dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.03.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Wirecard: Vorerst kein Korrekturbedarf bei Jahresabschlüssen

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Zahlungsabwickler Wirecard sieht die Sonderprüfung seiner Bücher mit Blick auf das Singapur-Geschäft als "weitestgehend abgeschlossen" an.



"Diese Teile der Sonderuntersuchung haben in diesen Untersuchungsgebieten aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf führen würden", teilte Wirecard am späten Donnerstagabend in Aschheim mit. Ein anderer Teil der Untersuchung laufe noch, nämlich die Einsicht in das Drittpartnergeschäft. Die im Dax notierte Aktie erholte sich am Vormittag um 12 Prozent, nachdem sie zuletzt mit dem Gesamtmarkt wegen der Coronaviruskrise deutlich abgerutscht war.

VIRUS/ROUNDUP 2: Fraport erwartet 2020 Gewinneinbruch

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwartet wegen der Coronavirus-Krise in diesem Jahr einen herben Gewinnrückgang. Mit Blick auf die vergangenen Tage lägen die aktuellen Passagierzahlen bereits 45 Prozent unter den Vorjahreswerten, sagte Vorstandschef Stefan Schulte am Freitag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Das könne sich mit der US-Einreisesperre noch auf minus 60 Prozent steigern. Das Unternehmen plant für tausende Mitarbeiter Kurzarbeit und will den Antrag dafür in der kommenden Woche bei der Arbeitsagentur stellen.

ROUNDUP: Corona-Krise lässt China-Verkäufe von VW abstürzen - Bald Besserung?

WOLFSBURG/PEKING - Die Coronavirus-Krise und die schwächere Konjunktur in vielen Ländern haben die Verkäufe des VW -Konzerns nach einem ersten Einbruch im Januar auch im Februar schwer belastet. Im wichtigsten Einzelmarkt China stürzten die Auslieferungen während des zurückliegenden Monats im Vorjahresvergleich um fast drei Viertel (74,0 Prozent) auf 60 900 Fahrzeuge ab. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Effekt war maßgeblich dafür verantwortlich, dass auch bei weltweiter Betrachtung ein erhebliches Minus um 24,6 Prozent auf 546 300 Autos in der Absatzstatistik der Wolfsburger stand. VW erwartet, dass sich die Lage aber bald wieder etwas stabilisiert.

Deutsche Bank hält trotz Corona-Krise beim Gewinn an Jahresziel fest

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hält trotz wachsender Sorgen vor dem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession beim Gewinn an ihrem Jahresziel fest. "Noch lässt sich nicht genau sagen, welche konkreten Auswirkungen Corona für die Wirtschaft haben wird", sagte Finanzvorstand James von Moltke dem "Handelsblatt" (Freitag). "Wenn sich die Wirtschaft nach einem scharfen Einbruch schnell wieder erholt, sehe ich bislang keinen Grund dafür, unser Ziel für dieses Jahr zu relativieren." Nach fünf Verlustjahren in Folge strebt der Vorstand des größten deutschen Geldhauses für dieses Jahr zumindest vor Steuern wieder einen Gewinn an.

ROUNDUP: RTL will 'nationale Streaming-Champions' schaffen - Aktie steigt

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL setzt nach erreichten Jahreszielen weiter auf den Ausbau seiner Streaming-Dienste in Deutschland und den Niederlanden. Bis 2025 sollen jährlich rund 350 Millionen Euro in die Inhalte von TV Now und Videoland fließen, wie die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Freitag in Luxemburg mitteilte. Damit will RTL in dem Zeitraum auf 5 bis 7 Millionen zahlende Abonnenten kommen - derzeit beläuft sich die Zahl hier auf 1,44 Millionen.

VIRUS/ROUNDUP: Disney-Freizeitparks in Kalifornien, Florida und Paris machen zu

LOS ANGELES - Wegen der Coronavirus-Krise schließt der US-Unterhaltungsriese Walt Disney vorübergehend alle seine Freizeitparks. Der Konzern kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) die mehrwöchige Schließung der Vergnügungsparks Walt Disney World im US-Bundesstaat Florida und Disneyland in Paris von Sonntag bis zum Monatsende an.

Cloud-Geschäft gibt SAP-Rivalen Oracle Umsatzschub

REDWOOD SHORES - Florierende Cloud-Services haben dem SAP -Rivalen Oracle hat im vergangenen Geschäftsquartal zu einem überraschend deutlichen Umsatzplus verholfen. In den drei Monaten bis Ende Februar legten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar (8,7 Mrd Euro) zu, wie Oracle am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Redwood Shores mitteilte.

VIRUS/Tui: Corona-Auswirkungen 'so gering wie möglich halten'

HANNOVER - Der Tui -Konzern erhöht wegen der Coronavirus-Krise weiter seine Vorsichtsmaßnahmen und drückt die Ausgaben für nicht unbedingt nötige Projekte. Man sei mit Hoteliers weltweit in Kontakt und "prüfe sorgfältig alle Optionen des Kapazitätsmanagements", hieß es am Freitag aus der Zentrale des größten Reisekonzerns in Hannover. Ziel sei es, die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft für Tui und die Partnerbetriebe "so gering wie möglich zu halten".

Slack-Aktie bricht nach Quartalszahlen ein

SAN FRANCISCO - Der Büro-Chatdienst Slack hat die Anleger mit seiner Prognose für das anstehende Geschäft so stark enttäuscht, dass die Firma rund ein Fünftel ihres Werts verlor. Die Slack-Aktie war im Juni vergangenen Jahres mit einem Preis von mehr als 38 Dollar an der Börse gestartet.

ROUNDUP/Kreise: Airbnb rutscht tiefer in die roten Zahlen

NEW YORK - Der Apartment-Vermittler Airbnb ist Ende vergangenen Jahres laut Kreisen noch tiefer in die Miesen geraten. Das operative Minus habe sich in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich beinahe verdoppelt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle. Demnach machte Airbnb vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einen Verlust von 276,4 Millionen US-Dollar (247 Mio Euro), nach roten Zahlen von 143,7 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

ProSiebenSat.1-Vorstand Albert wirft hin

UNTERFÖHRING - Das Personalkarussell im Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 geht weiter: Der stellvertretende Vorstandschef Conrad Albert hat die Führungsquerelen öffentlich als "Vorstands-Soap- Opera" kritisiert und nimmt jetzt vorzeitig seinen Hut.

^

Weitere Meldungen

-VIRUS/BT Group-Chef Philip Jansen positiv auf Coronavirus getestet

-VIRUS: Lieferando-Kuriere sollen Essen nur noch abstellen - und warten

-Viel Kritik der Kohleländer am Regierungsentwurf zum Kohleausstieg

-Entschädigungen für VW-Dieselkunden fließen ab Mai

-Amazon gibt Musikern besseren Zugriff auf Streaming-Daten

-VIRUS/Corona-Infektion bei Opel - Hunderte Mitarbeiter im Homeoffice

-VIRUS/Söder: Wegen Corona-Krise über Regelungen zu Lohnfortzahlung reden

-Umfrage: Viele Händler leiden bereits unter sinkender Kundennachfrage

-United Internet zieht eigene Aktien ein

-VIRUS: Auch Microsoft und Snapchat sagen Entwicklerkonferenzen ab

-VIRUS: ProSieben zeichnet mehrere Shows ohne Publikum auf

-VIRUS/ROUNDUP: Bahnverkehr nach Italien wegen Coronavirus eingestellt

-Fortum unterstützt neue Uniper-Strategie

-ROUNDUP: Aida Cruises stellt Schiffsverkehr vorübergehend ein

-Schulze verlangt Tempo von neuer Bund-Länder-AG zur Energiewende

-Europäischer Gerichtshof soll Diesel-Fragen im Fall Porsche klären

-VIRUS: Roche erhält grünes Licht von FDA für Coronas-Test

-VIRUS: Flughafen Hamburg mit bis zu 40 Prozent weniger Fluggästen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis