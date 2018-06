dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.06.2018 - 15.15 Uhr

'Manager Magazin'/Deutsche Post: E-Mobilitäts-Vorstand Gerdes muss gehen

HAMBURG - Die Deutsche Post will sich laut einem Medienbericht vom Vorstand des erst kürzlich geschaffenen Ressorts für Mobilitätslösungen trennen.



Jürgen Gerdes solle bei der Post-Aufsichtsratssitzung am Dienstag von allen Aufgaben entbunden werden und das Unternehmen sofort verlassen, berichtete das "Manager Magazin" am Montag mit Bezug auf Konzernkreise. Die Post wollte dies am Dienstag zunächst nicht bestätigen.

BMW verkauft im Mai weniger Autos - Rückstand zu Mercedes-Benz wächst

MÜNCHEN - BMW fällt beim Absatz immer weiter hinter den Erzrivalen Mercedes-Benz zurück. Wegen deutlicher Rückgänge in China und Deutschland sank der Absatz von Autos der Marke BMW im Mai um 1,8 Prozent auf 173.940 Stück, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte. In China bereiteten den Angaben zufolge die Änderungen von Einfuhrzöllen Probleme. So sank im größten Einzelmarkt des Unternehmens der Absatz deutlich. Auch in Deutschland ging die Zahl der verkauften Autos zurück. Hierzulande hatte es aber aufgrund von Feiertagen zwei Arbeits- und Verkaufstage weniger gegeben als im Vorjahr.

ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen vor Übergangsjahr - Anleger enttäuscht

HEIDELBERG - Nach einer langen Krise soll es für Heidelberger Druckmaschinen wieder aufwärts gehen. Im laufenden Geschäftsjahr will der Maschinenbauer die ersten Früchte des Konzernumbaus ernten. Doch der geht Börsianern offenbar nicht schnell genug. Die Etappenziele von Konzernchef Rainer Hundsdörfer kamen am Dienstag an der Börse gar nicht gut an. Die Aktie knickte in der Spitze um fast 10 Prozent ein, zuletzt betrug das Minus noch rund 7 Prozent auf 2,88 Euro.

Heidelberger Druck peilt 2018/19 moderates Umsatz- und Gewinnplus an

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will im laufenden Geschäftsjahr die ersten Früchte des Konzernumbaus ernten. Dank des Wachstums im Digitalgeschäft sollen Umsatz und Gewinn in den zwölf Monaten bis Ende März 2019 moderat steigen, wie das im SDax gelistete Traditionsunternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. 2017/18 waren beide Werte - wie bereits bekannt - zurückgegangen. Der Umsatz fiel um vier Prozent auf 2,42 Milliarden Euro und der Gewinn ging von 36 auf 14 Millionen Euro zurück.

Diesel-Skandal erfasst Daimler - Ermittlungen gegen Audi-Chef

BERLIN/STUTTGART/INGOLSTADT - Der Diesel-Skandal in der deutschen Autobranche weitet sich drastisch aus. Daimler muss wegen des Vorwurfs einer unzulässigen Abgastechnik europaweit 774 000 Fahrzeuge zurückrufen, darunter 238 000 in Deutschland. Dies werde das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unverzüglich anordnen, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Montag nach einem Gespräch mit Konzernchef Dieter Zetsche in Berlin. Daimler will den Rückruf umsetzen, kündigte aber einen Widerspruch an. Im VW -Konzern rückt nun auch Audi -Chef Rupert Stadler in den Fokus der Ermittler.

Tabakriese BAT bleibt auf der Überholspur

LONDON - Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) sieht sich auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. "Unser Geschäft läuft weiterhin gut und im Rahmen unserer Erwartungen", zog das Unternehmen am Dienstag vor seinen für Juli erwarteten Halbjahreszahlen eine erste Bilanz. Der Absatz des Konzerns entwickle sich demnach besser als der Gesamtmarkt, wobei BAT vor allem dank seiner wichtigsten Marken Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall und Rothmans derzeit Marktanteile hinzugewinne. Das Management gehe davon aus, dass dieser Trend anhalte.

Eon plant großen Solarpark in Texas

ESSEN - Vor der Abgabe der Ökostrom-Erzeugung an den bisherigen Konkurrenten RWE baut Eon sein Solargeschäft in den USA weiter aus. In Texas plane Eon einen Solarpark mit einer Kapazität von 100 Megawatt, teilte der Konzern am Dienstag mit. Es sei die größte Solaranlage, die Eon bisher gebaut habe, sagte ein Sprecher. Die Anlage werde aus 350 000 Photovoltaikmodulen bestehen und eine Fläche von 271 Hektar einnehmen. Das entspreche rund 550 Fußballfeldern. Zum Vergleich: Der bislang größte von Eon in Deutschland errichtete Solarpark hat eine Leistung von knapp 8 Megawatt.

Hochtief und Mutter ACS sichern sich Finanzierung für Bahnprojekt in USA

ESSEN - Hochtief packt ein milliardenschweres Bahnprojekt in den USA in trockene Tücher. Der Baukonzern und seine spanische Mutter ACS sicherten sich bei ihren Banken die Finanzierung, wie die Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilten. Hierfür seien in den USA langfristige Anleihen bei mehreren Geldhäusern platziert sowie unter anderem ein kurzfristiger Kredit bei einem internationalen Bankenkonsortium ausgehandelt worden, teilten die Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

CEBIT/ROUNDUP/Bitkom: Sorge um Sicherheit hält viele Firmen von Cloud-Nutzung ab

HANNOVER - Das Cloud-Computing hat sich bei Unternehmen in Deutschland durchgesetzt, doch die Sorge um die Datensicherheit hält einer aktuellen Studie zufolge viele Firmen noch immer davon ab, auf öffentliche Cloud-Angebote setzen. Fast zwei Drittel der Nichtnutzer von Public-Cloud-Lösungen fürchteten einen unberechtigten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten, berichtete der Digitalverband am Dienstag auf der Cebit in Hannover. Wie die Umfrage ergab, haben 56 Prozent dieser Unternehmen die Sorge, dass Daten verloren gehen könnten, 50 Prozent beklagen eine unklare Rechtslage.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Abgas-Skandal: Rufe nach härterem Durchgreifen gegen Konzerne

-Reemtsma will Marktführer bei E-Zigaretten werden

-ROUNDUP: Bahn-Konkurrent Flixtrain lässt mehr Züge fahren

-Brenner-Gipfel: Tirol verlangt Lkw-Obergrenze und Mauterhöhungen

-Altmaier betont Bedeutung der Autoindustrie für Deutschland

-Auftragsflut für Körber-Konzern - Fokus auf digitale Technologie

-Österreichs Raucher-Politik auf dem Prüfstand des höchsten Gerichts

-Niederlande: Eier-Verseuchung ist kein neuer Fipronil-Skandal

-ROUNDUP: Wirtschaftsflügel von Union und SPD: Datenschutzregeln nachbessern

-CEBIT/Altmaier: Deutschland kämpft um digitalen Spitzenplatz

-ROUNDUP/EuGH: Rote Schuhsohle von Louboutin könnte geschützte Marke bleiben

-Umstrittenes EDF-Atomkraftwerk Fessenheim probt nuklearen Notfall

-Bierkartell: Radeberger zieht vor Prozessstart Einspruch zurück

-Französische Bauern protestieren weiter gegen Agrarimporte

-ROUNDUP: Aufklärung nach erneutem Fund von Fipronil-Eiern angelaufen

-Drohnen müssen in Europa künftig registriert werden

-Umfrage: Die meisten Deutschen wollen keine Immobilie kaufen

-EuGH: Rote Sohlen von Louboutin könnten als Marke zulässig sein

-Leoni verschafft sich mit Millionen-Kredit Basis für neues Wachstum

-Studie: Unsicherheit der Menschen in der digitalen Welt steigt

-Dienstleister Wisag baut Geschäft aus

-Urteil im BER-Betrugs-Prozess in Sicht

-Swiss Re steigt bei Lebensversicherer in Kenia ein

-ROUNDUP: Immobilienbranche will mit Bürgermeistern das Bauen beschleunigen

-Medienwissenschaftler: Europäische Plattform ist eine Chance

-ROUNDUP 3: Beamte in Deutschland dürfen auch in Zukunft nicht streiken

-ROUNDUP/Die große Plattform: ARD-Vorsitzender will eine europäische Lösung

-ROUNDUP: Kretschmann ermahnt Autohersteller - Tricksereien müssen aufhören°

