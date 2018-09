dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Zalando kappt wegen Hitze und Rabatten Prognosen - Aktie sackt ab

BERLIN - Modeonlinehändler Zalando muss wegen der Hitzewelle, höheren Rabatten und Abwicklungskosten vor allem beim Gewinn kräftig zurückrudern.



Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) würden 2018 nur noch 150 bis 190 Millionen Euro angepeilt, teilte der Konzern am Montagabend nach Börsenschluss mit. Bislang war zumindest noch das untere Ende der Spanne von 220 bis 270 Millionen Euro angepeilt worden. Zalando senkte zudem seine Umsatzprognose.

IPO/Chef der VW-Lastwagensparte: Börsengang nur eine Option

HANNOVER - Die Volkswagen -Lastwagensparte Traton mit MAN und Scania rückt die Erwartungen an einen baldigen Börsengang zurecht. Dieser sei nur eine von vielen Optionen, sagte Spartenchef Andreas Renschler am Dienstag in Hannover kurz vor Beginn der IAA-Nutzfahrzeugmesse. Noch sei über einen Börsengang nicht entschieden. Die Sparte habe alle ihre "Synergieprojekte" noch vor sich, auch Übernahmen seien nicht ausgeschlossen: "Alle Optionen auf unserem Weg zum "Global Champion" sind offen." Nicht auf der Agenda stehe eine Erhöhung des knapp 17-prozentigen Anteils an dem US-Truck-Hersteller Navistar.

Neuer Thyssenkrupp-Betriebsratschef rechnet mit 'unruhigen Zeiten'

ESSEN - Wechsel an der Spitze des Thyssenkrupp -Konzernbetriebsrats: Der Bochumer Dirk Sievers (47) tritt die Nachfolge von Willi Segerath an, der zum Monatsende in den Ruhestand geht. Wie eine Betriebsratssprecherin berichtete, ist Sievers am Dienstag einstimmig gewählt worden. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ/Mittwochausgabe) hatte zuvor darüber berichtet. "Der Konzern ist in schwierigem Fahrwasser", sagte Sievers der Zeitung. Er stelle sich "auf unruhige Zeiten ein".

ROUNDUP 2: EU-Kommission verschärft Ermittlungen gegen mögliches Auto-Kartell

BRÜSSEL - Die deutschen Autobauer müssen sich wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Absprachen einem offiziellen Kartellverfahren der EU-Kommission stellen. "Die Kommission will eingehender untersuchen, ob BMW , Daimler und VW vereinbart haben, bei der Entwicklung und Einführung wichtiger Technologien zur Verringerung der Schadstoffemissionen von Benzin- und Diesel-Pkw nicht miteinander zu konkurrieren", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel mit. "Durch solche Emissionsminderungssysteme soll die von Pkw verursachte Umweltbelastung verringert werden", so Vestager weiter.

Ryanair-Manager: Airline-Chef O'Leary bleibt noch einige Jahre

KÖLN - Ryanair-Chef Michael O'Leary wird Europas größten Billigflieger nach Ansicht seines Marketingchefs noch lange erhalten bleiben. "Er macht sicher über das Jahr 2019 hinaus weiter, ich denke für mindestens weitere fünf Jahre", sagte Ryanair-Marketingvorstand Kenny Jacobs am Dienstag beim Kongress der Touristik-Fachzeitschrift "fvw" in Köln. Angesichts der jüngsten Streiks und des gesunkenen Aktienkurses hatte es Forderungen gegeben, der für seinen frechen Sprüche und sein schwieriges Verhältnis zu den Gewerkschaften bekannte O'Leary solle seinen Posten für einen Nachfolger freimachen.

Mastercard und Visa ziehen Schlussstrich unter jahrelangen Streit mit Händlern

NEW YORK/SAN FRANCISO - Mastercard und Visa haben ihren seit vielen Jahren schwelenden Streit mit Händlern über zu hohe Gebühren beigelegt. Die beiden Kreditkartenanbieter legen auf die 2012 vereinbarte Summe von 5,3 Milliarden Dollar noch mal 900 Millionen Dollar drauf, wie Mastercard und Visa am Dienstag mitteilten. Damit summiert sich die Vergleichssumme auf 6,2 Milliarden Dollar (5,3 Mrd Euro) - von der mit 4,1 Milliarden Dollar der Großteil auf Visa entfällt. Der Streit mit den Händlern schwelt schon seit 2005.

Springer-Chef kommt in Netflix-Verwaltungsrat

BERLIN/LOS GATOS - Der Chef des Medienkonzerns Axel Springer , Mathias Döpfner, zieht in den Verwaltungsrat des Videostreamingdienstes Netflix ein. Die US-Firma erhoffe sich davon "wertvolle Perspektiven und wichtige Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres weltweiten Angebots", erklärte Gründer und Chef Reed Hastings am Dienstag.

Weitere Meldungen

-US-Wohnmobilhersteller Thor übernimmt Hymer-Gruppe

-Swiss-Re-Chef erwartet in diesem Jahr weitere schwere Stürme

-Autoverband VDA wettert gegen EU-Emissionspläne bei Lkw

-VW-Lastwagensparte will in China schweren Lkw bauen

-ROUNDUP/Daimler-Truck-Vorstand: Batterie auf langen Strecken im Nachteil

-EU-Kommission verschärft Kartell-Ermittlungen gegen Autobauer

-BMW sichert EU-Ermittlern Zusammenarbeit zu

-Deutschlands schnellster Superrechner wird in Jülich eingeweiht

-Firmen und Verbände beraten Chancen für Zusammenarbeit mit Polen

-Streiktag bei Halberg Guss - Aufruf zu Geschlossenheit

-Deutsche Post will Paketpreise für Geschäftskunden stärker anheben

-Über 800 gefälschte Teile auf Automesse sichergestellt

-Teure Mobilität: Höchste Preissteigerungen bei Bus und Bahn

-MorphoSys und Leo Pharma erweitern Zusammenarbeit bei Peptid-basierten Therapien

-Baywa: Lebensmittelsicherheit nur mit Technologie möglich

-ROUNDUP: EU-Kommission verschärft Ermittlungen gegen mögliches Auto-Kartell

-Streiktag bei Neue Halberg Guss - etwa 200 Menschen beteiligt

-SPD-Landeschef: PSA muss konkrete Pläne für Opel endlich offenlegen

-Gewerkschaft der Polizei: Räumung im Hambacher Forst kostet Millionen

-ROUNDUP: Bertelsmann geht bei Call-Centern mit Marokkanern zusammen

-Dänischer Rundfunk streicht Programme und Stellen

-Neuer Ferrari-Chef senkt Ergebnisziel

-Nur noch Drei-Tage-Woche bei Jaguar Land Rover

-Alstom sieht keine Wettbewerbshindernisse durch Siemens-Fusion

-Von Musk beschimpfter Taucher reicht Klage in den USA ein

-Hohe Ticketpreise: Kartellamt hält weiterhin ein Auge auf die Lufthansa

-Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten 2018 sinkende Gewinne

-Clariant rückt näher an saudi-arabischen Großaktionär

-Kretschmann warnt Unternehmer vor 'Fehlervermeidungskultur'

-Zusatzzahlungen bei Flügen nehmen zu - Neue Regeln bei Ryanair

-Presse: 31 Tote nach 'Florence' im Südosten der USA

-Rote Zahlen - Modekonzern Esprit will Kosten senken

-Starker Euro belastet Stihl - weniger Einnahmen trotz Absatzplus

-Osram setzt bei Halbleitersparte auf stärkeres Wachstum in kommenden Jahren

-FDP will Diesel-Fonds und Eigenbeteiligung für Hardware-Nachrüstung

-'HB': VW-Aufsichtsrat will am 28. September Entscheidung zu Stadler fällen

-Autonome Züge und sparsame Loks - Bahnmesse Innotrans gestartet

-Ufa arbeitet an 'Kudamm 62' und 'Deutschland 89'

-Kohlekommission berät nach Ärger um Pofalla-Vorschlag

-Hambacher Forst beschäftigt erneut NRW-Landtag

-Südafrika legalisiert privaten Konsum und Anbau von Marihuana

-Shell eröffnet erste Tankstelle für verflüssigtes Erdgas LNG

-Generalunternehmer für Zusatzterminal am BER gefunden

-Bertelsmann geht bei Call-Centern mit Marokkanern zusammen°

