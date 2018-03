dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.03.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/'FT': Ex-Chef von Qualcomm prüft Übernahmeversuch

SAN DIEGO - Beim Chipkonzern Qualcomm könnte nach der Blockade eines Übernahmeangriffs durch US-Präsident Donald Trump der nächste Kaufversuch bevorstehen.



Der langjährige Chef und Gründersohn Paul Jacobs arbeite daran, Investoren für ein Gebot zusammenzutrommeln, berichtete die "Financial Times" am Freitag. Jacobs habe unter anderem den japanischen Technologiekonzern Softbank angesprochen, der einen 100 Milliarden Dollar schweren Fonds für Investitionen in innovative Unternehmen kontrolliert.

IPO/ROUNDUP: Siemens Healthineers startet mit Kursgewinnen an der Börse

FRANKFURT/ERLANGEN - Die Siemens -Medizintechniktochter Healthineers ist am Freitag mit Kursgewinnen an der Börse gestartet. Der erste Xetra-Kurs von 29,10 Euro lag knapp 4 Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Bei diesem hatte Siemens allerdings leichte Abstriche machen müssen: Er lag in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 26 bis 31 Euro.

ROUNDUP 2: Frankfurter Fraport-Flughafen ächzt unter Nachfrage - Aktie verliert

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen arbeitet immer häufiger an seiner Kapazitätsgrenze. Nach einem überraschend starken Passagieranstieg im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent erwartet der Betreiber Fraport auch 2018 einen ähnlichen Wert auf dann bis zu 68,5 Millionen Fluggästen. An etwa 140 Tagen werde Deutschlands größter Flughafen mehr als 200 000 Gäste abfertigen, berichtete Fraport-Chef Stefan Schulte am Freitag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Vor 2014 war das so gut wie nie vorgekommen.

ROUNDUP: VW-Nutzfahrzeuge setzen auf Elektrifizierung - Rekordgewinn erzielt

HANNOVER - Die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge bei Volkswagen will künftig für jede neue Modellgeneration eine Variante mit elektrischem Antrieb anbieten. Neue Lösungen für den Stadtverkehr seien eine "riesige Chance, wenn wir es richtig machen", sagte Markenchef Eckhard Scholz am Freitag in Hannover.

ROUNDUP: Porsche schaut sich nach neuen Umsatzbringern um

STUTTGART - Mit einem Rekordergebnis für 2017 im Rücken schaut sich der Sport- und Geländewagenbauer Porsche verstärkt nach neuen Umsatzbringern jenseits des Kerngeschäfts um. Digitale Mobilitätsdienste sollen mittelfristig einen niedrigen zweistelligen Anteil an den Erlösen ausmachen, kündigten Vorstandschef Oliver Blume und Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag in Stuttgart an.

ROUNDUP: Gut gefüllter Bonustopf trotz roter Zahlen bei Deutscher Bank

FRANKFURT - Der Jahresverlust der Deutschen Bank für 2017 ist noch größer als zunächst angenommen - dennoch stockt Deutschlands größtes Geldhaus die Boni für seine Mitarbeiter kräftig auf. Der Bonustopf ist mit rund 2,3 Milliarden Euro gefüllt, wie der Frankfurter Dax -Konzern am Freitag mitteilte. Der Vorstand hingegen hatte bereits am Wochenende öffentlich gemacht, dass er für das vergangene Jahr erneut auf variable Vergütungsbestandteile verzichtet.

ROUNDUP: US-Investor Singer will nach Einstieg Telecom Italia aufmischen

ROM/NEW YORK - Der für seine aggressiven Forderungen bekannte US-Investor Paul Singer legt sich beim italienischen Telekomkonzern Telecom Italia wie erwartet mit dem Hauptaktionär Vivendi an. In einem Brief an das Management der Italiener vom Donnerstag warf Singers Hedgefonds Elliott dem französischen Großaktionär vor, gegen die Interessen anderer Anteilseigner zu handeln. Eine schwache Führung des von Vivendi kontrollierten Verwaltungsrats habe zu schwerwiegenden Interessenkonflikten geführt sowie zu einem Bewertungsabschlag durch Investoren an der Börse. Außerdem lasse das Unternehmen einen klaren strategischen Plan vermissen.

Volkswagen (VW) kann hohes Januar-Tempo bei Konzernabsatz nicht ganz halten

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern hat im Februar erneut deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahresmonat. Mit 737 700 Fahrzeugen stiegen die Verkäufe um 7,2 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Damit ließ das Verkaufstempo im Vergleich mit dem starken Jahresauftakt etwas nach: In den beiden bisherigen Monaten hat VW mit seinen 12 Fahrzeugmarken insgesamt 1,64 Millionen Fahrzeuge verkauft, das ist ein Plus von 8,8 Prozent. VW-Chef Matthias Müller und das Management erwarten für das Gesamtjahr bisher ein moderates Plus bei den Auslieferungen. Im vergangenen Jahr hatte VW 10,7 Millionen Fahrzeuge verkauft.

ROUNDUP: Salzgitter-Chef sieht in Strafzöllen Bedrohung für die Stahlbranche

SALZGITTER - In den angekündigten US-Strafzöllen auf Stahlimporte sieht der Chef der Salzgitter AG , Jörg Fuhrmann, eine echte Bedrohung für die Branche. Wenn der Stahl, der zukünftig nicht mehr in die USA exportiert werden könne, in den EU-Markt gedrückt würde, könne es sehr gefährlich werden, sagte Fuhrmann am Freitag in Salzgitter. "Aber ich gehe davon aus, dass die EU-Kommission genau das erkannt hat und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen wird, die auch wirken", sagte der Vorstand von Deutschlands zweitgrößtem Stahlhersteller.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle sieht sich auf Kurs zu Zielen für 2020

STUTTGART/NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle reitet weiterhin auf der Digitalisierungswelle. Im laufenden Jahr will der Konzern seinen Zielen wieder einen Schritt näher kommen, die er sich für Ende des Jahrzehnts gesteckt hat. Umsatz und Ergebnis sollen 2018 abermals deutlich zulegen, wie Konzernchef Thomas Olemotz am Freitag bei der Bilanzvorlage für 2017 in Stuttgart erklärte. "Der Jahresauftakt bestätigt unsere Einschätzungen", hieß es in einer Präsentation für Analysten.

