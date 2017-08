dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.08.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Henkel braucht Schönheitskur - Kosmetik-Geschäft spürt Konkurrenz

DÜSSELDORF - Der erfolgsverwöhnte Konsumgüterkonzern Henkel hat im zweiten Quartal einen Dämpfer erhalten.



Zwar steigerte der Persil- und Schwarzkopfhersteller dank Zukäufen im zweiten Quartal seinen Umsatz nahezu zweistellig, wie er am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zuwächse in seinem Kosmetikgeschäft konnte sich Henkel jedoch abschminken. Das Rennen um die Gunst der Verbraucher bei Shampoo und Duschgel gewann die Konkurrenz. An der Börse geriet die Aktie daraufhin unter Druck.

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp setzt operative Erholung fort

ESSEN - Der Industriegüterkonzern Thyssenkrupp hat im dritten Geschäftsquartal seinen Erholungskurs fortgesetzt. Auftragseingang, Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis wuchsen im zweistelligen Prozentbereich, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei profitierte Thyssenkrupp von guten Geschäften mit Komponenten und Aufzügen sowie von einer Erholung der Stahlpreise.

ROUNDUP 2: Lanxess erwartet weiter Rekordergebnis - Einmalkosten drücken Gewinn

KÖLN - Der Spezialchemie-Konzern Lanxess sieht sich trotz eines überraschend starken Gewinnrückgangs im zweiten Quartal wegen Sonderlasten bei den Zielen im Plan. "Insgesamt sind wir voll auf Kurs und rechnen für das Gesamtjahr nach wie vor mit einem Rekordergebnis", sagte Konzernchef Matthias Zachert am Donnerstag bei der Zahlenvorlage. Er bekräftigte die im Mai erhöhte Prognose. Demnach soll 2017 der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen auf 1,225 bis 1,3 Milliarden Euro klettern. "Im Vergleich zum sehr starken Vorjahr erwarten wir allerdings für das zweite Halbjahr 2017 eine etwas abgeschwächte Dynamik", erklärte Zachert.

ROUNDUP 2: United Internet senkt Umsatzausblick nach Springer-Deal

MONTABAUR - United Internet wird nach dem angekündigten Zusammenlegen des Affiliate-Geschäfts mit Axel Springer bei der Umsatzprognose etwas verhaltener. In diesem Jahr werde das Plus beim Erlös nun mit 5 bis 6 Prozent angepeilt statt wie bisher mit 7 Prozent, teilte das TecDax-Schwergewicht am Donnerstag in Montabaur mit. Zudem fielen die Zahlen des Internetdienstleisters etwas schwächer aus als gedacht. Die nach der Ankündigung der Drillisch-Übernahme stark gestiegene Aktie büßte am frühen Nachmittag etwas mehr als ein Prozent ein.

ROUNDUP: Zurich macht schwachen Jahresauftakt fast wett

ZURICH - Der schweizerische Versicherer Zurich hat mit einem starken zweiten Quartal seinen schwachen Jahresauftakt vergessen gemacht. In den ersten sechs Monaten zusammengenommen verdiente Zurich unter dem Strich mit 1,5 Milliarden US-Dollar (1,28 Mrd Euro) noch sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Im ersten Quartal alleine war der Gewinn indes um 31 Prozent eingebrochen, weil die britische Regierung die Entschädigungsansprüche von Unfallopfern neu geregelt hatte.

ROUNDUP: Türkei und Brexit lassen Reiseriesen Tui kalt - Spartenverkauf belastet

HANNOVER - Der Reisekonzern Tui profitiert trotz Türkei-Krise und Brexit-Wirbel stärker von der Urlaubslust der Europäer. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni legte der Konzern bei Umsatz und operativem Gewinn deutlich zu. Und Vorstandschef Fritz Joussen schraubte mitten in der wichtigen Sommersaison seine Umsatzerwartungen nach oben. Tui verzeichnet höhere Preise und steigende Urlauberzahlen. Statt der Türkei stehen verstärkt Ziele in Spanien oder Griechenland auf den Tickets. Und die Briten lassen sich trotz des schwachen Pfunds nicht vom Reisen abhalten.

ROUNDUP: Aareal Bank legt in Nordamerika kräftig zu - Umbau kostet aber Jobs

WIESBADEN - Der Gewerbeimmobilienfinanzierer Aareal Bank sieht sich nicht zuletzt wegen seines Nordamerika-Geschäfts auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Die Aareal Bank Gruppe liefert, was sie verspricht - strategisch und finanziell", erklärte Vorstandschef Hermann Merkens am Donnerstag bei der Vorstellung der Zwischenbilanz. Der laufende Konzernumbau dürfte allerdings knapp 100 Jobs kosten, wie Merkens andeutete.

ROUNDUP: LEG Immobilien hebt nach Wohnungskäufen Prognose an

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG schraubt nach dem Kauf von weiteren 2100 Wohnungen seine Erwartungen für 2017 leicht nach oben. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO I) solle im laufenden Jahr nun 290 bis 295 Millionen Euro erreichen, teilte LEG am Donnerstag mit. Bislang hatte LEG hier 288 bis 293 Millionen erwartet. Im kommenden Jahr soll die Kennzahl auf 315 bis 323 Millionen Euro steigen. Hier hatte der Vorstand bisher 310 bis 316 Millionen angepeilt.

ROUNDUP: Hannover Rück peilt nach Schaden-Flaute wieder Sonderdividende an

HANNOVER - Das Ausbleiben schwerer Katastrophen hat dem Rückversicherer Hannover Rück im zweiten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Wenn es weiterhin gut läuft, können die Aktionäre für 2017 mit einer erneuten Sonderdividende rechnen, wie Finanzvorstand Roland Vogel bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Hannover ankündigte. Es wäre die Dritte in Folge. Für 2016 hatte der Konzern je Aktie insgesamt 5 Euro ausgeschüttet, davon 1,50 Euro als Sonderdividende. Der Großteil der Gesamtausschüttung geht an den Versicherungskonzern Talanx (HDI, Neue Leben), dem gut 50 Prozent der Hannover-Rück-Aktien gehören.

ROUNDUP: TAG Immobilien erhöht nach Gewinnplus Jahresziele

HAMBURG - TAG Immobilien hat nach einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten die Jahresziele erhöht. "Die operative Entwicklung der letzten Quartale war wieder ausgesprochen positiv und übertraf unsere Erwartungen", sagte Finanzvorstand Martin Thiel am Donnerstag bei Vorlage der Zwischenbilanz. Sinkende Leerstände und steigende Mieten sorgten für ein wachsendes Mietergebnis, und auch das externe Wachstum gestaltete sich durch die Zukäufe sehr erfreulich. "Vor diesem Hintergrund können wir die FFO- und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2017 noch einmal deutlich anheben."

ROUNDUP: Kupferhersteller Aurubis legt weiter kräftig zu - Prognose bestätigt

HAMBURG - Der Kupferhersteller Aurubis hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit Kupferschrott profitiert. Umsatz und Ergebnis zogen deutlich an. "Das dritte Quartal war außerordentlich gut", sagte Aurubis-Chef Jürgen Schachler am Donnerstag bei der Zahlenvorlage laut Mitteilung. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr (2016/17) bestätigte der seit gut einem Jahr amtierende Manager des MDax -Konzerns. Der operative Gewinn vor Steuern dürfte "deutlich" zulegen, was einer Steigerung um mehr als zehn Prozent entspricht.

^ Weitere Meldungen

-Hausdurchsuchungen wegen Fipronil in den Niederlanden und Belgien -Schadenersatz-Verhandlung im Fall Prevent gegen Daimler abgesagt -Lego wechselt nach wenigen Monaten den Chef aus -Rohstoffkonzern Glencore fährt Milliarden-Gewinn ein -Miele wächst kräftig mit Staubsaugern und Einbaugeräten -BMW stagniert bei Juli-Absatz -ROUNDUP: Ströer setzt auf Dialogmarketing - Aktie verliert nach Quartalszahlen -ROUNDUP: Evotec erfreut mit starken Halbjahreszahlen - Aktie im Höhenflug -ROUNDUP: GFT kosten Vertriebsumbau und Sparmaßnahmen der Großkunden Gewinn -Bechtle profitiert weiter von starker IT-Nachfrage -Toshiba kann trotz Milliardenverlust Börsenrauswurf vorerst abwehren -Grünen-Politiker: Alte Diesel dürfen nicht ins Ausland gelangen -ROUNDUP: Volkswagen (VW) und Tata blasen Kooperationspläne für Indien ab -Maschinenbauer Manz sieht sich wieder auf Kurs -Super RTL: Kleine Zuschauer bestimmen das Schicksal des Helden -Investoren sichern sich bislang mehr als 30 Prozent an Stada -ROUNDUP: Prozess um Zinswetten in Pforzheim - Angeklagte bestreiten Vorwürfe -Thyssenkrupp: Verhandlungen mit Tata Steel dauern an -Cewe auf Kurs: Handyhüllen und Wandbilder sorgen für Umsatz -Kohlefaserspezialist SGL dämmt Verluste weiter ein - Aktie schnellt hoch -Android-Erfinder Rubin sichert 300 Millionen Dollar für Essential -Salzgitter profitiert von Erholung des Stahlgeschäfts -Autozulieferer Hella will nach Gewinnanstieg Dividende hochschrauben -Adecco legt weiter zu - aber Experten hatten mehr erwartet -Investitionen bremsen Zalando-Gewinn -ROUNDUP: Hoher Verlust für HSH-Abwicklungsgesellschaft der Länder -ROUNDUP: Gewinn von SMA Solar halbiert - Aber Geschäftsbelebung erwartet -Modekette Tom Tailor kommt mit Sparkurs voran -Rostocker Seehafen hält hohes Vorjahresniveau -Flughafenchef: 21 000 Schallschutz-Anträge von BER-Anwohnern -Wieder Panne in Alt-Atomkraftwerk Fessenheim -FDP bestätigt Absprachen mit VW auch unter Schwarz-Gelb -Heideldruck kommt bei Digitalisierung voran - 1. Quartal besser -ROUNDUP: SLM setzt weiter auf wichtige Messe im November - Schwaches Halbjahr -Satellitenbauer OHB steigert Ergebnis -Lebensversicherer Prudential verdient deutlich besser°

