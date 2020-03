dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.03.2020 - 15.15 Uhr

VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Coronavirus-Pandemie trifft nun auch die Industrie mit Wucht

BERLIN - Die Coronavirus-Pandemie kommt nun auch mit Wucht bei internationalen Flaggschiffen der Industrie an - allen voran Autohersteller und Flugzeugbauer wie Volkswagen und Airbus .





VIRUS/ROUNDUP 3: VW stoppt Produktion wegen Corona-Risiken

WOLFSBURG - Die Folgen der Coronavirus-Pandemie schlagen jetzt auch in Deutschland und Europa voll auf die Produktion von Volkswagen durch. Der weltgrößte Autokonzern muss nach ersten Unterbrechungen in China auf dem Heimatmarkt ebenfalls die Fertigung in vielen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Erregers vorübergehend aussetzen. Pläne für die einzelnen Fabriken wurden am Dienstag noch abgestimmt. Mit ihren Geschäftszahlen für 2019 schnitt die VW -Gruppe noch gut ab.

VIRUS/ROUNDUP: Airbus setzt Produktion in Frankreich und Spanien aus

TOULOUSE - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus setzt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Produktion in Frankreich und Spanien für den Rest der Woche aus. Der Stopp dauere vier Tage, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen in Toulouse mit. Der Hersteller reagiert auf die von den Regierungen erlassenen Vorschriften wie die Ausgangssperre in beiden Ländern. Die Airbus-Standorte in anderen Ländern, vor allem in Deutschland, Großbritannien, Kanada, den USA und China, seien davon nicht betroffen, sagte ein Sprecher.

VIRUS/ROUNDUP: Audi-Bänder stehen ab Montag still

INGOLSTADT/MÜNCHEN - Der Autobauer Audi stellt die Produktion in seinen europäischen Werken und in Mexiko zum Ende der Woche ein. Wegen der "aktuell deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung der Werke wird es an den meisten Standorten des Volkswagen -Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen", teilte die VW -Tochter am Dienstag in Ingolstadt mit. Wegen der Coronaseuche wurde auch die Jahrespressekonferenz ganz abgesagt: Selbst der für Donnerstag als Notlösung geplante Webcast mit dem scheidenden Audi-Chef Bram Schot findet nicht statt.

ROUNDUP 2: Schwache Konjunktur und Corona-Krise werden Gewinn von Gea drücken

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea rechnet 2020 mit Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie. In China etwa leidet laut dem Unternehmen das Geschäft rund im Anlageninstandhaltung unter den stark eingeschränkten Reisemöglichkeiten für Techniker, was sich bis zum Ende des zweiten Quartals auswirken wird. Zudem werde die Ausbreitung des Virus etwa in Europa Spuren hinterlassen.

ROUNDUP 2: Träge Weltwirtschaft und Coronavirus stimmen Wacker Chemie vorsichtig

MÜNCHEN - Wacker Chemie geht wegen harter Konkurrenz bei Solarsilizium, der internationalen Handelskonflikte sowie der Coronavirus-Krise vorsichtig ins neue Jahr. "2020 wird aus heutiger Sicht ein weiteres sehr anspruchsvolles Jahr", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl am Dienstag bei der Bilanzvorlage. Es gebe zahlreiche Risiken, die die Coronavirus-Pandemie aktuell aber alle überschatte. So hätten bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres Transporteinschränkungen in China auf dem Umsatz gelastet, was alle Geschäftsbereiche zu spüren bekommen hätten. Insgesamt sei die Lage sehr ungewiss. "Das kann sich alles noch verschärfen."

MTU Aero Engines zieht Dividendenvorschlag zurück

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU setzt wegen der möglichen Virusfolgen auf sein Geschäft die Dividendenzahlung für das vergangene Jahr aus. Dies sagte eine Sprecherin am Dienstagmittag. Zuvor hatte MTU mitgeteilt, die Hauptversammlung angesichts der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu verschieben. Die Hauptversammlung werde innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von acht Monaten nach Geschäftsjahresende nachgeholt.

Weitere Meldungen

-VIRUS: Rolex schließt wegen Coronavirus für 10 Tage die Produktion

-VIRUS: Handel fürchtet wegen Ladenschließungen Umsatzeinbbußen

-ROUNDUP: Volksbanken stellen sich auf schwieriges Jahr ein

-VIRUS: Opel fährt Werk in Rüsselsheim kontrolliert runter

-VIRUS: Nach Flixbus stellt auch Blablabus den Verkehr ein

-Lambrecht: Soziale Netzwerke sollen Falschmeldungen löschen

-IG Metall verlangt bei Werkschließungen Aufzahlungen für Arbeiter

-VIRUS/Fahrradwerkstätten sollen offen bleiben - Verkauf aber nicht

-VIRUS/WHO: Bei Coronavirusverdacht ohne ärztlichen Rat kein Ibuprofen

-VIRUS: Europa-Park Rust bleibt wegen Coronavirus mehrere Wochen geschlossen

-VIRUS: Weitere Einschnitte - In Berlin schließen viele Geschäfte°

