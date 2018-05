dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Commerzbank steigert Gewinn trotz operativer Schwächen - Aktie steigt

FRANKFURT - Die Commerzbank hat zum Jahresauftakt dank einer deutlich niedrigeren Steuerlast einen Gewinnrückgang vermeiden können.



Insgesamt sieht sich der Vorstand nach zwei mageren Jahren auf Kurs zu einem wieder steigenden Überschuss 2018 - auch wegen einer breiter werdenden Kundenbasis. "Wir wachsen in unserem Kerngeschäft und digitalisieren unser Geschäftsmodell", erklärte Konzernchef Martin Zielke am Dienstag in Frankfurt.

Kreise: Commerzbank-Sparte EMC geht an Societe Generale

FRANKFURT/PARIS - Die Commerzbank steht bei dem geplanten Verkauf ihres in der Sparte EMC gebündelten Geschäfts mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) offenbar kurz vor dem Abschluss. Der Bereich gehe vermutlich an die französische Großbank Societe Generale , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die beiden Banken befinden sich dem Bericht zufolge in der Endphase der Verhandlungen und könnten die Transaktion bald abschließen und bekanntgeben.

ROUNDUP: Aktionäre und Umweltschützer machen Druck auf K+S

KASSEL - Die geschäftliche Trendwende des K+S Konzerns geht den Aktionären des nordhessischen Dünger- und Salzproduzenten nicht schnell genug. Sie kritisierten auf der Hauptversammlung am Dienstag in Kassel ein zu langsames Wachstum und die vorgeschlagene Dividende von 35 Cent. Die Geschäftszahlen seien zwar besser geworden, das ist "aber immer noch zu wenig", sagte Florian Honselmann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.

ROUNDUP: RWE wendet sich gegen mögliche Innogy-Verkäufe

ESSEN - Der Energiekonzern RWE sieht sich bei dem geplanten Tauschgeschäft mit Wettbewerber Eon und der Zerschlagung seiner Tochter Innogy auf Kurs. Die Transaktion verlaufe planmäßig, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Zahlen zum ersten Quartal in Essen mit. Finanzvorstand Markus Krebber mahnte Innogy jedoch nochmals: Wenn das Unternehmen vorher Geschäftsteile verkaufe, sei dies nicht im Interesse RWEs. Die Aktie verlor gegen Mittag rund 1,5 Prozent an Wert, nachdem das Unternehmen zuvor durchwachsene Zahlen vorgelegt hatte.

ROUNDUP: Ströer wächst kräftig und ordnet sich neu - Aktie an MDax-Spitze

KÖLN - Das Medien- und Werbeunternehmen Ströer kommt beim Ausbau seine Marketing- und Medienaktivitäten weiter voran. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung hat sich der Konzern eine veränderte Segmentstruktur verpasst, in der alle Bereiche im ersten Jahresviertel - mehr oder minder stark - zu einem unerwartet kräftigen Wachstum beigetragen haben. Die Prognose bestätigte das Management entsprechend.

ROUNDUP: Bahn verfehlt ihr Pünktlichkeitsziel auch im April

BERLIN - Die Deutsche Bahn hat ihr Pünktlichkeitsziel bei den Fernzügen auch im April klar verfehlt. Lediglich 76,5 Prozent ihrer ICE und Intercitys kamen pünktlich ans Ziel, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik hervorgeht. Das bedeutet umgekehrt, dass 23,5 Prozent der Fernzüge ihre Ziele mindestens sechs Minuten zu spät erreichten. Das ist der schlechteste Wert für den Monat April seit 2015. Im Vergleich zum Vormonat März hat sich die Bahn etwas verbessert. Das Pünktlichkeitsniveau sei aber weiterhin "nicht zufriedenstellend", stellte das Unternehmen fest.

ROUNDUP 2: Russland bringt Metro ins Straucheln

DÜSSELDORF - Die Schwäche des Russland-Geschäfts hat dem Handelskonzern Metro das Quartal verhagelt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank zwischen Januar und März um gut 13 Prozent auf 153 Millionen Euro, wie Metro am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 52 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 41 Millionen Euro ein Jahr zuvor. In diesem Jahr hatte der Konzern allerdings auch weniger Geld mit Immobilientransaktionen verdient.

ROUNDUP 2: Merck enttäuscht Anleger mit schwachem Jahresstart - Euro belastet

DARMSTADT - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA ist wie erwartet schwach in das Jahr gestartet. Ein starker Euro und die unverändert schwach laufenden Geschäfte mit Flüssigkristallen sorgten im ersten Quartal für einen Umsatz- und Ergebnisknick. Finanzchef Marcus Kuhnert zeigte sich am Dienstag in einer Telefonkonferenz zwar unbeirrt optimistisch, dass das Unternehmen - wie bereits angekündigt - 2019 auf den Wachstumspfad zurückfinden wird. Dann wolle Merck bei allen wichtigen Kennzahlen wieder zulegen, bekräftigte er. 2018 bleibt jedoch für die Darmstädter ein "Übergangsjahr", in dem der vergleichsweise hohe Eurokurs den operativen Gewinn nun noch stärker belasten dürfte als zunächst angenommen.

ROUNDUP: Allianz ringt mit Euro-Höhenflug und Finanzmarkt-Turbulenzen

MÜNCHEN - Schwankende Finanzmärkte und der schwache US-Dollar haben Europas größten Versicherer Allianz zum Jahresstart belastet. Dennoch sehen Vorstandschef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol den Konzern auf Kurs, 2018 wie geplant einen operativen Gewinn von 10,6 bis 11,6 Milliarden Euro zu erreichen. So steckte der Konzern die teuren Folgen von Sturmtief "Friederike" im Januar weg, und Anleger schoben der Vermögensverwaltung neue Milliardensummen zu. Nur die Lebens- und Krankenversicherung warf weniger ab als im Vorjahr.

ROUNDUP: Thyssenkrupp wächst dank robustem Stahlgeschäft - Aktie sehr schwach

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat seine Ergebnisse im zweiten Quartal dank der guten Entwicklung im Stahlgeschäft deutlich verbessert. Allerdings bremsten negative Währungseffekte und höhere Materialkosten bei den Industriegütergeschäften das Wachstum. Die Jahresprognose wurde bekräftigt. Die Aktie verlor am Dienstagmorgen zuletzt mehr als 5 Prozent.

ROUNDUP: Bilfinger schreibt wegen Konzernumbau weiter Verlust

MANNHEIM - Der teure Konzernumbau hat dem kriselnden Industriedienstleister Bilfinger auch im Auftaktquartal einen Verlust eingebrockt. Zudem musste Bilfinger erneut Abschreibungen vornehmen, da sich übernommene Unternehmen nicht so entwickelt haben wie erhofft. Neben problematischen Zukäufen schlägt sich Bilfinger zudem noch mit ganz anderen Altlasten herum. So steht der Konzern bis Ende 2018 wegen eines Korruptionsfalls seiner ehemaligen Tochter Julius Berger in Nigeria unter Beobachtung des US-Justizministeriums.

Weitere Meldungen

-BMW mit knappem Absatzwachstum im April - Abstand auf Mercedes wird größer

-Urteile gegen Deutsch-Banker wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig

-SIX geht im Kartengeschäft eine Partnerschaft mit Worldline ein

-Weniger Umsatz und Gewinn - Starker Euro belastet Dax-Konzerne

-Wohnraumnot treibt Gewinn bei Deutsche Wohnen in die Höhe

-ProSieben Sat.1 will wieder mehr deutsche Produktionen

-Bund fördert Programm 'Integration durch Sport' weiter

-ROUNDUP: Dashcam-Video als Beweis nach Unfall zulässig - Dauerfilmen nicht

-Toshiba kehrt in Gewinnzone zurück

-Musterverfahren zu VW-Übernahmeschlacht geht im Juni weiter

-DSGVO: Wirtschaft beklagt geringe Unterstützung der Behörden

-Carl Zeiss Meditec von starkem Euro gebremst

-Indus-Chef verabschiedet sich mit Gewinnsprung

-EnBW steigert operatives Ergebnis im ersten Quartal

-Hermle steigert Umsatz um fast 15 Prozent

-Air France-KLM macht Finanzvorstand Gagey zum Übergangschef

-Nordex bestätigt nach Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal Jahresziele

-Novartis schliesst Tender-Offer für Avexis ab

-Salzgitter von robustem Stahlgeschäft beflügelt

-ROUNDUP: Easyjet steckt hohe Anlaufverluste in Berlin-Tegel weg - Aktie legt zu

-Vodafone vor Unitymedia-Coup wieder in schwarzen Zahlen - Chef Colao tritt ab

-Wasserfilterhersteller Brita macht mehr Umsatz

-Palästinenser streiken nach blutigen Protesten an Gaza-Grenze

-US-Modefirma Gap entschuldigt sich für 'fehlerhafte' China-Karte

-Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown verkauft Immobilien für 720 Millionen Euro

-BGH lässt Dashcam-Aufnahmen als Beweis begrenzt zu

-Novartis testet Cosentyx in direkter Vergleichsstudie mit Standardtherapie

-Goldman Sachs will Sparkonten in Deutschland anbieten

-'WSJ': Elon Musk kündigt gründlichen Umbau bei Tesla an

-Niederländische Regierung stoppt russische Anti-Virussoftware

-ROUNDUP 2: Unfälle vor Gericht - BGH lässt Autokamera-Aufnahmen als Beweis zu

-Minus bei Maschinenbauer Singulus - Aber volle Auftragsbücher

-Nordrhein-Westfalen hat die meisten Shopping-Center

-Easyjet verringert Winterverlust trotz Tegel-Effekt

-Engie kommt dank erneuerbarer Energien voran

-ROUNDUP: Nordex und Senvion halten nach Auftragsplus an Jahreszielen fest

-Heckler & Koch-Prozess um illegale Waffenexporte begonnen

-Kaspersky verlegt nach Spionage-Vorwürfen Kundendaten in die Schweiz

-Credit Agricole ringt mit schwachen Kapitalmärkten - Gewinn steigt trotzdem

-Prozess wegen illegaler Waffenexporte gegen Heckler & Koch beginnt

-Stahlhersteller Salzgitter stellt Details zum guten Jahresstart vor

-Bilfinger schreibt wegen Konzernumbaukosten weiter Verlust

-Vorstand von Zeiss Meditec legt Halbjahreszahlen vor

-ROUNDUP: Hersteller von Windrädern trotz guter Auftragslage unter Druck

-Wachsender Containerumschlag treibt Hafenkonzern HHLA an

-Mahnwache vor Prozessbeginn gegen Waffenhersteller Heckler & Koch

-Scheuer bekräftigt Vorbehalte gegen technische Diesel-Nachrüstungen

-Kabinett beschließt neue Gebührensätze für Lkw-Maut

-ROUNDUP: BGH lässt Autokamera-Aufnahmen vor Gericht begrenzt zu

-Bundesregierung setzt Rentenkommission ein

-ROUNDUP: Aurubis optimistisch fürs zweite Halbjahr - Mittelfristig vorsichtig

-EU-Kommission will CO2-Ausstoß von Lastwagen drosseln

-Siegel-Anbieter: Fairtrade hat noch nicht alle Erwartungen erfüllt

-Kabelbetreiber Tele Columbus stutzt Prognose

-Gewinn bei VW-Dachgesellschaft Porsche SE leicht gesunken

-BGH entscheidet: Wer zahlt Bußgeld für fehlendes Visum bei Flugreise?

-Senvion verliert im Onshore-Geschäft

-Trendwende bei K+S geht Aktionären zu langsam voran

-Gewinn von RWE sinkt im ersten Quartal

-BayernLB erholt sich zum Jahresstart leicht

-IG Metall: PSA pokert weiter um Zukunft der Opel-Beschäftigten

-Air France-KLM macht Finanzvorstand Gagey zum Übergangschef

-ROUNDUP: Musterverfahren zu VW-Übernahmeschlacht geht im Juni weiter

-Aurubis geht optimistisch ins zweite Geschäftshalbjahr

-Nord Stream 2 startet Pipelinebau im Greifswalder Bodden

-Home Depot macht mehr Gewinn und enttäuscht beim Umsatz

-ROUNDUP: Vodafone-Chef Colao tritt noch vor Unitymedia-Übernahme ab

-SPD-Fraktion fordert mehr Kontrolle bei Krebsmittelherstellung°

