dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.03.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: VW baut Netz eigener Batteriezellwerke in Europa auf

WOLFSBURG - Europas größter Autokonzern Volkswagen baut in den kommenden Jahren mit Partnern ein Netz eigener Batteriezellfabriken auf.



Neben der derzeit entstehenden Produktion in Salzgitter sollen fünf weitere Werke für eine Selbstversorgung mit der zentralen E-Technologie hinzukommen, wie Technikvorstand Thomas Schmall am Montag ankündigte. VW -Betriebsratschef Bernd Osterloh fordert für Deutschland noch einen zweiten Standort.

Volkswagen bestellt Batterien bei Northvolt für über 14 Milliarden Dollar

STOCKHOLM/WOLFSBURG - Europas größter Autobauer Volkswagen hat bei seinem Batteriepartner Northvolt Akkus für einen Milliardenbetrag bestellt. VW platzierte bei den Schweden einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von über 14 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd Euro) über die kommenden zehn Jahre und erhöht auch seinen Anteil am Unternehmen, wie Northvolt am Montag anlässlich einer erweiterten Partnerschaft zwischen den Unternehmen in Stockholm mitteilte. Damit steigt das Gesamtauftragsvolumen in den Northvolt-Büchern auf über 27 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Hypoport enttäuscht mit Zielen für 2021 - Aktie sackt ab

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport setzt sich nach einem gebremsten Geschäftsausbau im Corona-Jahr 2020 überraschend niedrige Ziele für 2021. Zwar sollen Umsatz und operativer Gewinn weiter wachsen, wie der Kredit- und Versicherungsvermittler am Montag in Berlin mitteilte. Doch während Vorstandschef Ronald Slabke für "viele weitere Jahre" ein "dynamisches Wachstum" in Aussicht stellt, fallen seine Ziele für 2021 niedriger aus als von Analysten im Schnitt erwartet.

ROUNDUP: Talanx erwartet 2021 deutlich geringere Corona-Schäden

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx rechnet nach dem Gewinneinbruch durch die Corona-Krise für 2021 wieder mit deutlich besseren Zahlen. Die coronabedingten Schäden dürften im laufenden Jahr höchstens ein Fünftel der Summe von 2020 erreichen, sagte Konzernchef Torsten Leue bei der Vorlage der Jahresbilanz am Montag in Hannover. Für 2022 peilt der Manager für den Konzern weiter den ersten Milliardengewinn an.

ROUNDUP: Salzgitter kann Verlust begrenzen - Umsatz bricht im Corona-Jahr ein

SALZGITTER - Der Salzgitter-Konzern hat die eingebrochene Stahlnachfrage im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen, die Verluste im laufenden Geschäft aber etwas eindämmen können. Vor Steuern stand für 2020 am Ende ein Minus von rund 196 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag berichtete. Im Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 253 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz sackte von mehr als 8,5 Milliarden auf gut 7,1 Milliarden Euro ab.

ROUNDUP: Aareal-Bank-Chef länger krank als gedacht - Suche nach Nachfolger

WIESBADEN - Die Aareal Bank muss noch länger auf ihren erkrankten Chef verzichten als erwartet. Ob und wann Hermann Merkens seine Aufgaben wieder aufnehmen kann, sei derzeit nicht sicher absehbar, teilte der Immobilienfinanzierer am Freitagabend in Wiesbaden mit. Der Aufsichtsrat treibe die Suche nach einem möglichen Nachfolger nun vorsorglich verstärkt voran, erklärte die Aufsichtsratschefin Marija Korsch. Am 8. November hatte es geheißen, dass Merkens aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich drei bis vier Monate lang ausfallen werde. Dieser Zeitraum wurde nun überschritten.

ROUNDUP: Grand City Properties will 2021 operativ etwas mehr verdienen

LUXEMBURG - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) zeigt sich aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnungen für das laufende Jahr zuversichtlich. Das operative Ergebnis (FFO 1) soll 2021 auf 183 bis 192 Millionen Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. In der Prognose sind Perpetual-Papiere mit eingerechnet: Das sind sogenannte ewige Anleihen, die als Eigenkapital klassifiziert sind. Die Mieten sollen auf vergleichbarer Basis um zwei bis drei Prozent zulegen. Die Aktie stieg im frühen Handel um 0,39 Prozent und damit in etwa so viel wie der deutsche Aktienmarkt insgesamt

ROUNDUP: Schnepp wird neuer Danone-Verwaltungsratspräsident - Faber geht ganz

PARIS - Gilles Schnepp wird neuer Verwaltungsratspräsident des Lebensmittelkonzerns Danone . Er tritt damit die Nachfolge von Emmanuel Faber an, der zuvor bereits sein Amt als Vorstandschef verloren hatte, wie der französische Konzern am Montag in Paris mitteilte. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wolle Schnepp nun weltweit nach einem geeigneten Chef für den Vorstand suchen. Zuvor hatte die Zeitung "Le Figaro" darüber berichtet.

-'WSJ': Alibaba soll seine Medien-Beteiligungen abstoßen - China macht Druck

-IPO: Online-Lieferdienst Deliveroo will rund eine Milliarde Pfund einheimsen

-VW einigt sich mit Betriebsrat auf weitere Schritte zum Stellenabbau

-Roche übernimmt GenMark Diagnostics für 1,8 Milliarden US-Dollar

-Geschlossene Ladengeschäfte vermiesen Quartalsumsatz von H&M

-Kranker Aareal-Bank-Chef kommt zunächst nicht zurück

-Bezahl-Plattform Stripe mit 95 Milliarden Dollar bewertet

-Novartis sieht Wirksamkeit von SMA-Therapie Zolgensma mit neuen Daten bestätigt

-Scheuer will Ende des fossilen Verbrenners bis 2035

-Experten in Italien halten an Astrazeneca fest

-Airbus-'Racer' fliegt 18 Monate später

-Modediscounter Takko erhält Finanzspritze - 'Fortbestand gesichert'

-Söder für Exportstopp von Astrazeneca und Impfbrücke mit den USA

-Milliarden für britisches Militär sollen allen Landesteilen helfen

-Chinesische Firma gibt Kontrolle über weltgrößte Kinokette AMC auf

-Russland: Vereinbarung zur Produktion von Corona-Impfstoff in EU

-Musk jetzt offiziell 'Technoking' von Tesla

-Großbritannien investiert Milliarden in E-Busse und besseres Angebot

-Apple: App Store unterstützt 250 000 Jobs in Deutschland

-Friedensforscher: Rüstungsexporte auf fast unverändert hohem Niveau

-Experten warnen vor verschärftem Mangel an Pflegepersonal°

