dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.03.2020 - 15.15 Uhr

VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Reisen abgesagt - Veranstalter ziehen Notbremse

HANNOVER/FRANKFURT - Die Coronavirus-Krise trifft Reisende und die Tourismusbranche mit voller Wucht.



Mehrere Veranstalter, darunter Branchenprimus Tui , sagten Reisen ab, einige Fluggesellschaften stellen vorerst den Betrieb ein, und Ferieninseln in Deutschland sind für Touristen seit Montag gesperrt. Die Bundesregierung geht zudem davon aus, dass mehrere Tausend Deutsche im Ausland festsitzen.

VIRUS/ROUNDUP: Wacker Neuson kappt Produktionsziel

MÜNCHEN - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat angesichts der unkalkulierbaren Folgen der Coronavirus-Krise diese Effekte aus seiner Prognose ausgeklammert. Die weitreichenden Folgen sowie die immer drastischeren Schutzmaßnahmen verschiedener Staaten und Institutionen seien derzeit nicht quantifizierbar und somit nicht Teil der noch vor einer Woche festgelegten Ziele für Umsatz und operative Marge, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in München mit. Derzeit geht der Konzern aber bereits davon aus, dass die ursprünglich angepeilten Produktionszahlen nicht erreicht werden können.

VIRUS: BASF will mit Herstellung von Desinfektionsmittel beginnen

LUDWIGSHAFEN - Wegen der Coronavirus-Krise will der BASF -Konzern im Laufe dieser Woche mit der Herstellung von Desinfektionsmittel beginnen. Derzeit würden die organisatorischen und technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, da Desinfektionsmittel nicht zum Produktportfolio des Unternehmens gehörten, teilte ein Konzernsprecher am Montag in Ludwigshafen mit.

VIRUS/ROUNDUP: Talanx fürchtet keine hohen Krisenschäden - Aktie im Abwärtssog

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx hält trotz der heftigen Verwerfungen durch die Coronavirus-Pandemie am Gewinnziel für 2020 fest. "Wie lange die Krise geht, wie tiefgreifend die Effekte sind und wie stark eine Rezession kommt, wissen wir nicht", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag bei der Bilanzvorlage in Hannover. Die direkten Belastungen für den Versicherer mit seinen Marken wie HDI und dem Rückversicherer Hannover Rück dürften sich jedoch eher in Grenzen halten. Leue stellte für das laufende Geschäftsjahr bereits eine "mindestens stabile" Dividende in Aussicht.

VIRUS: Ryanair streicht Großteil der Flüge - O'Leary: Überstehen längere Krise

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair streicht wegen der Coronavirus-Krise sein Flugprogramm um bis zu 80 Prozent zusammen. Unternehmenschef Michael O'Leary will den Herausforderungen aber trotzen und die Fluggesellschaft heil durch die Turbulenzen steuern. "Ryanair ist ein belastbarer Airline-Konzern mit einer starken Bilanz und erheblichen Barreserven", sagte der Manager am Montag laut Mitteilung. "Wir können und werden durch angemessenes und zeitiges Handeln auch eine längere Zeit mit weniger oder sogar gar keinen Flügen überstehen."

VIRUS: Schließungen von Großküchen führen zu Nachfrageeinbruch im Großhandel

BERLIN - Schulen, Kitas, Restaurants: Weil immer mehr Kunden des Lebensmittel-Großhandels den Betrieb einstellen, verzeichnet die Branche einen enormen Nachfrageeinbruch. Besonders seitens des Gastgewerbes seien die Auswirkungen zu spüren, sagte Marcus Schwenke, Geschäftsführer des Großhandelsverbands Foodservice, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die Absagen von Großveranstaltungen wie Messen seinen die Ursache. "Die Leute gehen aber auch nicht mehr in die Betriebskantinen, weil sie Homeoffice machen. Das Gleiche gilt für Kitas und Schulkantinen, die überall geschlossen werden", sagte Schwenke.

Modehändler H&M spürt Folgen des Coronavirus - Umsatz steigt im ersten Quartal

STOCKHOLM - Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) bekommt die Folgen der weltweiten Coronavirus-Krise immer stärker zu spüren. Aufgrund der sich rapide verändernden Situation sei der Umsatz im März vor allem in Europa bislang negativ beeinträchtigt, teilte das Unternehmen am Montag in Stockholm mit. Seit einigen Tagen seien alle Läden von Hennes & Mauritz in Italien geschlossen. Am Wochenende seien zudem alle Geschäfte in Polen, Spanien, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Belgien und Frankreich komplett sowie in Griechenland teilweise geschlossen worden, hieß es. Am Montag schließen laut Mitteilung alle Läden in Österreich, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina, Slowenien und Kasachstan. Die Online-Shops blieben aber geöffnet. In China erholten sich die Umsätze allmählich, da sich die Lage dort wieder verbessert habe, hieß es.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Milliarden-Wettbewerbsstrafe für Apple in Frankreich

-VIRUS/Hainer: Coronavirus-Krise auch für FC Bayern 'große Herausforderung'

-ROUNDUP: Grand City Properties will auch 2020 mehr verdienen

-VIRUS: Zur Organisation der Kinderbetreuung: Porsche gibt Mitarbeitern frei

-VIRUS/Veranstalter FTI Group sagt Reisen bis Ende März ab

-VIRUS: Frachtflieger der Lufthansa Cargo verkehren planmäßig

-Salzgitter: Keine Gespräche mit Thyssenkrupp

-VIRUS: Ceconomy verschiebt Kapitalmarkttag - Umsatzentwicklung bislang solide

-VIRUS/Tübinger Impfstoff-Firma: Kein Angebot von Donald Trump

-Lufthansa-Tochter AUA stellt Flugbetrieb vorerst bis 28. März ein

-ROUNDUP: Salzgitter rutscht in die roten Zahlen und senkt Dividende

-VIRUS/Sky und DAZN: Noch keine Entscheidung über Kulanz-Regelungen

-Grand City Properties profitiert von steigenden Mieten - Höhere Dividende

-VIRUS: Fiat Chrysler schließt wegen Viruskrise Werke in Europa°

