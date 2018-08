dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Zahlungsdienstleister und Dax-Kandidat Wirecard legt Latte höher

ASCHHEIM - Der Zahlungsdienstleister Wirecard weckt nach einem starken ersten Halbjahr weiteren Optimismus bei seinen Anlegern.



Das Management des Dax-Kandidaten strebt wegen des Shoppingbooms im Internet und Zukäufen nicht nur im laufenden Jahr mehr Gewinn an, sondern auch mehr Geschäft in den kommenden Jahren. "Wir verzeichnen ein starkes organisches Wachstum, nicht zuletzt aufgrund des sich beschleunigenden weltweiten Trends zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen", sagte Wirecard-Chef Markus Braun am Donnerstag in Aschheim bei München.

Bayer beginnt mit Monsanto-Integration - Aktivere Rolle bei Glyphosat-Verfahren

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kann mit der Integration des übernommenen US-Saatgutunternehmens Monsanto beginnen. Mit dem nun vollzogenen Verkauf von Geschäftsteilen an den deutschen Konkurrenten BASF sind die Voraussetzungen erfüllt, wie Bayer am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Bayer ist bereits seit dem 7. Juni alleiniger Eigentümer von Monsanto.

US-Supermarktkette Walmart mit bestem Wachstum seit mehr als zehn Jahren

BENTONVILLE - Der US-Händler Walmart hat die Scharte eines schwachen Jahresauftakts mit einem starken zweiten Quartal ausgewetzt. In den drei Monaten bis Ende Juli kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis in den USA um 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie Analysten im Schnitt erwartet hatten - und der stärkste Umsatzzuwachs seit mehr als zehn Jahren.

ROUNDUP 2: Henkel wird von Eurostärke und teuren Rohstoffen gebremst

DÜSSELDORF - Der starke Euro und die gestiegenen Rohstoffpreise sorgen beim Persil- und Schwarzkopf-Hersteller Henkel für mächtig Gegenwind. Neben dem russischen Rubel und dem mexikanischen Peso setzte vor allem der Verfall der türkischen Lira dem Konsumgüterkonzern im zweiten Quartal zu. Weil sich an dem Umfeld nicht viel ändern dürfte, passte Henkel seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Bericht: US-Börsenaufsicht lädt alle Tesla-Vorstände vor

NEW YORK - Die US-Börsenaufsicht SEC hat einem TV-Bericht zufolge konkrete Schritte zur Untersuchung des von Tesla -Chef Elon Musk per Twitter ins Gespräch gebrachten Börsenrückzugs eingeleitet. Wie der TV-Sender Fox Business News berichtete, hat die SEC sämtliche neun Vorstandsmitglieder von Tesla gerichtlich vorladen lassen. "Die SEC setzt in ihrer Untersuchung von Teslas Privatisierungsplänen einen drauf; lädt Tesla wegen der Privatisierungspläne und Musks Statement zur "gesicherten Finanzierung" vor", so Fox Business News.

Autovermieter Sixt bereitet Komplettangebot per App vor

MÜNCHEN - Deutschlands größter Autovermieter Sixt will seinen Kunden vielleicht noch dieses Jahr Autovermietung und Carsharing sowie Chauffeurdienste aus einer Hand anbieten. "Wir wollen unsere Mobilitätsangebote bündeln und den Kunden in einer App zur Verfügung stellen", sagte Vorstandschef Erich Sixt am Donnerstag in München. An sechs deutschen Flughäfen werde die Technik derzeit getestet. Einen festen Termin für den allgemeinen Start könne er noch nicht nennen, aber "es fehlt nicht mehr viel. Kann sein, noch in diesem Jahr", sagte Sixt.

Fraport: Billigflieger-Flugsteig G kann gebaut werden

FRANKFURT - Dem geplanten Bau eines Billigflieger-Flugsteiges am Frankfurter Flughafen als erster Teil eines neuen Terminals steht nichts mehr im Wege. Wie der Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag mitteilte, hat das Unternehmen die Genehmigung für den vorgezogenen Bau des Flugsteiges G vom Bauamt der Stadt erhalten.

Uber häuft mit Entwicklung selbstfahrender Autos Riesenverluste an

SAN FRANCISCO - Der Fahrdienstvermittler Uber hat in den vergangenen Monaten Tag für Tag bis zu zwei Millionen Dollar für die Entwicklung selbstfahrender Autos ausgegeben. Zuletzt konnten immerhin die Einnahmen deutlich gesteigert werden. Das geht aus den Geschäftszahlen hervor, die das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco veröffentlichte. Von der Gewinnzone ist Uber allerdings noch weit entfernt.

ROUNDUP/Enttäuschende Nachrichten für Anleger: Mehr Firmen senken Prognosen

FRANKFURT - Internationale Handelskonflikte hinterlassen einer Studie zufolge erste Spuren bei deutschen Unternehmen. Trotz der robusten Konjunktur mussten im ersten Halbjahr 42 börsennotierte Firmen ihre Geschäftserwartungen nach unten korrigieren, wie aus einer Untersuchung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Das sei der höchste Stand in einem ersten Halbjahr seit 2011, als die Analyse erstmals durchgeführt wurde.

