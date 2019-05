dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Britisches Kundengeschäft belastet Eon zum Jahresauftakt

ESSEN - Sinkende Erträge im Kunden- und Netzgeschäft haben das Ergebnis des Energieversorgers Eon im ersten Quartal belastet.



Schwach entwickelte sich der Vertrieb in Großbritannien, der unter einem scharfen Wettbewerb und dem Preisdruck durch eine im Spätherbst eingeführte Preisobergrenze leidet. Bessere Ergebnisse im Geschäft mit erneuerbaren Energien konnten den Rückgang nicht ausgleichen. Dennoch bekräftigte das Management seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank startet mit kleinem Gewinnplus ins Jahr

MÜNCHEN - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) ist dank höherer Zinserträge mit einem kleinen Gewinnplus ins Jahr gestartet. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Überschuss von 40 Millionen Euro und damit eine Million mehr als ein Jahr zuvor. Dabei übertraf die Bank auch die Erwartungen von Analysten. Der Vorsteuergewinn blieb mit 48 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Trotz Abstrichen im Neugeschäft peilt Vorstands- und Finanzchef Andreas Arndt für 2019 weiter einen Vorsteuergewinn von 170 bis 190 Millionen Euro an, wie das Geldhaus am Montag in München mitteilte.

ROUNDUP: Fotodienstleister Cewe wächst durch starkes Kerngeschäft

OLDENBURG - Ein starkes Kerngeschäft mit Dienstleistungen rund um die Fotografie hat Cewe im ersten Quartal mehr Erlöse beschert. Der Fotodienstleister steigerte seinen Umsatz um 7,5 Prozent auf 140,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Oldenburg mitteilte. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an.

ROUNDUP: Führungsstreit beendet - EssilorLuxottica sucht weiter nach neuem Chef

PARIS - Der monatelange Führungsstreit im frisch fusionierten Brillenkonzern EssilorLuxottica ist beendet. Beide Seiten kamen kurz vor der Hauptversammlung an diesem Donnerstag überein, die Suche nach einem neuen gemeinsamen Konzernchef fortzuführen. Zudem bleibt es vorerst dabei, dass leitende Manager gemeinsam zentrale Funktionen übernehmen. Mit dem ausgehandelten Vertrag habe man die Basis für einen Neustart gelegt, teilte das Unternehmen am Montag in Paris mit.

Wichtige Hürde genommen: Euronext darf Börse in Oslo übernehmen

AMSTERDAM - Im Ringen um die Übernahme der Börse in Oslo hat die niederländische Euronext eine wichtige Hürde genommen. Das norwegische Finanzministerium gab grünes Licht für den Zukauf von bis zu 100 Prozent der Anteile an der Oslo Bors, wie die Euronext am Montag in Amsterdam mitteilte. Damit folgte das Finanzministerium der Empfehlung der norwegischen Finanzaufsicht Finanstilsynet (FSA) von Anfang April.

Forderung nach Facebook-Zerschlagung wird zum US-Wahlkampfthema

WASHINGTON - Die Forderung nach einer Zerschlagung von Facebook wird verstärkt zu einem Thema für den Vorlauf zur US-Präsidentenwahl 2020. Mit der Senatorin Kamala Harris sprach sich eine weitere Politikerin aus dem Lager der Demokraten dafür aus, dass die amerikanische Regierung eine Aufspaltung des Online-Netzwerks prüfen sollten.

ROUNDUP: Arbeitnehmer dringen bei Thyssenkrupp auf Klarheit

ESSEN - Nach dem radikalen Strategiewechsel bei Thyssenkrupp dringt die IG Metall auf rasche Klarheit für die Beschäftigten. "Ich erwarte ein neues Zukunftskonzept für den Stahlbereich", sagte Stahl-Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). Er betonte: "Betriebsbedingte Kündigungen hat es bei uns noch nie gegeben und darf es auch in Zukunft nicht geben."

Weitere Meldungen

-TV-Sender TBS: Renault treibt Fusionsvorhaben mit Nissan voran - Formelles Gebot

-Buchgroßhändler KNV verzichtet auf eigene Fahrer für Auslieferungen

-Audi baut Technologie-Campus in Ingolstadt

-Umsatz deutscher Küchenhersteller stagniert

-Finanzinvestor Onex will Billigflieger Westjet schlucken

-Daimler will CO2-Ausstoß bei Neuwagen bis 2039 auf Null senken

-Staatsschutz ermittelt wegen illegaler Plakate mit BVB-Logo

-Burda-Vorstand sieht Pressefreiheit auch in Europa bedroht

-ROUNDUP 2: Windräder liefern Strom wie noch nie - und dümpeln in der Flaute

-ROUNDUP: Sparkurs bei Autozulieferer Mahle kostet 380 Jobs in Stuttgart

-Mit Druckabbau ins Meisterfinale: BVB will die Minimalchance wahren

-Rocket-Tochter Global Fashion Group steigert Erlöse - Aktie fällt

-Novartis-Tochter Sandoz werden in den USA Preisabsprache vorgeworfen

-Shell rüstet erste Tankstellen mit Ladesäulen für Elektroautos aus

-Ex-Audi-Chef Stadler mit Verfassungsbeschwerde abgeblitzt°

