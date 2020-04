dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.04.2020 - 15.15 Uhr

Bank of America mit Gewinneinbruch wegen befürchteter Kreditausfälle

CHARLOTTE - Hohe Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Krise haben der Bank of America im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sackte der Gewinn um 45 Prozent auf rund vier Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd Euro) ab, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte mitteilte. Wegen möglicherweise ausfallender Darlehen infolge der wirtschaftlichen Turbulenzen legte die Bank 4,8 Milliarden Dollar zurück, fast fünf Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Corona-Krise halbiert Gewinn von US-Großbank Goldman Sachs

NEW YORK - Hohe Rückstellungen für wacklige Kredite infolge der Corona-Krise haben den Gewinn der US-Großbank Goldman Sachs im ersten Quartal einbrechen lassen. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) und damit nur noch gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Um die befürchteten Kreditausfälle vorwegzunehmen, legte die Bank 937 Millionen Dollar zur Seite und damit über vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Leichter Gewinnrückgang beim US-Krankenversicherer UnitedHealth wegen Covid-19

NEW YORK - Beim größten US-Gesundheitsdienstleister und Krankenversicherer UnitedHealth hat die Corona-Pandemie im ersten Quartal nur leicht auf die Gewinne gedrückt. Zwar will der Konzern seinen Gewinn je Aktie weiterhin von 14,33 US-Dollar im Vorjahr auf 15,45 bis 15,75 US-Dollar in diesem Jahr steigern. In den ersten drei Monaten stand hier jedoch im Vorjahresvergleich zunächst ein leichter Rückgang von 3,56 auf 3,52 Dollar je Aktie zu Buche, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank insgesamt um gut zwei Prozent auf 3,38 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro).

ROUNDUP: Chipzulieferer ASML erhält trotz Corona-Krise viele Aufträge

VELDHOVEN - Der Chipindustrie-Zulieferer ASML sitzt trotz der Corona-Krise auf einem dicken Auftragsbuch und sieht auch keinen Nachfrageeinbruch. Probleme bereiten dagegen die Auflagen und Beschränkungen infolge der Pandemie, da dadurch die Produktion sowie die Auslieferungen und Installationen der Anlagen bei Kunden wie etwa den Chiphersteller Samsung erschwert werden. Aus diesem Grund brach der Umsatz im ersten Quartal wie erwartet deutlich ein - bei den Aufträgen konnte das EuroStoxx-50-Schwergewicht dagegen am Mittwoch in Veldhoven Positives berichten.

VIRUS: Passagierrückgang bei Fraport in Frankfurt verschärft sich weiter

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen hat sich der Einbruch der Passagier- und Frachtzahlen infolge der Corona-Krise bis zum Osterwochenende weiter fortgesetzt. In der Woche vom 6. bis 12. April zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 46 338 Fluggäste und damit 96,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. In der Woche zuvor hatte der Rückgang bereits mehr als 95 Prozent betragen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank in der Woche bis Ostern um 28,1 Prozent auf 32 027 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sackte um 86,3 Prozent auf 1435 Starts und Landungen ab.

