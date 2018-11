dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Noch mehr Glyphosat-Klagen gegen Bayer - Operatives Ergebnis stabil

LEVERKUSEN - Zuwächse im Pharmageschäft sowie bei Mais- und Sojasaat haben Bayer im dritten Quartal Rückenwind verliehen.



Dem gegenüber standen Belastungen durch ungünstige Wechselkursentwicklungen etwa durch die Schwäche des brasilianischen Real. Der bereinigte operative Gewinn lag letztendlich über der durchschnittlichen Schätzung von Experten. Allerdings lag das auch an einem Einmalertrag im Zusammenhang mit dem Blutgerinnungshemmer Xarelto.

ROUNDUP: Vodafone mit Milliardenverlust - Aktie springt aber hoch

LONDON - Der britische Vodafone -Konzern hat wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust eingefahren. In den ersten sechs Monaten (bis Ende September) des Geschäftsjahrs 2018/19 stand ein Fehlbetrag von 7,8 Milliarden Euro in den Büchern, wie der seit Oktober amtierende neue Vorstandschef Nick Read am Dienstag in London mitteilen musste. Abschreibungen unter anderem auf die Sparten in Spanien und Rumänien sowie auf das indische Geschäft rissen den Konzern in die roten Zahlen. Die Anleger feierten aber, dass Read nach der geplanten milliardenschweren Übernahme von Unitymedia und weiteren Netzen in Europa die Kosten und die Schulden stärker in den Blick nehmen will.

ROUNDUP 2: Stromerzeuger Uniper hat Probleme mit Auslandskraftwerken

DÜSSELDORF - Der Stromerzeuger Uniper hat zunehmend Probleme mit seinen Kohlekraftwerken. In Frankreich droht das Aus für die beiden Anlagen in Lothringen und der Provence, und auch ein modernes Kraftwerk in den Niederlanden muss möglicherweise vorzeitig stillgelegt werden. In beiden Ländern streben die Regierungen den Ausstieg aus der Kohleverstromung an - in Frankreich bis Ende 2021, in den Niederlanden bis 2030.

ROUNDUP 2: Jenoptik hebt Jahresprognose für Umsatz an - Nachfrage bleibt gut

JENA - Bei dem Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik laufen die Geschäfte weiterhin gut. Zudem profitiert das Unternehmen von den jüngsten Zukäufen. Für das Gesamtjahr wird Jenoptik deshalb zuversichtlicher und peilt nun beim Umsatz zwischen 820 und 830 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Zuvor war Jenoptik von Erlösen von bis zu 820 Millionen Euro ausgegangen.

ROUNDUP: HelloFresh weiter mit schnellem Wachstum - und roten Zahlen

BERLIN - Der Kochboxen-Versender Hellofresh erkauft sich sein rasantes Wachstum weiterhin mit Verlusten. Im vergangenen Quartal verbuchte das Unternehmen aus Berlin rote Zahlen von 33,5 Millionen Euro nach einem Minus von 24,7 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz sprang unterdessen im Jahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 302,2 Millionen Euro hoch und die Kundenzahl wuchs um rund 44 Prozent auf 1,84 Millionen. HelloFresh sieht sich als klarer weltweiter Marktführer in dem Geschäft.

Machtkampf bei Telecom Italia kostet Chef Amos Genish den Posten

ROM - Im Machtkampf um den italienischen Telekommunikationskonzern Telecom Italia muss Vorstandschef Amos Genish nach gut einem Jahr schon wieder seinen Posten räumen. Seit Wochen hatte sich angedeutet, dass der Hedgefonds Elliott des streitbaren Investors Paul Singer am Stuhl von Genish sägt. Nun entschied der Verwaltungsrat per Mehrheitsbeschluss in dessen Sinne: Genish wird mit sofortiger Wirkung das Mandat entzogen, wie der Konzern am Dienstag in Rom mitteilte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

Home Depot schraubt Prognosen erneut hoch

ATLANTA - Der US-Baumarktkonzern Home Depot hebt nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Sowohl in den Filialen als auch im Internet hätten die Geschäfte Fahrt aufgenommen, teilte Home Depot am Dienstag in Atlanta mit. Das dritte Quartal (Ende Oktober) sah Vorstandschef Craig Menear als Beweis für die ungebrochen starke Nachfrage nach Baumaterialien.

ROUNDUP: Brummendes Forschungsgeschäft hält Evotec auf Kurs

HAMBURG - Das Biotechunternehmen Evotec hat weiterhin einen guten Lauf. Ein brummendes Forschungsgeschäft und Meilensteinzahlungen sorgten auch im dritten Quartal für Schwung. Zudem profitiert die Hamburger Firma weiterhin vom Beitrag des im vergangenen Jahr zugekauften US-Auftragsforschers Aptuit. Für das Gesamtjahr bestätigte Evotec seine Jahresziele, die deutliches Wachstum für Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) vorsehen. Auch die Aussichten für 2019 seien gut, teilte Evotec am Dienstag mit.

ROUNDUP: United Internet auf dem Weg zu Jahreszielen - Rote Zahlen im Herbst

MONTABAUR - Der Telekommunikations- und Internetdienstleister United Internet tastet sich weiter an die eigene Jahresprognose heran. Den Ausblick bestätigte Vorstandschef und Mitgründer Ralph Dommermuth, der 40 Prozent der Aktien hält. Bei den neuen Vertragskunden muss sich das Unternehmen wegen des Preiskampfs im Billigsegment des Mobilfunkmarkts aber weiter strecken. In den ersten neun Monaten schmolz zudem der Gewinn deutlich zusammen, weil Sondereffekte und höhere Minderheitsanteile auf das Ergebnis drückten, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Montabaur mitteilte. Im dritten Quartal stand deswegen sogar ein Verlust unter dem Strich.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/EuGH-Urteil im Käse-Streit: Geschmack lässt sich nicht schützen

-Johnson Controls verkauft Geschäft mit Fahrzeugbatterien

-Altmaier will Batteriezellfabrik mit einer Milliarde Euro fördern

-Stada nun fast vollständig in Hand der Finanzinvestoren

-ROUNDUP: Nordex wird vorsichtiger - Aktie unter Druck

-Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund

-Recht auf Barrierefreiheit in Arbeit und Alltag gefordert

-Rekord-Investitionen drücken auf Gewinn von Finanzkonzern W&W

-ROUNDUP/Medikamente per Handy: Spahn plant Einführung des digitalen Rezepts

-Wohnungen und Häuser am Meer und in Städten immer teurer

-Gericht: Yelp muss Schadenersatz an Fitness-Studios zahlen

-ROUNDUP: Altmaier will Batteriezellfabrik mit einer Milliarde Euro fördern

-Ehrgeizigere Ziele fürs Energiesparen - EU-Parlament stimmt zu

-Diesel-Fahrverbote auch im Ruhrgebiet? Gericht entscheidet

-Wieder Feinstaubalarm in Stuttgart

-Wegen Lieferengpässen: VW prüft Kurzarbeit in Zwickau

-ROUNDUP: Energiekonzern Innogy verdient weniger - Abschreibungen auf Npower

-Hafenkonzern HHLA liegt gut im Plan

-ROUNDUP: Aareal Bank bestätigt Ergebnisprognose - Zinsüberschuss-Ziel wackelt

-US-Regierung droht mit Zwangsmaßnahmen gegen Nord Stream 2

-Deutschland: Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr nahezu unverändert

-S&T betont nach Kurssturz positive Perspektiven

-ROUNDUP/Bericht: Daimler-Vorstand könnte Thyssenkrupp-Aufsichtsrat leiten

-Grammer spürt Probleme der Autokonzerne in Europa deutlich

-EuGH-Urteil: Geschmack kann nicht urheberrechtlich geschützt werden

-Netflix und Sky starten gemeinsames Angebot

-Klöckner kündigt Dürrehilfe für Waldbesitzer an

-Baden-Württemberg bereitet Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart vor

-Bayerns neuer Umweltminister sagt Kohlestrom den Kampf an

-Fachmesse Eurotier informiert über digitale Technik im Stall

-Kochboxen von Hellofresh weiter gefragt - Aktie unter Druck

-Lufthansa will Preis für billigste Tickets auf 35 Euro anheben

-Tom Tailor rutscht nach Sommer-Malheur in die roten Zahlen

-Handwerkskammern: Vor Kohleausstieg Plan für die Lausitz

-Immobilienverband: Kein Ende der Wohnungsnot in Großstädten in Sicht

-ROUNDUP/Creditreform: Stark steigende Mieten erhöhen Überschuldungsgefahr

-ROUNDUP: Mehr Glyphosat-Klagen gegen Bayer - Konzern schließt Vergleiche aus

-Keine Jobzusage bei Rolls-Royce Power Systems - aber Optimismus

-Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund

-Greenpeace kritisiert Lebensmittelkonzern Mondelez wegen Palmöls

-Medigene rechnet für 2018 mit weniger Verlust

-ROUNDUP: Käfer und Hitze - Klöckner kündigt Dürrehilfe für Waldbesitzer an°

