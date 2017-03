dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Lufthansa will trotz Rekordgewinn weiter sparen - Aktie an Dax-Spitze

MÜNCHEN/FRANKFURT - Die Lufthansa hat 2016 trotz Pilotenstreik und Terrorangst erneut einen Rekordgewinn erzielt.



Dank der Einigung über die Betriebsrenten der Flugbegleiter verdiente Deutschlands größte Airline unter dem Strich 1,8 Milliarden Euro und damit fünf Prozent mehr als 2015. Der jüngste Deal mit den Piloten dürfte den Überschuss auch 2017 einmalig nach oben treiben. Doch bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in München sah Lufthansa-Chef Carsten Spohr angesichts fallender Ticketpreise und steigender Treibstoffkosten keine Alternative zu weiteren Einsparungen. Und im Gebührenstreit mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ließ er die Muskeln spielen.

ROUNDUP 2: HeidelbergCement hofft auf US-Geschäft - moderates Wachstum angepeilt

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement zeigt sich 2017 vor allem für sein US-Geschäft zuversichtlich. "Laufen der Markt und die Preiserhöhungen gut, dann machen wir in diesem Jahr mindestens 150 Millionen Euro mehr an Gewinn in den USA", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele am Donnerstag in Heidelberg. Das amerikanische Management von HeidelbergCement rechne intern sogar mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses von mehr als 200 Millionen Euro. Dabei verwies er auf die jüngste Prognose des US-Zementverbandes Portland Cement Association (PCA), der mit einem Wachstum von 3,5 Prozent auf dem Heimatmarkt rechnet. 2016 hätte sich das US-Ergebnis um 155 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

ROUNDUP 2: K+S kappt nach Gewinneinbruch Dividende - spürbare Zuwächse 2017

FRANKFURT/KASSEL - Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat 2016 unter Produktionsproblemen, Kali-Preisdruck und einem milden Winter gelitten. Umsatz und Gewinn brachen ein. Die Aktionäre müssen mit einer von 1,15 auf 0,30 Euro drastisch gekappten Dividende leben. 2017 dürften Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit I) aber "spürbar" über den Vorjahreswerten liegen, stellte der scheidende Konzernchef Norbert Steiner am Donnerstag bei seiner letzten Bilanzvorlage in Aussicht. Auch die Mittelfristziele bestätigte er. Die Aktien standen am Vormittag in einem freundlichen MDax-Umfeld dennoch unter Druck.

ROUNDUP: Generali schüttet deutlich mehr an Aktionäre aus und zieht Sparziel vor

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali erhöht die Dividende trotz eines nahezu stagnierenden Gewinns kräftig. Der seit rund einem Jahr amtierende Vorstandschef Philippe Donnet ist zudem zuversichtlich, das angepeilte Kostensenkungsziel bereits 2018 und damit ein Jahr früher als bisher geplant zu erreichen. Der Sparkurs half bereits im vergangenen Jahr, den Überschuss leicht zu steigern und das operative Ergebnis auf Rekordhöhe zu treiben.

Europäischer Automarkt verliert an Fahrt

FRANKFURT - Dem europäischen Automarkt ist nach seinem rasanten Start ins neue Jahr etwas die Puste ausgegangen. Im Februar wurden mit 1,08 Millionen Fahrzeugen nur 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat zugelassen, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Im Vormonat waren die Zulassungszahlen noch um 10,2 Prozent nach oben geschossen. Zum Teil war dieses gute Ergebnis aber auf einen zusätzlichen Arbeitstag zurückzuführen gewesen.

ROUNDUP: Swatch rechnet nach Gewinneinbruch 2016 mit solidem Wachstum

BIEL - Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch rechnet nach dem Gewinneinbruch und Umsatzrückgang 2016 in diesem Jahr wieder mit besseren Geschäften. "Wir zielen auf sieben, acht, neun Prozent" Wachstum, sagte der Chef des weltgrößten Uhrenkonzerns, Nick Hayek, am Donnerstag am Firmensitz in Biel. "2016 war nicht so gut ... Aber die ersten zweieinhalb Monate 2017 zeigen besonders in Asien eine starke Nachfrage." Auch im Nahen Osten und in einigen europäischen Ländern zögen die Märkte spürbar an.

ROUNDUP 2: Zittern um Alitalia-Rettung - Gibt es eine Zukunft für die Airline?

ROM - Für die seit Jahren in der Krise steckende italienische Fluggesellschaft Alitalia gibt es einen dringend benötigten Rettungsplan. Doch nachdem der Verwaltungsrat am Mittwochabend den Weg dafür freigemacht hat, stehen dicke Fragezeichen hinter der Finanzierung des Vorhabens. Medienberichten zufolge benötigt Alitalia mehr als eine Milliarde Euro an frischem Kapital und Krediten, um zu überleben. Außerdem werden starke Widerstände von den Gewerkschaften erwartet. Wie und ob die Airline wieder zukunfts- und wettbewerbsfähig werden kann, steht weiterhin in den Sternen.

ROUNDUP: BayernLB sieht sich wieder als solide Bank

MÜNCHEN - Die BayernLB liefert im schwachen deutschen Bankenmarkt einen Lichtblick: Die bayerische Landesbank hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 545 Millionen Euro erzielt - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von zehn Prozent, wie Vorstandschef Johannes-Jörg Riegler am Donnerstag in München sagte. "Wir sind eine der solidesten Banken im deutschen Markt geworden."

ROUNDUP/Kreise: Deutsche Bahn kehrt in die Gewinnzone zurück

BERLIN - Der designierte neue Bahnchef Richard Lutz kann vermutlich die Rückkehr des Bundeskonzerns in die schwarzen Zahlen verkünden. Bei der Bilanzvorlage am Donnerstag nächster Woche wird das Unternehmen einen Betriebsgewinn von knapp zwei Milliarden Euro ausweisen, wie am Donnerstag aus dem Umfeld der Bahn verlautete. Das entspräche einem Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

