dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.01.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Beiersdorf legt zum Jahresende einen Zahn zu

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat 2016 von gut laufenden Geschäften mit seinen Marken Nivea oder Eucerin profitiert.



Vor allem in den letzten drei Monaten legte der Konzern stark zu. Für eine positive Überraschung sorgte insbesondere die Klebstofftochter Tesa, der Analysten aufgrund der schwächeren Nachfrage aus der asiatischen Elektronikindustrie zuletzt nicht viel zugetraut hatten.

ROUNDUP: Morgan Stanley verdoppelt Quartalsgewinn

NEW YORK - Der Börsen-Boom im Zuge der US-Präsidentenwahlen hat der Investmentbank Morgan Stanley einen starken Jahresabschluss beschert. Der Überschuss verdoppelte sich im vierten Quartal verglichen zum Vorjahreszeitraum von 753 Millionen auf 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Die Erträge kletterten um 17 Prozent auf 9,0 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich.

ROUNDUP: Weihnachts-Shopper lassen Zalando nicht im Stich

BERLIN - Das Weihnachtsgeschäft hat beim Onlinehändler Zalando ordentlich die Kassen klingeln lassen. Zwischen Oktober und Dezember übersprang das MDax -Unternehmen erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze beim Umsatz. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich nach ersten Berechnungen von den im Vorjahr erzielten 71,8 Millionen auf voraussichtlich 81 bis 104 Millionen Euro, wie Zalando am Dienstag in Berlin mitteilte.

ROUNDUP: Beratung beschert US-Krankenversicherer UnitedHealth Gewinnsprung

NEW YORK - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat nach teurem Ärger mit seinen Obamacare-Verträgen das Jahr 2016 mit einem dicken Gewinnplus abgeschlossen. Dank guter Geschäfte seiner Servicesparte Optum legte der Überschuss um fast ein Viertel auf 7,2 Milliarden US-Dollar (6,8 Mrd Euro) zu, wie der Versicherer am Dienstag in New York mitteilte. Nachdem Konzernchef Stephen Hemsley seine Gewinnprognose bereits im Jahresverlauf angehoben hatte, übertraf UnitedHealth im vierten Quartal erneut die Erwartungen von Analysten.

ROUNDUP 2/Neuer Tabakgigant: Lucky Strike holt sich Camel

LONDON/WINSTON-SALEM - Unter dem Druck rückläufiger Zigarettenverkäufe stärkt sich der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) mit der Übernahme des US-Konkurrenten Reynolds . Beide Firmen hätten sich nun auf die Bedingungen zum Kauf der 57,8 Prozent der Reynolds-Anteile geeinigt, die noch nicht im Besitz von BAT seien, teilte BAT am Dienstag mit. Das neue Unternehmen werde größer und geografisch breiter aufgestellt sein, hieß es.

ROUNDUP: Audi will in China mit Elektroautos punkten

PEKING - Die VW -Tochter Audi will in China beim Verkauf von Elektroautos aufs Tempo drücken. Die Elektrifizierung der Modellpalette sei ein "Kernpunkt" der künftigen Planung, sagte Audi-Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

ROUNDUP: EU-Automarkt wächst Ende 2016 langsamer - Skepsis für 2017

BRÜSSEL - Zum Ende eines guten Jahres hat die Dynamik im europäischen Automarkt deutlich nachgelassen. Im Dezember wurden in der EU noch 3 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Damit hat sich die Wachstumsrate im Vergleich zum Gesamtjahr mehr als halbiert.

Alstom steigert Umsatz im dritten Geschäftsquartal moderat

PARIS - Der französische Zughersteller Alstom hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2016/17 moderat gesteigert. Beim Auftragseingang musste das Unternehmen indes einen Rückgang um mehr als die Hälfte verkraften. Zwischen Oktober und Dezember legten die Erlöse des Siemens -Konkurrenten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang brach hingegen um 57 Prozent auf 1 Milliarde Euro ein.

^ Weitere Meldungen

-Facebook will akustische Hilfen für Blinde einführen -Milchbauern sehen keinen Grund zur Entwarnung -Presse: Etihad könnte bei Lufthansa einsteigen -Bitkom: IT-Mittelstand ist weiter Wachstumstreiber -'Bild'-Zeitung klagt gegen 'Focus Online' -Studie: Lidl und Aldi unter den zehn größten Einzelhändlern weltweit -Luxusuhren-Gründer Walter Lange im Alter von 92 Jahren gestorben -Türprobleme bringen neue Verzögerungen am Hauptstadtflughafen -Klimaschützer: Schon 2019 mit Kohleausstieg anfangen -Linke kritisieren Nahles' Rentenpläne als unzureichend -Presse: Deutsche Bank könnte Boni von 90 Prozent der Mitarbeiter einbehalten -ROUNDUP: Stillstand bei Tarifrunde für Geldboten -Pekings erster selbstgebauter Raumfrachter ist fertig -Facebook-Geschäftsführerin: 'Wollen nicht entscheiden, was wahr ist' -DAVOS/Deutsche-Bank-Chef: Finanzkonzerne waren vor Finanzkrise zu komplex -Dräger-Chef: Zukunftsfabrik macht Unternehmen zukunftssicher -Syngenta-Chef rechnet nicht mit Verkauf von Adama bei Übernahme durch ChemChina°

