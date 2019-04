dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.04.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Apple und Qualcomm beenden Patentstreit - Intel gibt 5G-Modems auf

SAN DIEGO - Apple und der Chip-Spezialist Qualcomm haben ihren erbitterten Patentstreit nach mehr als zwei Jahren beigelegt.



Damit ist der Weg für Apple frei, vermutlich im kommenden Jahr ein iPhone für den superschnellen 5G-Datenfunk auf den Markt zu bringen. Bisher bekanntgewordene Details der plötzlichen Einigung klingen gut für Qualcomm: Der iPhone-Konzern wird eine Patentlizenz erwerben und auch Chips bei Qualcomm beziehen. Zudem bekommt Qualcomm eine Zahlung von Apple, der Betrag blieb zunächst unbekannt.

'WSJ': T-Mobiles Fusionsplan trifft auf Widerstand der US-Behörden

NEW YORK - Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint trifft einem Zeitungsbericht zufolge auf erheblichen Widerstand der Kartellwächter des US-Justizministeriums. In der derzeit geplanten Form dürften die Wettbewerbshüter dem Vorhaben wohl nicht zustimmen, schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf Insider. Die Aktien von Sprint gerieten nachbörslich zunächst mit zehn Prozent ins Minus, T-Mobiles Papiere erlitten ebenfalls deutliche Kursverluste. Die Unternehmen und das Justizministerium äußerten sich zunächst nicht.

ROUNDUP Von Ketchup bis Wein: EU stellt Vergeltungszollpläne gegen USA vor

BRÜSSEL - Die EU bereitet weitere Vergeltungszölle auf Waren aus den USA vor. Mit Sonderabgaben auf Produkte wie Tomatenketchup, Wein, Reisekoffer und Spielekonsolen soll der Schaden durch illegale Subventionen für den US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing ausgeglichen werden, wie die zuständige EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Er wurde bereits 2012 auf rund 12 Milliarden Dollar (10,6 Mrd Euro) pro Jahr geschätzt und vor allem durch Wettbewerbsnachteile für den europäischen Flugzeugbauer Airbus begründet.

Morgan Stanley mit Gewinnrückgang - Flaute im Wertpapierhandel

NEW YORK - Das US-Geldhaus Morgan Stanley hat im ersten Quartal wegen eines schwächeren Finanzmarkthandels deutlich schlechter verdient. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Überschuss um neun Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro), wie der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mitteilte. Die Erträge sanken um sieben Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Netflix dämpft Erwartungen - Disney und Apple blasen zum Angriff

LOS GATOS - Der Streaming-Riese Netflix geht nach einem starken Jahresauftakt von schwächerem Nutzerwachstum aus. Dem weltweit führenden Online-Videodienst, der sich mit Serienhits wie "House of Cards" einen Namen machte und zuletzt auch mit Filmen wie "Bird Box" Erfolge feierte, steht ein verschärfter Konkurrenzkampf bevor. Neben etablierten Rivalen wie Amazon oder Hulu drängen mit Disney und Apple neue Kontrahenten in den boomenden Markt für Fernsehen im Internet. Just in dieser kritischen Phase hebt Netflix die Preise an - ein riskantes Manöver. Doch bange ist Vorstandschef Reed Hastings nicht.

Snacks bescheren Pepsico Gewinnplus zum Jahresstart

PURCHASE - Der Limonaden- und Snackhersteller Pepsico ist nach einer enttäuschenden Prognose überraschend gut ins Jahr gestartet. In den zwölf Wochen bis 23. März stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar (11,4 Mrd Euro), wie der ewige Konkurrent von Coca-Cola am Mittwoch in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. Der Nettogewinn legte sogar um gut 5 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Sondereffekte herausgerechnet, übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten.

ROUNDUP: Nachfrage nach 5G-Technik treibt Ericsson an

STOCKHOLM - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat im ersten Quartal von der wachsenden Nachfrage nach 5G-Mobilfunktechnik profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 48,9 Milliarden Kronen (4,7 Mrd Euro), wie der Nokia-Rivale am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurse und Geschäftseinheiten wäre das Plus mit 7 Prozent allerdings geringer ausgefallen. Umsatztreiber war erneut das Geschäft mit der Netzwerkausrüstung in Nordamerika, wo die Nachfrage nach Technik für den 5G-Mobilfunkstandard weiter zunimmt.

Acea: EU-Autozulassungen sinken kräftig

BRÜSSEL - Auf dem europäische Automarkt ist die Nachfrage im März den siebten Monat in Folge gesunken. Das Minus fiel dabei stärker aus als einen Monat zuvor. Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union sank im März um 3,9 Prozent auf rund 1,72 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Februar hatte der Rückgang ein Prozent betragen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus in der EU nun insgesamt 3,3 Prozent.

Roche nach gutem Jahresauftakt etwas optimistischer für 2019

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt als erwartet und ist aus diesem Grund für das laufende Geschäftsjahr etwas optimistischer als zuvor. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 14,8 Milliarden Schweizer Franken (rund 13 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Zu dem guten Abschneiden haben vor allem die zuletzt eingeführten Produkte beigetragen. Sie haben die Umsatzeinbußen durch Nachahmerprodukte mehr als ausgeglichen. Analysten hatten lediglich mit im Schnitt 14,2 Milliarden Franken gerechnet.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP 2/ABB-CEO Ulrich Spiesshofer tritt zurück - Umsatz steigt

-Danone profitiert von steigender Evian-Nachfrage in USA

-IBM enttäuscht mit überraschend starkem Umsatzminus

-L'Oreal steigert Umsätze stärker als erwartet

-Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland erhält Millionenauftrag

-Nordex wirbt im ersten Quartal Aufträge über 1 Gigawatt ein

-Novartis-Tochter AveXis zeigt positive Daten zur Genersatztherapie Zolgensma

-Santander und Credit Agricole wollen Wertpapierdienstleistungen zusammenlegen

-BGH: Bei Eigenbedarfskündigungen muss jeder Härtefall geprüft werden

-ROUNDUP: Boehringer macht wieder Gewinn - Milliarden-Investitionen geplant

-Medienhaus Axel Springer setzt auf Digitalgeschäft

-Südkoreanische Fluglinie Asiana Airlines soll verkauft werden

-Netzagentur lässt Rufnummern von Spam-Fax-Absendern abschalten

-Nach Rio Tinto senkt auch BHP Eisenerzprognose

-Europaparlament stimmt Stärkung von Verbraucherrechten zu

-Samsung zeigt Serienversion seines Smartphones Fold

-Forscher sehen Elektroauto als Klimasünder

-ROUNDUP: EU-Kommission gibt grünes Licht für Rückkauf der Fernwärme in Hamburg

-ROUNDUP: Riesige Spendenwelle für Notre-Dame - eine Milliarde Euro erwartet

-Schoko-Nation Deutschland: Mit Abstand größter Produzent in der EU°

