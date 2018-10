dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Opel unter Verdacht des Diesel-Betrugs - Razzia an zwei Standorten

RÜSSELSHEIM - Auch der Autobauer Opel steht jetzt im konkreten Verdacht, die Abgase bei Dieselfahrzeugen mit einer Software-Funktion manipuliert zu haben.



Am Montag durchsuchten Ermittler Geschäftsräume des im vergangenen Jahr vom französischen PSA -Konzern übernommenen Unternehmens in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Zuvor hatte es schon ähnliche Razzien bei Marken des VW -Konzerns und bei BMW gegeben - mit einem Schwerpunkt auf verdächtigen Abweichungen von Abgaswerten zwischen Messungen auf Prüfständen und im Straßenbetrieb.

ROUNDUP: US-Händler Sears zieht die Notbremse - Insolvenzantrag gestellt

HOFFMAN ESTATES - Nach Jahren vergeblicher Umbauarbeiten versucht der hoch verschuldete US-Einzelhändler Sears den Befreiungsschlag. Der Konzern hat beim zuständigen Gericht in New York einen Insolvenzantrag gestellt. Wie Sears am Montag am Konzernsitz in Hoffman Estates im US-Bundesstaat Illinois mitteilte, will das Unternehmen künftig mit einer deutlich kleineren Organisation wieder profitabel werden. Dafür sollen Unternehmensteile verkauft werden.

ROUNDUP: Porsche-Finanzchef sieht Rendite wegen Elektroautos nicht in Gefahr

WEISSACH - Porsches Finanzchef Lutz Meschke sieht die Profitabilität des Sportwagenbauers wegen des wachsenden Anteils von Elektroautos nicht in Gefahr. Der Sportwagenbauer gilt seit je her als Ertragsperle für den VW -Konzern. Die Rendite, das was vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleibt, lag bei Porsche zuletzt bei 18 Prozent. Das ist weit mehr als bei anderen VW-Marken. Trotz der hohen Investitionen in Elektroautos soll dieser Wert auch in Zukunft jenseits der 15 Prozent liegen, sagte Meschke vor Journalisten. Der erste reine E-Porsche soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Bank of America steigert Gewinn überraschend stark

CHARLOTTE - Die US-Steuerreform und höhere Zinsen haben der Bank of America im dritten Quartal erneut einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss lag mit 7,2 Milliarden US-Dollar fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor, wie das zweitgrößte US-Geldhaus am Montag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Vor Steuern habe die Bank den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte erreicht, sagte Vorstandschef Brian Moynihan. Der Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.

ROUNDUP: Vize Stefan De Loecker rückt bei Beiersdorf an die Spitze

HAMBURG - Der Nivea-Konzern Beiersdorf wird ab Beginn des kommenden Jahres von dem bisherigen Vize-Chef Stefan De Loecker geführt. Einen entsprechenden Beschluss habe der Aufsichtsrat gefasst, teilte Beiersdorf am Montag in Hamburg mit. De Loecker folgt auf Stefan Heidenreich, der bereits im Sommer auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags verzichtet hatte. Heidenreich hätte längstens noch ein weiteres Jahr den Vorstandsvorsitz geführt, wenn der Aufsichtsrat nicht schnell genug einen geeigneten Kandidaten für die Position gefunden hätte.

Bei Media-Saturn-Mutter Ceconomy soll neue Führung die Wende schaffen

DÜSSELDORF - Bei der Media-Saturn-Mutter Ceconomy soll eine neue Führung die Wende schaffen. Dazu muss ein neuer Vorstandsvorsitzender und auch ein neuer Finanzchef gefunden werden. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge und einem anhaltenden Kursrutsch hat sich der Aufsichtsrat mit dem bisherigen Vorstandschef Pieter Haas auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzvorstand Mark Frese verlässt das Unternehmen, wird aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Geschäfte weiter führen. Das teilte die Ceconomy AG in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit.

Siemens-Chef dringt auf anhaltende Erneuerung des Konzerns

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser sieht den Industriekonzern weiter auf dem Weg der Wandlung. "Bei der Verbindung der realen mit der digitalen Welt sind wir heute die klare Nummer 1. Wir dürfen uns aber darauf nicht ausruhen, sondern müssen weitergehen und künftige Trends antizipieren", sagte der Manager "Euro am Sonntag". "Wir haben deshalb 14 Schlüsseltechnologien identifiziert, die wir für unser Geschäft in Zukunft als entscheidend erachten. Das geht von Blockchain über Robotik bis hin zu Simulationstechnologien."

Aareal-Bank-Chef sieht Institut bei Jahreszielen auf Kurs - Zukäufe möglich

MÜNCHEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank bleibt trotz der jüngsten Turbulenzen an den Märkten zuversichtlich. "Das Jahr war herausfordernd, mit teilweise starken Schwankungen im Neugeschäft", sagte Vorstandschef Hermann Merkens "Euro am Sonntag". "Wir rechnen aber alles in allem mit einem guten und starken zweiten Halbjahr, so dass wir eher am oberen Ende des für 2018 gesteckten Ziels von sieben bis acht Milliarden Euro Neugeschäft herauskommen dürften." Das Gesamtkreditvolumen soll auf Vorjahreshöhe bei 26,5 Milliarden Euro liegen. Beim Konzernbetriebsergebnis werde man ebenfalls innerhalb der bereits deutlich angehobenen Bandbreite von 312 bis 352 Millionen Euro liegen.

Weitere Meldungen

-Vorstandschef Urbon verlässt angeschlagenen Solarhersteller SMA

-US-Rüstungskonzerne L3 und Harris planen Milliardenfusion

-Studie: Maschinenbau hat Produktivitätsprobleme

-ROUNDUP 2: Aktivisten dringen in Hambacher Tagebau und leere Häuser ein

-Chinesischer Bezahlgigant Alipay bleibt Kampf um deutschen Markt fern

-Schweres Jahr für Rübenbauer - Aber Zuckerpreise wohl weiter günstig

-Aus für geplante Goldmine von Barrick Gold in chilenischen Anden

-Facebook: Hacker klauten private Informationen aus Millionen Profilen

-Klöckner will zusätzlichen Zucker in Babytees per Gesetz verbieten

-IPO: Knorr-Eigner Thiele kündigt nach Börsengang gemeinnützige Stiftung an

-Experten wollen Ursache für Panne nach Raketenstart schnell finden

-Deliveroo: Lieferdienste müssen Müll-Problem angehen

-Grünen-Finanzexperte: Lebensversicherungen sterben langsam

-Nach ICE-Brand - Zugteile werden in ICE-Werken untersucht

-ROUNDUP: Kfz-Gewerbe leidet unter Dieselkrise - Autohäuser unter Druck

-RWE-Mitarbeiter blockieren Zufahrten zu Tagebauen und Kraftwerken

-Hochtief-Tochter Cimic ergattert weiteren Minenauftrag von BHP

-IPO: Milliardär Icahn stellt sich gegen Dells Börsenpläne

-ROUNDUP: Nordzucker rechnet mit Verlusten - Überproduktion und Preisverfall

-Roche kommt bei Studie mit Brustkrebs-Mittel Kadcyla voran

-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer verlässt den 'Spiegel'

-Aldi in Australien in der Kritik

-Gasag baut Stellen ab

-ROUNDUP: Weiter miese Luft in Stuttgart - Erster Feinstaubalarm ausgerufen

-Wie viel Hering darf gefischt werden? Verhandlungen in Schlussphase

-Gericht plant für Dezember Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten

-'HB': Einigung auf digitale Standards bei E-Patientenakte

-Astronauten-Film 'First Man' startet in Amerika schlapp

-Wasserstand im Rhein mancherorts so niedrig wie nie gemessen

-Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof komplett eingestellt

-Bericht: Korean-Air-Chef wegen Untreue angeklagt

-Sixt bekommt neuen Finanzchef

-ROUNDUP: C&A will Textil-Discounter angreifen - Europavorstand neu aufgestellt°

