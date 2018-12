dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Trump: 'Sehr produktive Gespräche' im Handelsstreit mit China

WASHINGTON/PEKING - In den Handelskonflikt zwischen China und den USA scheint Bewegung zu kommen.



US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag auf Twitter von "sehr produktiven Gesprächen mit China" und stellte "wichtige Ankündigungen" in Aussicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, China habe sich in Richtung einer Senkung von Zöllen von importierten Autos aus den USA bewegt. Anfang Dezember hatte Trump bereits Erwartungen auf sinkende Zölle geweckt.

ROUNDUP: Ehemann bietet Millionenkaution für Freilassung von Huawei-Managerin

PEKING/MONTREAL - Trotz des Angebots einer Millionenkaution ist die in Kanada festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou weiter hinter Gittern. Auch nach zweitägigen Anhörungen kam das Gericht in Vancouver am Montag (Ortszeit) nicht zu einer Entscheidung darüber, ob die Managerin unter Auflagen freigelassen wird. Die Anhörung sollte am Dienstag fortgesetzt werden. Die 46-Jährige, die zugleich stellvertretende Vorstandschefin und Tochter des Konzerngründers Ren Zhengfei ist, war am 1. Dezember auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden.

Stellenabbau und Abschreibung auf Yahoo kosten Verizon Milliardensumme

NEW YORK - Die Streichung tausender Arbeitsplätze kostet den größten US-Mobilfunkanbieter Verizon voraussichtlich einen Milliardenbetrag. Noch teurer schlagen die Abschreibungen auf das von Yahoo übernommene Web-Geschäft sowie die Online-Tochter AOL zu Buche, wie Verizon am Dienstag in New York mitteilte. Als Grund dafür nannte das Unternehmen einen verschärften Wettbewerb bei der Online-Werbung.

ROUNDUP: Aurubis geht vorsichtig ins neue Geschäftsjahr - Dividende soll steigen

HAMBURG - Höhere Preise für Kupfer und Schwefelsäure haben dem Kupferkonzern Aurubis im vergangenen Geschäftsjahr Rückenwind gebracht. Ungeplante Wartungsstillstände in Hamburg und Lünen machten dem MDax -Konzern jedoch, wie bereits bekannt, beim Gewinnziel einen Strich durch die Rechnung. Auch im laufenden ersten Geschäftsquartal belasten Produktionsausfälle das Geschäft. Die Anleger will der Konzern nach einer zuletzt schwachen Kursentwicklung mit einer Dividendenerhöhung bei der Stange halten.

Qualcomm meldet iPhone-Verkaufsverbot in China - Apple widerspricht

SAN DIEGO/PEKING - Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple nach eigenen Angaben Verkaufsverbote für einige iPhone-Modelle in China erzielt. Apple entgegnete aber umgehend, dass das iPhone in allen Varianten in dem Land erhältlich bleibe. Es gehe lediglich um das mehr als ein Jahr alte iPhone-Betriebssystem iOS 11 - die aktuelle Version ist iOS 12. Damit würde das Verkaufsverbot ins Leere laufen.

ROUNDUP 2: iPhone-Bezahldienst Apple Pay in Deutschland gestartet

MÜNCHEN - Der iPhone-Bezahldienst Apple Pay ist vier Jahre nach dem Start in den USA nun auch in Deutschland verfügbar. Bei Apple Pay kann man im Laden mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen - rund 820 000 Terminals in Deutschland wurden entsprechend umgerüstet. Außerdem kann man Apple Pay ähnlich wie etwa Paypal auch bei Online-Käufen einsetzen.

ROUNDUP: Tarifgespräche bei der Bahn gehen nach Warnstreik weiter

BERLIN - Bei der Bahn ist es auch einen Tag nach dem Warnstreik noch vereinzelt zu Problemen gekommen. Die Fernzüge seien aber mittlerweile wieder nach Plan unterwegs, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstagmittag. "Nach den kleineren Verspätungen und wenigen Ausfällen ist der Verkehr jetzt stabil." Die Bahn setzte auch ihre Tarifgespräche fort - sie verhandelt mit zwei Gewerkschaften.

ROUNDUP: Maschinenbau stellt sich nach Rekord auf schwächere Geschäfte ein

FRANKFURT - Die Abkühlung der Weltwirtschaft, Handelskonflikte und Fachkräftemangel dämpfen die Aussichten für den exportorientierten deutschen Maschinenbau. Das Wachstum wird nach Einschätzung des Branchenverbandes VDMA 2019 weniger stark ausfallen als im sich abzeichnenden aktuellen Rekordjahr. "Das von uns für 2018 prognostizierte Produktionswachstum von 5 Prozent auf den Rekordwert von 228 Milliarden Euro ist ehrgeizig, aber realisierbar", sagte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker am Dienstag in Frankfurt. Für das kommende Jahr rechnet der VDMA weiterhin mit einem preisbereinigten (realen) Produktionsplus von 2 Prozent.

Daimler steckt 20 Milliarden Euro in Versorgung mit Batteriezellen

STUTTGART - Für Batteriezellen für seine Elektrofahrzeuge gibt der Autobauer Daimler in den kommenden Jahren mehr als 20 Milliarden Euro aus. Die Verträge mit verschiedenen Lieferanten sicherten die Versorgung der eigenen Produktion bis ins Jahr 2030 ab, teilte der Konzern am Dienstag mit. Details zu den Lieferanten wurden nicht genannt, nur dass sie in Asien und Europa sowie künftig auch in den USA produzieren. Daimler baut die Batterien an sich zwar selbst, kauft die Zellen - den wesentlichen Baustein dafür - aber bei externen Lieferanten zu.

ROUNDUP: BMW baut für Elektroauto i4 das Stammwerk München um

MÜNCHEN - BMW bereitet in München die Serienproduktion des vollelektrischen Tesla -Konkurrenten BMW i4 vor und baut dafür sein Stammwerk für 200 Millionen Euro um. Seit Oktober läuft in München der neue BMW 3er im Minutentakt vom Band, ab 2021 soll auf denselben Linien auch das viertürige Elektro-Coupé i4 gebaut werden, wie Werksleiter Robert Engelhorn am Dienstag sagte. Der Umbau der Linien bei laufender Produktion sei "eine echte Herkulesaufgabe".

Lufthansa setzt Steigflug im November fort

FRANKFURT - Gut ein Jahr nach dem Aus für Air Berlin hat die Lufthansa im November weiter zugelegt. Dank ihres vergrößerten Flugangebots und eines gestiegenen Ticketabsatzes beförderte die Kranich-Linie samt ihren Töchtern wie Swiss, Austrian Airlines und Eurowings im abgelaufenen Monat rund 10,6 Millionen Fluggäste und damit 6,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Alle Airlines des Konzerns legten zu. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent.

Weitere Meldungen

-Autobranche erwartet ersten Absatzrückgang in China seit 1990

-BGH-Verhandlung über erste Dieselfahrer-Klage abgesagt

-ROUNDUP: Google schließt sein Online-Netzwerk nach neuer Panne schneller

-Ford plant größeren Stellenabbau im Werk Saarlouis

-Linde mit milliardenschwerem Aktienrückkauf - Altaktionäre bekommen mehr

-USA fordern offen den Ausstieg aus Nordstream 2

-Lanxess will an Chemieparkbetreiber Currenta beteiligt bleiben

-Wirtschaftskrise: Reifenhersteller Goodyear verlässt Venezuela

-ROUNDUP: Energiekosten steigen langfristig nur wenig - Ausnahme Strom

-Stellenabbau bei Ford - Betriebsrat pocht auf Vereinbarungen

-ROUNDUP: So viel Strom aus erneuerbaren Energien wie noch nie

-ROUNDUP: Firmensterben im Stillen - insgesamt weniger Unternehmenspleiten

-Sicherheitszertifikate für vernetzte Geräte in der EU kommen

-Audi muss im November deutliches Absatzminus hinnehmen

-ROUNDUP: Keine Lösung im EU-Streit um neue Klimaschutz-Vorgaben für Autos

-ROUNDUP: Höhere Einkaufspreise setzen Baumarktkette Hornbach zu - Kursrutsch

-Glyphosat-Streit: EU-Parlament will mehr Transparenz bei Zulassungen

-Krebsgefahr: EU-Parlament stimmt für neue Chemikalien-Limits im Job

-Österreich attackiert Deutschland wegen Pkw-Maut vor EuGH

-Bayern fordert vom Bund bessere Baubedingungen für Gaskraftwerke

-Spahn verzichtet auf Verbot des Arzneimittel-Versands

-Nur noch jeder zweite Haushalt kauft Bücher oder E-Books

-Parfümeriekette Douglas wächst nur dank Zukäufen

-Psychotherapeuten fordern Sofortprogramm für Patienten

-Recherchen zu 'Cum-Ex'-Deals: Ermittlungen gegen Netzwerk 'Correctiv'

-Adoptionsantrag von Kaffee-Unternehmer Darboven abgelehnt°

