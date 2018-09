dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Überlebenskampf der großen Supermärkte: Metro stellt Real zum Verkauf

DÜSSELDORF - Die riesigen Supermärkte auf der grünen Wiese kämpfen ums Überleben.



Was noch in den 1980er Jahren als Erfolgsmodell galt, ist heute angesichts veränderter Kaufgewohnheiten und kleiner werdender Haushalte häufig ein Sanierungsfall. Vorbei sind die Zeiten, als der Familieneinkauf mit dem Auto ein wöchentliches Großereignis war. Im Einkaufswagen landeten damals nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bücher, CDs oder Sportartikel.

Metro prüft Optionen für China-Geschäft

DÜSSELDORF - Der Handelskonzern Metro AG prüft verschiedene Optionen für sein China-Geschäft. Diese könnten den Verkauf von Anteilen oder auch die Suche nach einem strategischen Partner sowie die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens sein, berichtetet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Ein Komplettverkauf sei jedoch nicht vorgesehen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

ROUNDUP: Thyssenkrupp spaltet Marinegeschäft vom Anlagenbau ab

ESSEN - Beim Industriekonzern Thyssenkrupp drohen weitere Stellenstreichungen in seiner schwächelnden Sparte Anlagenbau. "Derzeit überprüfen wir, ob der im letzten Jahr angekündigte Personalabbau angesichts der veränderten Marktperspektiven ausreichend ist", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage. Der Essener Konzern hatte 2017 angekündigt, innerhalb von drei Jahren in der Anlagen- und Schifffahrtsparte bis zu 2000 Stellen abzubauen. Insgesamt arbeiten im Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr als 21 000 Menschen.

Kreise: VW-Aufsichtsrat spricht über Audi-Chef Stadler

INGOLSTADT/WOLFSBURG - Der Volkswagen-Aufsichtsrat will Insidern zufolge bei seiner Tagung am Montag auch über die Zukunft des seit drei Monaten inhaftierten Audi-Chefs Rupert Stadler sprechen. "Es ist nicht klar, dass es zu einer Entscheidung kommt", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus informierten Kreisen. Der "Spiegel" hatte zuvor berichtet, Stadler werde seinen Posten nach Einschätzung von Konzernkennern wahrscheinlich endgültig räumen müssen. Volkswagen und Audi wollten sich nicht dazu äußern.

Volkswagen-Konzern steigert Autoabsatz im August vor neuem Abgas-Standard

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern hat im August vor der Einführung neuer Abgas-Prüfverfahren mehr Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Der Autobauer steigerte die Auslieferungen um 6,8 Prozent auf 875 300 Fahrzeuge, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Für September und Oktober erwartet der Konzern wegen der Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) allerdings weniger Auslieferungen.

Immobilienkonzern LEG baut Vorstand um - neuer Digitalchef

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG ordnet die Aufgaben im Vorstand neu. Den neugeschaffenen Vorstandsposten Chief Digital Officer übernimmt Lars von Lackum, wie der Düsseldorfer MDax -Konzern am Freitag mitteilte. Der bisherige Vorstand für das operative Geschäft Holger Hentschel verlasse das Unternehmen, um seine Aufgaben kümmert sich in Zukunft Unternehmenschef Thomas Hegel. Hegel übergebe im Zuge der Neuordnung einen Teil seiner anderen Aufgaben an von Lackum.

