dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.03.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Krise für neue Boeing-Jets: Behörden verhängen weitere Startverbote

SINGAPUR/ADDIS ABEBA - Nach zwei Flugzeugabstürzen innerhalb weniger Monate zieht die Furcht vor weiteren Zwischenfällen mit Boeings jüngsten Jets immer weitere Kreise.



Der südostasiatische Stadtstaat Singapur - eines der wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt weltweit - verhängte am Dienstag mit sofortiger Wirkung ein Startverbot für die noch relativ neuen Maschinen der Serie Boeing 737 Max. Die Flugsicherheitsbehörde in Australien erklärte ebenfalls, die Maschinen dürften dort vorübergehend nicht mehr starten oder landen.

ROUNDUP 2: VW-Chef will bei Marken höhere Renditen sehen - Mehr Elektromodelle

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern hat 2018 vor allem bei seiner Kernmarke und der Premiumtochter Audi die Probleme mit dem neuen Abgastest zu spüren bekommen. Aber auch andere wichtige Marken konnten nicht mehr so hohe Vorjahresgewinne einfahren oder wirtschafteten weniger profitabel. VW-Konzernchef Herbert Diess will noch mehr Augenmerk auf höhere Effizienz legen. "Wir haben uns trotz starken Gegenwinds ordentlich geschlagen", sagte er. Die Konzernmarken hätten hart an ihrer Entwicklung gearbeitet. "Jetzt gilt es, diese Anstrengungen noch zu verstärken."

ROUNDUP: Stahlhändler Klöckner & Co erwartet Umsatzplus - Aktie steigt

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co will im laufenden Jahr dank höherer Stahlpreise seinen Umsatz steigern. In Europa und den USA geht das Unternehmen von einem "überwiegend leichten Wachstum" der Stahlnachfrage und somit einem Anstieg des Konzernabsatzes aus, wie KlöCo am Dienstag in Duisburg mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll ebenfalls leicht steigen.

ROUNDUP 2: Uniper lockt trotz Gewinnrückgang mit üppigerer Dividende

DÜSSELDORF - Der Kraftwerksbetreiber Uniper steht vor einem schwierigen Jahr. Die angespannte Lage in der europäischen Energiewirtschaft belastet das Geschäft. Politische Unsicherheiten wie der Ausstieg aus der Kohle in Europa, dem Austritt Großbritanniens aus der EU und der Zank um die Gaspipeline Nord Stream 2 trüben die Stimmung. Dazu muss Uniper sein Verhältnis zu Großaktionär Fortum klären - bald mit einem neuen Management, denn der erkrankt pausierende Vorstandschef Klaus Schäfer sowie Finanzchef Christopher Dellbrück haben ihren Rücktritt für den Sommer angekündigt.

ROUNDUP/Schwächere Konjunktur: Chemiebranche erwartet heftige Einbußen

FRANKFURT - Angesichts einer schwächeren Weltkonjunktur und Handelskonflikten wie dem Brexit erwartet die deutsche Chemie- und Pharmabranche kräftige Rückgänge. Der Umsatz in dem wichtigen Industriesektor werde 2019 wohl um 2,5 Prozent auf knapp 199 Milliarden Euro sinken, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mit. Die Produktion werde ferner bei leicht steigenden Preisen um 3,5 Prozent schrumpfen. Damit korrigierte die Branche ihre Prognose kräftig nach unten. Es wäre der erste Produktionsrückgang seit 2012.

