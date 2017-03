dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Eon hakt mit historischem Milliardenverlust die Vergangenheit ab

ESSEN - Die Folgen der Energiewende haben beim Versorger Eon zum höchsten Verlust der Firmengeschichte geführt.



Inklusive der Kraftwerks-Abspaltung Uniper summierte sich das Minus im vergangenen Jahr auf 16 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Von nun an, so versprach Konzernchef Johannes Teyssen, soll es aber aufwärts gehen. "Die Bilanz des Übergangsjahres 2016 ist eine Zäsur, die den Weg von Eon in die neue Energiewelt frei macht", erklärte er auf der Bilanzpressekonferenz in Essen.

ROUNDUP 3/Keine neuen Streiks: Lufthansa und Piloten legen Konflikt bei

FRANKFURT - Bei der Lufthansa sind Pilotenstreiks voraussichtlich für Jahre vom Tisch. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben sich in der Nacht zum Mittwoch überraschend auf die Eckpunkte eines umfassenden Tarifkompromisses geeinigt. Die Vereinbarungen unter anderem zu Gehältern und Betriebsrenten sollen in den kommenden Wochen fertig verhandelt werden und dann bis Juni 2022 gelten, teilten beide Seiten in Frankfurt mit.

ROUNDUP 2: Munich Re erwartet vierten Gewinnrückgang in Folge - Aktie verliert

MÜNCHEN - Die Niedrigzinsen und ein Preiskampf im Kerngeschäft halten den weltgrößten Rückversicherer Munich Re auch vor dem Wechsel an der Konzernspitze fest im Griff. Für 2017 rechnet der scheidende Vorstandschef Nikolaus von Bomhard mit dem vierten Gewinnrückgang in Folge. Nach 2,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dürften dieses Mal unter dem Strich nur 2,0 bis 2,4 Milliarden übrig bleiben, kündigte der Manager bei seiner letzten Bilanzvorlage am Mittwoch in München an. Aus Mangel an reizvollen Alternativen gibt der Dax-Konzern weitere Milliardensummen an seine Aktionäre zurück.

ROUNDUP: Lanxess macht deutlich mehr Gewinn

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess blickt trotz Unsicherheiten mit Zuversicht auf 2017. Der Start ins Jahr sei "sehr gut" gelaufen, erklärte Konzernchef Matthias Zachert am Mittwoch laut Mitteilung. "Lanxess ist wieder in der Erfolgsspur." Für das laufende Jahr stellte er nach einem Gewinnsprung 2016 ein operatives Ergebnis (Ebitda vor Sonderposten) leicht über dem Wert des Vorjahres in Aussicht. Dabei ist die jüngste Übernahme nicht berücksichtigt. Allein im ersten Quartal dürften operativ 300 bis 320 Millionen Euro hängen bleiben und damit rund ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Im Mai bei der Zahlenvorlage für das erste Quartal dürfte die Prognose wie üblich präzisiert werden.

ROUNDUP: Razzia wegen Diesel-Skandals bei Audi - schwache Zahlen 2016

INGOLSTADT - Während der Jahrespressekonferenz von Audi haben mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte die Zentrale des Autobauers, weitere Standorte und Wohnungen von Mitarbeitern durchsucht. Eineinhalb Jahre nach der Aufdeckung des VW - und Audi-Diesel-Skandals in den USA leitete die für Ingolstadt zuständige Staatsanwaltschaft München II "ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung" ein. Mit den Aktionen solle geklärt werden, wer an der Verwendung der manipulierten Abgas-Software und an Falschangaben beteiligt gewesen sei, erklärte die Behörde am Mittwoch.

ROUNDUP: Rasantes Wachstum bei Zara-Mutter Inditex - H&M enttäuscht

ARTEIXO - Die Zara-Mutter Inditex hängt den schwedischen Rivalen Hennes & Mauritz (H&M) in puncto Wachstum weiterhin ab. In den ersten sechs Wochen des im Februar gestarteten Geschäftsjahres steigerte der spanische Textilkonzern, zu dem neben Zara auch noch Marken wie Bershka, Pull & Bear oder Massimo Dutti gehören, den Umsatz um 13 Prozent, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Schweden mit ihren Formaten H&M, COS oder & Other Stories brachten es im Februar auf ein währungsbereinigtes Plus von 3 Prozent.

Wacker Chemie senkt Siltronic-Anteil und streicht gut 350 Millionen Euro ein

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hat seinen Anteil an der börsennotierten Tochter Siltronic gesenkt. Insgesamt wurden über Nacht 6,3 Millionen Siltronic-Aktien aus dem Bestand des Konzerns an institutionelle Investoren abgegeben, wie Wacker am Mittwoch mitteilte. Dadurch verringert sich die Beteiligung an dem Wafer-Hersteller von zuvor 51,8 Prozent auf nunmehr 30,8 Prozent und streicht gut 350 Millionen Euro ein.

ROUNDUP: Autovermieter Sixt mit erneutem Rekordjahr

MÜNCHEN - Deutschlands größter Autovermieter Sixt feiert zum vierten Mal in Folge ein Rekordjahr. "Unser Motor läuft auf vollen Touren", sagte Firmenchef Erich Sixt am Mittwoch in München. Vor allem im Ausland - und besonders in den USA - gehe das Geschäft weiter sehr gut: Der Auslandsanteil der Vermietungserlöse liege bei 53 Prozent. "Unsere Station am Flughafen Miami ist unsere größte Flughafen-Station im gesamten Unternehmen", sagte Sixt.

^ Weitere Meldungen

