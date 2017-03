dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: RWE gewinnt nach Milliardenverlust wieder Oberwasser

ESSEN - Nach einem Milliardenverlust in Folge der Energiewende und einer Neuaufstellung schaltet der Essener Stromversorger RWE wieder in den Vorwärtsgang.



Konzernchef Rolf Martin Schmitz befeuerte am Dienstag Spekulationen, dass RWE eine zentrale Rolle bei der Neuordnung der gebeutelten Energiebranche spielen könnte. "Wir sind in regelmäßigen Kontakten mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern", sagte Schmitz auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Es würden "regelmäßig alle strategischen Optionen" geprüft.

ROUNDUP 3: VW-Kernmarke weiter schwach - großer Ehrgeiz bei E-Antrieben

WOLFSBURG - Die Kernmarke von Volkswagen bleibt in Europas größtem Autokonzern das Sorgenkind - und ist beim Gewinn 2016 weiter abgerutscht. Vor allem dank ertragreicherer Töchter wie Porsche und Audi gelang der gesamten Firmengruppe im vergangenen Jahr wieder ein sattes Plus, während die Autos mit dem VW -Logo ein kleineres Ergebnis im laufenden Geschäft abwarfen als 2015. Die Folgen der Dieselkrise schlugen sich mit hohen Kosten für Rechtsverfahren oder Vermarktung nieder. Zugleich blickt VW nach vorn: Konzernchef Matthias Müller sieht die Batterietechnik für E-Autos als "künftige Kernkompetenz".

ROUNDUP 2: Symrise geht zuversichtlich ins neue Jahr - Höhere Dividende

FRANKFURT/HOLZMINDEN - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise will im laufenden Jahr trotz Unsicherheiten erneut deutlich schneller als der Markt wachsen. "Für 2017 sind wir trotz politischer Richtungswechsel und Spannungen in einzelnen Ländern optimistisch", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram bei der Bilanzvorlage am Dienstag laut Mitteilung. Auch die Mittelfristziele bis 2020 seien unverändert gültig. Der MDax -Konzern stützt sich dabei auf ein in der Branche besonders breites Produktspektrum, das von Tiernahrungszusätzen bis zu funktionalen Inhaltsstoffen reicht. Zudem verfügt der Konzern über ein breites Arsenal natürlicher Rohstoffe.

ROUNDUP/Zinstief und Regulierung: Volksbanken weiter auf der Kostenbremse

FRANKFURT - Der Trend zu Fusionen und Filialschließungen bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland könnte sich nach Einschätzung ihres Dachverbandes beschleunigen. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der genossenschaftlichen Institute erstmals unter die Marke von 1000, wie der Verband BVR am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Nach 49 Fusionen gab es zum Jahresende 972 Institute. Für das laufende Jahr erwartet der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Uwe Fröhlich, "zwischen 60 und 80" Zusammenschlüsse.

ROUNDUP: Auslandsbanken in Deutschland: Brauchen Rechtssicherheit wegen Brexit

FRANKFURT - Die Auslandsbanken in Deutschland dringen auf rasche Klarheit für die Finanzbranche in den absehbar schwierigen Brexit-Verhandlungen. "Wir brauchen Übergangsfristen, es geht nicht anders", betonte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland (VAB), der UBS -Manager Stefan Winter, am Dienstag in Frankfurt.

ROUNDUP: Wacker Chemie hält Dividende stabil - Siltronic zuversichtlich für 2017

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hält trotz eines Gewinnrückgangs die Dividende stabil. Die Ausschüttung soll wie im Vorjahr 2,00 Euro je Aktie betragen, wie der MDax -Konzern am Dienstag in München mitteilte. Der Überschuss litt im abgelaufenen Jahr unter höheren Abschreibungen nach der Fertigstellung eines milliardenschweren Werkes im US-Bundesstaat Tennessee. Er ging um 21,7 Prozent auf 189,3 Millionen Euro zurück. Beim Umsatz verzeichnete der Konzern, wie bereits Anfang Februar mitgeteilt, dank eines Schlussspurts ein Plus von 2 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Asien-Geschäft gibt britischem Lebensversicherer Prudential Auftrieb

LONDON - Der britische Lebensversicherer Prudential hat 2016 von starken Zuwächsen seines Asien-Geschäfts profitiert. Der operative Gewinn legte aber auch dank der Schwäche der britischen Währung nach dem Brexit-Referendum um 7 Prozent auf 4,26 Milliarden Pfund zu, wie Prudential am Dienstag in London mitteilte. In Asien verdiente Prudential vor allem mit neuen Geschäften deutlich mehr. Die Dividende will das Unternehmen um 12 Prozent auf 43,5 Pence die Aktie erhöhen.

ROUNDUP/EU-Reform: Aktionäre dürfen künftig mitreden bei Managergehältern

STRASSBURG - Aktionäre dürfen in Europa bei der Festlegung von Managergehältern künftig mehr mitreden. Die EU-Abgeordneten billigten am Dienstag in Straßburg eine entsprechende Reform der Europäischen Aktionärsrechterichtlinie. Danach sollen Anleger mindestens alle vier Jahre ihr Votum über die Bezüge der Unternehmensspitze abgeben, bei wesentlichen Änderungen des Vergütungssystems müssen sie auf jeden Fall gefragt werden. Gehaltsexzesse sollen so verhindert werden.

ROUNDUP: Nach Rekordverlust: GfK wartet weiter auf Kehrtwende

NÜRNBERG - Die Führung des wirtschaftlich angeschlagenen Marktforschungsunternehmens GfK rechnet auch nach dem Einstieg des US-Investors KKR für 2017 noch nicht mit einer Kehrtwende. Der Umsatz des Unternehmens werde in diesem Jahr allenfalls leicht wachsen, sagte GfK-Vorstandssprecher Gerhard Hausruckinger am Dienstag in Nürnberg. Das angepasste operative Ergebnis, das laut GfK in der Branche maßgeblich ist, werde auf dem bereits geschrumpften Vorjahresniveau verharren.

^ Weitere Meldungen

-Bechtle plant höhere Dividende und Aktienrückkauf -'Dumm und gierig' - Hauptangeklagte gestehen im S&K-Prozess -ROUNDUP: Toshiba prüft Verkauf des verlustreichen US-Atomgeschäfts -VW-Markenchef Diess: Sind in der Kernmarke bei Einsparungen vorangekommen -VW will in China günstige Elektroautos anbieten -VW-Chef will Image des Diesel verbessern - Mögliche Umrüstungen -VW-Tochter Audi mit weiteren Diesel-Rückstellungen - Porsche-Rendite steigt -Trotz Umzugs: Lufthansa lässt Unternehmenssitz vorerst in Köln -ROUNDUP/Digitaler Wandel: CeBIT stellt konkrete Anwendungen in den Fokus -Siltronic für 2017 optimistisch: Gewinnsprung und Umsatzmilliarde erwartet -ROUNDUP: EuGH: Arbeitgeber können Kopftuch im Job unter Umständen verbieten -Deutschlands Genossenschaftsbanken 2016 erneut mit Milliardengewinn -Presse: Immer mehr Alte fahren noch Auto - Die Jungen verzichten -ROUNDUP/Bitkom-Studie: Cloud-Nutzung legt in Deutschland stark zu -'Kein Aufbruch': Grüne kritisieren Benennung von Lutz zum Bahn-Chef -ROUNDUP: Weiter Flughafen-Streik in Berlin - Arbeitgeber wollen Schlichtung -Zuckerberg: Wir wollen keine 'Fake News' bei Facebook -RWE stellt klar: Werden die Mehrheit an Innogy behalten -RWE-Chef: Konventionelle Stromerzeugung bleibt schwieriges Geschäft -Neuordnung der Energiebranche: RWE prüft 'alle Optionen' -Vattenfall speichert Windstrom in Autobatterien von BMW -Konzernchefs fordern Tempo bei der Digitalisierung -Erstmals mehr Hennen in Öko-Haltung als in Käfigen -Fast jede zweite neue Wohnung wird mit Gas geheizt -Russisches Kartellamt verurteilt Apple für iPhone-Preisvorgaben -Umwelthilfe kündigt weitere Klage wegen Diesel-Affäre an -Wiener Parlament untersucht den Eurofighter-Kauf in Ausschuss -Vizechefin der Bank of England tritt Tage nach Amtsantritt zurück -Verdi: Bis Sonntag keine neuen Streiks an Berliner Flughäfen -ROUNDUP: Immobilienverwalter Patrizia plant weitere Expansion in USA und Asien -Heiko Schäfer wird dauerhaft Vorstandschef bei Modekonzern Tom Tailor -Merkel warnt vor überhastetem Kohleausstieg -VW-Vorstände kassieren weniger - knapp 40 Millionen Euro für 2016 -VW-Konzernchef bekennt sich zu US-Geschäft: 'Größere Rolle als heute'°

