dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.06.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airlines klagen gegen britische Quarantänepflicht für Reisende

LONDON - Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und Easyjet haben eine Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht für Reisende eingereicht.



Die Maßnahme werde "verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus und die weitere Wirtschaft haben und Tausende Arbeitsplätze vernichten", hieß es in einer Mitteilung der Airlines vom Freitag. Ein Normenkontrollverfahren sei beantragt und solle so rasch wie möglich aufgenommen werden.

Verkäufe des VW-Konzerns auch im Mai weit unter Vorjahresniveau

WOLFSBURG - Der Nachfrageeinbruch in der Corona-Krise hat die Verkäufe des Volkswagen -Konzerns auch im Mai stark belastet. Nach Angaben des Unternehmens vom Freitag rutschten die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund ein Drittel auf etwa 609 000 Fahrzeuge ab. Für den Zeitraum seit dem Jahresbeginn steht ein Minus von knapp 30 Prozent in der Absatzstatistik. Besonders heftig war der Rückgang bezogen auf den Einzelmonat Mai in Südamerika (-68,9 Prozent). Aber auch auf dem Heimatmarkt Westeuropa waren die Verkaufseinbußen drastisch (-57,3 Prozent). China erholte sich dagegen wieder (+5,7 Prozent).

ROUNDUP/Conti-Chef: Pleitewelle in Autobranche droht - SPD verteidigt Hilfen

HANNOVER/BERLIN - Continental -Chef Elmar Degenhart erwartet für den Fall eines anhaltenden Nachfrageeinbruchs wegen der Corona-Krise drastische Folgen für die gesamte Autobranche. Die Politik müsse gegensteuern. Aus der SPD, die auch von Gewerkschaftern aufgrund des Ausschlusses moderner Verbrennungsmotoren aus dem Hilfspaket heftige Kritik einstecken musste, hieß es, die Unternehmen seien nun am Zug.

ROUNDUP: Sony enthüllt Aussehen der Playstation 5 - und neue Details

NEW YORK - Sonys nächste Spielekonsole Playstation 5 wird es erstmals auch in einer Version ohne Disc-Laufwerk nur zum Herunterladen der Spiele geben. Die "Digital Edition" sieht dadurch auf ersten Bildern merklich schmaler aus als das Modell, das auch Spiele auf Blu-ray-Disc einlesen kann. Microsoft hatte im vergangenen Jahr bereits eine Variante seiner aktuellen Konsole Xbox One ohne Disc-Laufwerk eingeführt. Für die nächste Xbox Series X, die gegen die Playstation 5 antreten wird, wurden bisher keine solchen Pläne bekannt.

Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen

FORT WORTH - Die Corona-Pandemie führt bei der angeschlagenen US-Fluggesellschaft American Airlines im zweiten Quartal wie erwartet zu einem Umsatzeinbruch. Der Umsatz dürfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 90 Prozent einknicken, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Gesellschaft an die US-Börsenaufsicht SEC. Damit wird auch im zweiten Quartal wohl ein hoher Verlust anfallen, nachdem das Unternehmen mit Sitz im texanischen Fort Worth Anfang 2020 seinen ersten Quartalsverlust seit der Rückkehr aus der Insolvenz im Jahr 2013 gemeldet hatte.

^

Weitere Meldungen

-Nestle prüft Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika

-Novo Nordisk kauft Corvidia für bis zu 2,1 Milliarden Dollar

-Hyundai will Kosten für E-Autos mit Brennstoffzellen senken

-Verbraucherschützer und Handel fordern niedrigere Strompreise

-Google kontert Patentklage von Sonos mit eigenen Vorwürfen

-'FT': Airbus will Pläne für Marktplatz zur Absicherung von Ticketpreisen stoppen

-Richemont-Personalchefin Sophie Guieysse tritt mit sofortiger Wirkung zurück

-Microsoft verkauft keine Gesichtserkennungs-Software mehr an Polizei

-ROUNDUP: Snapchat eifert chinesischen Super-Apps nach

-Zuckerberg-Vertrauter Chris Cox kehrt zu Facebook zurück

-ROUNDUP 2/Video-Plattform in der Kritik: Zoom will Anweisungen in China folgen

-Vor Vermittlung: Tuifly-Aufseher verschieben Entscheidung zu Jobabbau

-Deutsche Seeschifffahrt war 2019 trotz 'MSC Zoe' sicher

-Lufthansa will Corona-Tests vor Abflug anbieten

-ROUNDUP/Formel 1 setzt auf Europa: Baku, Singapur und Suzuka abgesagt

-Bundeswehr soll außer Plan zwei neue Airbus-Maschinen bekommen

-IPO/Kreise: US-Software-Firma Palantir plant Börsengang

-Kabinett beschließt höhere Kfz-Steuer für neue Spritschlucker

-Scheuer schlägt Sanierungsprogramm für 380 Bahnhöfe vor

-Weniger geklaute Räder in Deutschland

-'Bild': Salzburger Hwang Kandidat für Werner-Nachfolge bei RB Leipzig

-Italien-Urlaub 2020: Viele Italiener bleiben selbst zu Hause

-Rundfunkbeitrag: Haseloff will Vertrag zur Erhöhung unterschreiben

-ROUNDUP: Twitter entfernt chinesische Propaganda-Accounts - Peking schimpft°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha