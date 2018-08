dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Kabelspezialist Leoni hat Wachstumsschmerzen - Aktie stürzt ab

NÜRNBERG - Der Kabelhersteller und Autozulieferer Leoni stellt sich für den Rest des Jahres auf höhere finanzielle Belastungen ein.



Den Spezialisten für Kupferkabel und Bordnetzsysteme plagen dabei Luxussorgen: Weil in den kommenden Jahren aufgrund des hohen Auftragsbestands das Wachstum prozentual zweistellig ausfallen soll, muss Leoni jetzt in neue Produktionsanlagen investieren, wie Interimschef und Finanzvorstand Karl Gadesmann am Mittwoch in Nürnberg sagte.

ROUNDUP: Vestas wird etwas vorsichtiger - Börse feiert Zahlen und Aktienrückkauf

AARHUS - Der dänische Windanlagenbauer Vestas wird bei den Prognosen etwas zurückhaltender angesichts der globalen Handelskonflikte. Am Markt stieg die Aktie aber dennoch kräftig und zwar in der Spitze über 9 Prozent. Das pralle Auftragsbuch und ein Aktienrückkaufprogramm begeistert die Anleger. Analysten bewerten die Zahlen zum zweiten Quartal als deutlich über den Erwartungen. Vestas will für 200 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen.

SAP macht mehr Umsatz mit der Cloud als mit traditioneller Software

WALLDORF/SAN FRANCISCO - Europas größter Softwarekonzern SAP wird in diesem Jahr erstmals mehr Umsatz mit Mietsoftware aus der Cloud als mit traditionellen Software-Lizenzen machen. Das sagte der Chef von SAP, Bill McDermott, in einem Interview mit dem Portal "The Information". "Viele Leute dachten nicht, dass SAP ein Marktführer in der Cloud sein könne und gingen davon aus, dass wir uns diesem Trend widersetzen würden. Stattdessen sind wir voll eingestiegen und haben in Richtung Cloud gedrängt", sagte McDermott, der seit 2010 an der Spitze von SAP steht und seit 2014 als alleiniger CEO amtiert.

LEG Immobilien erwirbt 3750 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG kauft weiter zu. Wie der im MDax notierte Konzern am Dienstag mitteilte, wird er 3750 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen vom Konkurrenten Vivawest übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Wohnungsportfolio erzielte den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr Mieteinnahmen von rund 13,5 Millionen Euro.

Kreise: Cerberus zeigt offenbar Interesse an HNA-Firma Swissport

ZÜRICH - Der aus New York stammende Investmentfonds Cerberus Capital prüft offenbar Investitionen in den Schweizer Flughafen-Dienstleister Swissport. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Swissport gehört zum finanziell angeschlagenen chinesischen Mischkonzern und Deutsche-Bank-Großaktionär HNA.

Maschinenbauer LPKF schreibt wieder schwarze Zahlen

HANNOVER - Dank eines drastischen Sparkurses im Vorjahr sieht sich der angeschlagene Maschinenbauer LPKF nach mehreren Verlustjahren wieder auf Kurs. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz mit 58,4 Millionen Euro um 30 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen mit Sitz in Garbsen bei Hannover am Mittwoch mitteilte. Vor allem beim Geschäft mit Systemen zur Strukturierung von Solarmodulen habe sich der Umsatz mehr als verdreifacht.

ROUNDUP: Tinder-Mitgründer reichen Milliardenklage gegen Mutterkonzern ein

NEW YORK - Eine Gruppe von Tinder-Mitarbeitern aus der Startphase fühlt sich von der Muttergesellschaft der populären Dating-App betrogen und will vor Gericht Schadenersatz in Höhe von mindestens zwei Milliarden Dollar erstreiten. Die zehn Kläger - darunter die drei Mitgründer Sean Rad, Jonathan Badeen und Justin Mateen - beschuldigen die Muttergesellschaft Match Group und den Internetkonzern IAC/InterActiveCorp, sie um Aktienoptionen geprellt zu haben. Das geht aus der am Dienstag eingereichten Klageschrift hervor.

ROUNDUP: Ryanair kürzt Angebot am Hahn - Weniger Passagiere, mehr Fracht

HAHN - Der Billigflieger Ryanair streicht sein Angebot am Hunsrück-Flughafen Hahn zusammen. Die Zahl der wöchentlichen Flüge verringert sich im Winterflugplan 2018/19 um rund 20 Prozent im Vergleich zum Winter 2017/18, wie die irische Airline der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Laut der Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn sinkt damit die Zahl der Flüge pro Woche von 93 auf 74. Sie analysierte: "Bei einer Auslastung von 80 Prozent bedeutet dies für die Zeit von November 2018 bis März 2019 für den Flugplatz Hahn ein Minus von circa 120 000 Passagieren."

