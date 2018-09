dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Umstellung von Verbrauchstest schlägt auf Autoverkäufe durch

STUTTGART/INGOLSTADT - Die Umstellung auf neue Abgastests macht deutschen Autobauern zu schaffen.



Sowohl Daimler als auch Audi sehen Verzögerungen bei der Umstellung und Zulassung auf den neuen Verbrauchsmesszyklus WLTP seit dem 1. September. Während sich das bei Daimler schon in den Absatzzahlen niederschlägt, legten die Verkäufe bei der VW -Tochter noch kräftig zu.

ROUNDUP: Richter warnt in VW-Musterverfahren vor Verjährung

BRAUNSCHWEIG - Erster Dämpfer für die Kläger: Schon der Auftakt des milliardenschweren Musterverfahrens von Anlegern zur VW -Dieselaffäre hat zu Diskussionen zwischen dem Vorsitzenden Richter und der Klägerseite geführt. Die Ansprüche der Kläger bis zum Zeitpunkt Mitte 2012 könnten verjährt sein, sagte der Vorsitzende Richter Christian Jäde am Montag in Braunschweig. Andreas Tilp, Anwalt der Musterklägerin Deka Investment, geht dagegen davon aus, dass Volkswagen schon im Juni 2008 hätte zugeben müssen, die Technologie zur Diesel-Abgasreinigung nicht zu beherrschen.

MONTE CARLO/ROUNDUP: Rückversicherer begraben Hoffnung auf Preiserhöhungen

MONTE CARLO - Ein Jahr nach den schweren Hurrikan-Schäden in den USA scheinen die Preiserhöhungen im Rückversicherungs-Geschäft schon wieder ein Ende zu finden. Nach dem Weltmarktführer Munich Re begruben am Montag auch der Branchenzweite Swiss Re und der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück ihre Hoffnungen, dass sie nach 2018 auch 2019 noch einmal an der Preisschraube drehen könnten. Am Ende werde es darauf ankommen, ob es in diesem Jahr noch weitere Großschäden gebe, sagte Hannover-Rück-Chef Ulrich Wallin am Montag beim Branchentreffen in Monte Carlo.

Luxusgüterkonzern Richemont mit Umsatzsprung - Lambert übernimmt Chefsessel

GENF - Die Geschäfte für den Schweizer Montblanc- und Cartier-Hersteller Richemont laufen gut. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz legte in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres (bis Ende August) im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu, wie der Luxusgüterhersteller am Montag in Genf mitteilte. Rechnet man die Währungseinflüsse heraus, hätte das Wachstum sogar 25 Prozent betragen. Die Aktie legte im frühen Handel um 1,6 Prozent zu.

IPO/Kreise: Finanzinvestor EQT erwägt Börsengang

STOCKHOLM - Der schwedische Finanzinvestor EQT denkt offenbar über einen Börsengang nach. Damit will das Haus, das auch auf dem deutschen Markt äußerst aktiv ist, sich neues Eigenkapital beschaffen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Demnach sind die Überlegungen noch in einem frühen Stadium, mit einer Entscheidung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2019 zu rechnen.

Stahlbranche fordert Festschreibung von EU-Schutzmaßnahmen

HANNOVER - Die deutsche Stahlindustrie fordert angesichts der US-Strafzölle sowie möglicher weiterer Handelshemmnisse einen nachhaltigen Schutz. Die vorläufigen europäischen Schutzmaßnahmen müssten festgeschrieben werden. Es sei sehr besorgniserregend, dass die Importe nach Europa zwischen Januar und Mai um acht Prozent gestiegen seien, sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, am Montag in Hannover.

Hedgefonds Elliott bittet Telecom-Italia-Aktionäre um Geduld

ROM - Der Hedgefonds Elliott hat etwas für seine Verhältnisse Untypisches getan: Er hat die anderen Aktionäre des schwächelnden Telekommunikationskonzerns Telecom Italia um Geduld gebeten. Dem Verwaltungsrat solle mehr Zeit gegeben werden, den Konzernumbau zu Ende zu führen, teilte Elliott am Montag mit. Der Hedgefonds räumte ein, dass die Entwicklung des Aktienkurses enttäuschend sei, jedoch liege dies auch zum Teil an dem Druck auf italienische Aktien und Telekomfirmen generell. Der neue Verwaltungsrat habe sein "Potenzial" noch nicht entfalten können.

ROUNDUP: Jack Ma kündigt Rückzug für nächstes Jahr an - Nachfolger benannt

PEKING - Jack Ma will in einem Jahr als Vorstandschef des chinesischen Online-Giganten Alibaba abtreten. Das gab der chinesische Milliardär am Montag in einem von Alibaba veröffentlichten Brief bekannt. Nachfolger von Ma soll Daniel Zhang werden, der schon seit gut fünf Jahren als CEO das Tagesgeschäft verantwortet.

Adidas bleibt Ausrüster beim Deutschen Fußball-Bund

FRANKFURT/HERZOGENAURACH - Adidas bleibt Ausrüster beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und damit auch für die Fußball-Nationalmannschaft. Der fränkische Sportartikelhersteller und der DFB verlängerten den bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2026, wie die jahrzehntelangen Partner am Montag bekanntgaben. "Das gibt uns finanzielle Planungssicherheit über einen sehr langen Zeitraum", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

UEFA: Europas Clubs machen 600 Millionen Euro Gewinn

NYON - Die europäischen Fußball-Erstligaclubs haben nach UEFA-Angaben erstmals seit der Datenerfassung einen Gesamt-Gewinn erwirtschaftet. Der Überschuss der 718 Vereine aus den höchsten Spielklassen betrug im Jahr 2017 insgesamt 600 Millionen Euro, wie die Europäische Fußball-Union am Montag mitteilte. Seit 2008 gab es stets Verluste, vor sieben Jahren hatten diese mit 1,7 Milliarden ihr Maximum erreicht. Daten einzelner Ligen oder Vereine veröffentlichte die UEFA nicht.

Weitere Meldungen

-'FT': Nestle will mit Blue Bottle Coffee offenbar in Europa Fuss fassen

-Kreise: Deutsche Bank-Großaktionär HNA will Container-Geschäft Seaco verkaufen

-Telekom-Sorgenkind T-Systems startet Abbau Tausender Jobs

-Eigentümerverband Haus und Grund gegen 'Mietenstopp'

-MDax-Aufsteiger Sartorius lässt sich mit weiteren Zukäufen Zeit

-Les Moonves tritt von der Spitze des US-Medienunternehmens CBS ab

-SPD will Preisspirale mit 'Mietenstopp' beenden - geteiltes Echo

-Zeitungsverleger dringen auf Reform des EU-Urheberrechts

-Minister gegen Einschränkungen des Widerrufsrechts im Online-Handel

-Wohnungswirtschaft/Mietenproblem in Städten allein nicht zu lösen

-Ministerien streiten: Was kosten Diesel-Nachrüstungen?

-Unions-Verbraucherexperte will Position von Fluggästen stärken

-Xing will Bewerbungs-Management mit neuer Plattform beschleunigen

-Presse: Hunderte Millionen für Sanierung und Abfindungen bei Kaufhof

-ROUNDUP: Studie: Vier Millionen Pflegebedürftige bis 2035

-Neuer Paracelsus-Chef Philippi gestorben

-Auto-Zulieferer erwarten mehr Geschäft mit Daten

-Litauen will mehr für Verteidigung ausgeben

-Medien: Bewaffnete stürmen Öl-Hauptquartier in Libyen

-Gruselfilm 'The Nun' löst 'Crazy Rich' an den US-Kinokassen ab

-Nordzucker-Chef sagt sinkende Nachfrage in Europa voraus

-PCA-Daten: Chinas Automarkt lässt im August im dritten Monat in Folge nach

-IAEA-Chef: Kampf gegen den Klimawandel ohne Atomenergie kaum möglich

-Allianz pro Schiene: Bahn kämpft mit Systemproblemen°

