst -Netflix-Aktie schießt nach starkem Kundenzuwachs hoch -Toshiba drohen wohl noch höhere Verluste im US-Atomgeschäft -Frankfurter Volksbank erwartet solides 2017 - Keine Gebührenerhöhung -Weltverband genehmigt Formel-1-Besitzerwechsel -Offshore-Windenergie fühlt sich durch Politik ausgebremst -Lufthansa-Flugzeug kommt in Paris von Rollbahn ab -Weniger böse Überraschungen für Mietwagen-Kunden -Verdi kritisiert Ausbildungsbedingungen im Handel -Elektronikverband: Smartes Fernsehen 'im Alltag angekommen' -Bauernpräsident: Landwirte verringern Einsatz von Dünger -Bieter: Nächste Woche Entscheidung beim Verkauf des Airports Hahn -Trendreport: Musikmarkt in Deutschland wächst weiter°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw