dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: USA gehen gegen Chinas Telekom-Riesen Huawei vor

WASHINGTON/PEKING - Mitten in ihrem Handelskonflikt mit Peking wollen die USA mit weitreichenden Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei vorgehen.



US-Präsident Donald Trump hat seiner Regierung per Dekret umfassende Möglichkeiten eingeräumt, gegen ausländische Telekom-Unternehmen vorzugehen.

ROUNDUP: Nestle will Hautpflege an Finanzinvestor und Staatsfonds verkaufen

VEVEY - Nestle drückt bei seinem Firmenumbau aufs Tempo. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat einen möglichen Käufer für seine Hautpflege-Sparte Skin Health (NSH) gefunden. Die Schweizer verhandeln exklusiv mit einem Käuferkonsortium unter der Führung des schwedischen Finanzinvestors EQT und des Staatsfonds von Abu Dhabi, wie sie am Donnerstag in Vevey mitteilten. Der Kaufpreis soll bei 10,2 Milliarden Schweizer Franken (9 Mrd Euro) liegen. Nestle will den Deal in der zweiten Jahreshälfte abschließen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und Gesprächen mit den Arbeitnehmern.

ROUNDUP: RTL-Gruppe wächst dank Produktionstochter und Digitalgeschäft

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL Group hat im ersten Quartal von seiner Produktionstochter Fremantle und Digitalgeschäften profitiert. Im klassischen TV-Werbegeschäft musste die Bertelsmann-Tochter hingegen einen Rückgang hinnehmen. Der Konzernumsatz stieg um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,5 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Die Erlöse im Kernwerbegeschäft sanken jedoch um zwei Prozent auf 1,08 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Thomas Cook stolpert mit Milliardenverlust in Rabattschlacht-Sommer

LONDON - Das Brexit-Chaos und eine Preisschlacht bei den Sommerreisen setzen den Touristikkonzern Thomas Cook heftig unter Druck. Das laufende Geschäft bringe 2019 wohl noch weniger Gewinn ein als im vergangenen Jahr, räumte Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser am Donnerstag in London ein. Im Winter musste der Konzern mit Marken wie Neckermann Reisen sogar einen Milliardenverlust verkraften. Fankhauser kann sich nun freuen, dass ihm die Lufthansa und andere Interessenten die Fluggesellschaften wie die deutsche Condor abkaufen wollen. Denn Thomas Cook braucht das Geld dringend.

Deutsche Euroshop mit stagnierendem Umsatz - Dividende soll steigen

HAMBURG - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop hat im ersten Quartal nur ein geringes Umsatzwachstum verzeichnet. Mit 56,2 Millionen Euro lagen die Erlöse um 0,3 Prozent über dem Vorjahreswert, wie der MDax -Konzern am frühen Mittwochabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 0,6 Prozent auf 49,3 Millionen Euro. Die für die Branche wichtige Gewinngröße Funds from Operations (FFO) legte um 1,6 Prozent auf 38,4 Millionen Euro zu.

Leoni-Chef will Autozulieferer bis 2022 auf Kurs gebracht haben

NÜRNBERG - Leoni -Chef Aldo Kamper will den angeschlagenen Kabelhersteller Leoni bis zum Jahr 2022 auf Kurs gebracht haben. Ein bereits im Vorjahr gestartetes Sanierungsprogramm werde bis dahin seine volle Wirkung entfalten und für Kosteneinsparungen von 500 Millionen Euro sorgen, kündigte der Vorstandschef am Donnerstag auf der Hauptversammlung seines Unternehmens in Nürnberg an. Um profitabler zu werden, stünden derzeit alle 28 Geschäftsbereiche auf dem Prüfstand. Jeder einzelne Bereich werde auf seine Zukunftsperspektive hin überprüft. "Es gibt keine heiligen Kühe". Außerdem wolle sich Leoni künftig stärker auf "Aufträge mit hoher Profitabilität konzentrieren", sagte Kamper.

Cisco zuversichtlich für den Rest des Geschäftsjahres - Aktienkurs steigt

SAN JOSE - Der US-Netzwerk-Spezialist Cisco blickt nach einem guten Quartal positiv auf das laufende Jahresviertel. Der Umsatz werde im vierten Geschäftsquartal um 4,5 bis 6,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Damit ist das Unternehmen etwas optimistischer als Analysten im Durchschnitt bisher waren. Der Gewinn je Aktie soll bei 80 bis 82 US-Cent liegen, was den aktuellen Erwartungen der Experten entspricht.

ROUNDUP: US-Supermarktkette Walmart profitiert von Onlinehandel

BENTONVILLE - Der US-Händler Walmart ist im ersten Quartal dank guter Geschäfte sowohl im stationären als auch im Onlinehandel leicht gewachsen. Die Erlöse stiegen um ein Prozent auf 123,9 Milliarden US-Dollar (110,6 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Bentonville mitteilte.

ROUNDUP: EU-Wettbewerbshüter verhängen Milliardenstrafe gegen Großbanken

BRÜSSEL - Fünf internationale Großbanken müssen wegen unerlaubter Absprachen und dubioser Machenschaften von Währungshändlern eine Milliardenstrafe zahlen. Die EU-Kommission belegte JPMorgan , Barclays , Citigroup , Mitsubishi UFG und die Royal Bank of Scotland (RBS) mit einer Strafe von insgesamt 1,07 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Immobilieninvestor Patrizia steigert Gebühreneinnahmen

-ROUNDUP: Parfümeriehandel im Umbruch: Douglas plant Online-Marktplatz

-Roche erhält FDA-Zulassung für Krebsmittel Venclexta bei CLL/SLL

-Dienstleistungskonzern Dussmann führt neue Techniksparte ein

-ROUNDUP: Immobilienkonzern Vonovia gibt Mietern ab 70 Wohngarantie

-Pflanzenzüchter KWS Saat etwas optimistischer

-ROUNDUP: Staatsanwaltschaft fordert Millionen Geldbuße von UBS - Prozess

-Roche-Tochter Genentech kooperiert künftig mit Parvus bei Autoimmunerkrankungen

-Freenet-Beteiligung Sunrise legt Gewinnziele höher

-ROUNDUP: Braunschweigische Landessparkasse bleibt bei NordLB - Stellenabbau

-ROUNDUP: Schifffahrt fordert gleiche Rahmenbedingungen wie in Nachbarländern

-ROUNDUP/Express-Lieferung per Drohne: Erste innerstädtische Strecke in China

-Wechsel des Gladbachers Hazard nach Dortmund wohl bald perfekt

-BVB glaubt an Meister-Wunder: 'Hoffnung jeden Tag größer'

-Netzagentur sieht 5G-Aufbau durch hohe Gebote nicht gefährdet

-Bertelsmann: Höchster Umsatz im 1. Quartal seit 2008

-Autobauer und Daimler-Großinvestor Geely forscht jetzt in Deutschland

-Netzagentur: Huawei nicht von 5G-Aufbau ausschließen

-Presse: Novartis womöglich vor milliardenschwerem Vergleich in den USA

-Bayer sieht Wirksamkeit des Krebsmittels Larotrectinib bestätigt

-Verkauf des Belgien-Geschäfts beschert Generali Gewinnsprung

-Zooplus operativ zurück in den schwarzen Zahlen

-Belgischer Luftraum wegen eines Streiks gesperrt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis