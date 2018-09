dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.09.2018 - 15.15 Uhr

IPO/ROUNDUP: Knorr-Bremse will noch in diesem Jahr an die Börse

MÜNCHEN - Die Börsenpläne des Bremsenherstellers Knorr-Bremse werden konkreter: Der Konzern plant seinen Börsengang nun für das vierte Quartal im Prime Standard an der Frankfurter Börse.



Beim IPO (Initial Public Offering - Erstnotiz) sollen ausschließlich bestehende Aktien aus dem indirekten Besitz des Mehrheitsaktionärs Heinz Hermann Thiele und seiner Familie platziert werden, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Dem Unternehmen fließt jedoch kein Geld zu.

Tesla-Chef: In 'Auslieferungshölle' beim Model 3

PALO ALTO - Der geschaffte Produktionsschub beim neuen Elektroauto Model 3 stellt Tesla vor das nächste Problem: Die Firma von Elon Musk kommt mit der Übergabe der gebauten Fahrzeuge nicht mehr hinterher. "Sorry, wir sind von der Produktionshölle in die Auslieferungs-Logistik-Hölle geraten", erklärte der Firmenchef in der Nacht zum Montag bei Twitter. Er reagierte auf die Beschwerde einer Käuferin, die schrieb, dass ihr Auslieferungstermin immer weiter nach hinten geschoben werde. Musk versicherte, dass das Problem bald gelöst sein werde.

Hoffnungsschimmer für H&M: Textilhändler setzt mehr um als erwartet

STOCKHOLM - Der angeschlagene schwedische Textilhändler Hennes & Mauritz (H&M) hat dank der schwachen schwedischen Krone, aber auch dank Marktanteilsgewinnen und gut laufender Räumungsverkäufe mehr umgesetzt. Im dritten Quartal (bis 31. August) seien die Einnahmen ohne die anfallende Mehrwertsteuer um neun Prozent auf 55,8 Milliarden schwedische Kronen (5,3 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konkurrent des spanischen Konzerns Inditex am Montag in Stockholm mit. Damit übertraf H&M die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten.

Osram bleibt vorsichtig - 'Eingeschränkte Sicht auf die Entwicklung'

MÜNCHEN - Das Lichtunternehmen Osram blickt wegen der Probleme der Autoindustrie und der labilen Konjunkturlage skeptisch auf die nächsten Monate. "Wenn meine Kunden wie zum Beispiel Daimler ein Problem bekommen, ihre Fahrzeuge von den USA nach China zu verkaufen und umgekehrt, dann bin ich doch immer mit von der Partie", sagte Osram-Chef Olaf Berlien der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). "Osram ist ein wichtiger Lieferant für viele Autohersteller und deren Zulieferer."

Deutsche Post strukturiert nach schlechteren Geschäften um

BONN - Nach schlechten Geschäften in ihrer Brief- und Paketsparte baut die Deutsche Post ihre Konzernstruktur um. Die Sparte beinhaltet künftig nur noch das Deutschland-Geschäft, während der internationale Paket-Bereich sowie der Online-Handel abgespalten und eigenständig werden, wie die Deutsche Post am Montag mitteilte. Mit der zum Jahreswechsel gültigen Umstrukturierung will die Post mit ihrem im Juni verkündeten "Turnaround-Plan" vorankommen.

Probleme mit der Klimaanlage: BMW ruft in China 139 000 Autos zurück

PEKING - BMW ruft in China mehr als 139 000 Fahrzeuge wegen möglicher Probleme mit der Klimaanlage in die Werkstatt. Das teilte Chinas Qualitätsaufsichtsbehörde auf ihrer Website mit. Betroffen seien 3er BMWs, die zwischen 2005 und 2011 gebaut wurden. Ein BMW-Sprecher sagte in München, die Verkabelung des Gebläsereglers werde ersetzt, weil ein Stecker rosten und sich Kabel erwärmen könnten. Dann könnte die Klimaanlage ausfallen. Der Aufsichtsbehörde zufolge könnte sich in extremen Fällen die Wahrscheinlichkeit für ein Feuer erhöhen.

ROUNDUP: Scheuer will höhere Umstiegsprämien für Fahrer alter Diesel

BERLIN - Besitzer älterer Dieselautos sollen nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit neuen Angeboten zum Umstieg auf sauberere Autos bewegt werden. "Die Autohersteller sind hier zwingend in der Pflicht", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die bisherigen Kaufprämien seien "offenbar nicht attraktiv genug", die Hersteller müssten nachbessern. Im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote äußerte Scheuer erneut Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen an älteren Diesel-Pkw, schloss sie aber auch nicht aus. "Wir denken nach allen Seiten", sagte er.

'Dieselgate'-Milliardenverfahren: Schlagabtausch von Anlegern und VW

BRAUNSCHWEIG - Im milliardenschweren Musterverfahren zum VW -Abgas-Skandal haben sich die Parteien am Montag einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Volkswagen versuche, kriminelles Handeln zu verniedlichen, meinte der Anwalt der Musterklägerin Deka Investment am dritten Verhandlungstag am Oberlandesgericht Braunschweig. Gegen diesen Vorwurf wehrte sich die Gegenseite vehement.

ROUNDUP: Software-Milliardär Benioff kauft US-Magazin 'Time'

SAN FRANCISCO - Ein weiterer traditionsreicher Name aus der amerikanischen Medienwelt gehört künftig einem Tech-Milliardär: Der Software-Unternehmer Marc Benioff und seine Ehefrau Lynne kaufen das Magazin "Time". Der Kaufpreis liegt bei 190 Millionen Dollar (rund 163 Mio Euro).

Arbeit für Opel-Ingenieure dringend gesucht

RÜSSELSHEIM - Der Umbau des schrumpfenden Autobauers Opel ist ein gutes Jahr nach der Übernahme durch den französischen PSA -Konzern noch längst nicht abgeschlossen. Wegen fehlender Auslastung müssen vor allem die rund 7000 Beschäftigten im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum weiterhin um ihre Zukunft bangen. Für sie gilt zwar die mit der IG Metall vereinbarte Job-Garantie bis zum Juli 2023. Doch nach Ankündigungen des Unternehmens und internen Papieren, die dem "Handelsblatt" (Montag) vorliegen, bleibt am Stammsitz nichts beim Alten.

Neue Gesundheits-App für Millionen Versicherte startet

BERLIN - Millionen Versicherte sollen ab diesem Montag ihre Gesundheitsdaten über eine neue Handy-App verwalten können. In der digitalen Akte "Vivy" können etwa Befunde, Laborwerte und Röntgenbilder gespeichert und mit dem behandelnden Arzt geteilt werden, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung. Dahinter stehen zunächst 14 gesetzliche und zwei private Krankenversicherungen mit rund 13,5 Millionen Versicherten. Das Angebot sei kostenlos.

Bertelsmann kauft US-Bildungsanbieter OnCourse Learning

GÜTERSLOH - Bertelsmann baut sein Engagement in den USA aus. Das Unternehmen aus Ostwestfalen übernimmt den Online-Bildungsanbieter OnCourse Learning vom Finanzinvestor CIP Capital, wie Bertelsmann am Montag in Gütersloh mitteilte. Nach Angaben des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns liegt die Kaufsumme im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Übernahme stehe unter Vorbehalt der US-Kartellbehörden und soll im Herbst über die Bühne gehen. Laut Mitteilung zählt die Übernahme von OnCourse Learning neben dem Kauf der Buchgruppe Random House 1998 und dem Bildungsanbieter Relias 2014 zu den größten Zukäufen auf dem amerikanischen Markt.

^

Weitere Meldungen

-Sturm 'Florence' kostet 17 Menschen das Leben

-Linux-Erfinder nimmt Auszeit wegen seiner Wutausbrüche

-MyTaxi bietet gemeinsame Taxifahrten am Münchner Flughafen

-Verkehr der Zukunft: Audi zeigt Stadt-Simulation ohne Stau

-ROUNDUP: Räumung im Hambacher Forst geht weiter - Festnahmen und Verletzte

-Kreditportal Smava startet neue Runde Kampf um Kunden - Rasantes Wachstum

-Privatbank Berenberg Schweiz löst sich mit einem Besitzerwechsel vom Mutterhaus

-Dänisches Containerschiff durchfährt Nordostpassage

-IG Metall ruft zu Streiktag bei Halberg Guss auf

-ROUNDUP: Keine Einigung im Hitzepausen-Streit bei Playmobil-Hersteller°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas