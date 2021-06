dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.06.2021 - 15.15 Uhr

Evonik arbeitet an neuem Transportmechanismus für mRNA-Medikamente

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik kooperiert mit der US-Universität Stanford bei der Suche nach neuen Möglichkeiten, mRNA-basierte Medikamente an die richtigen Stellen im Körper zu transportieren.



Ziel der auf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit mit den Forschern in Kalifornien ist die Entwicklung einer Technologie, die über die bisherigen Möglichkeiten von Lipid-Nanopartikeln hinausgeht, wie Evonik am Donnerstag in Essen mitteilte.

IPO/'Wiwo': Mister Spex plant Börsengang Anfang Juli - Bewertung eine Milliarde

BERLIN - Der Berliner Online-Optiker Mister Spex will laut einem Medienbericht Anfang Juli an die Frankfurter Börse. Der Vorstand plane einen den Schritt für den 2. Juli, berichtet die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag unter Berufung auf Investorenkreise. Bei dem Börsengang sollen Aktien im Wert von 300 bis 400 Millionen Euro herausgegeben werden. Die Unternehmensbewertung liege so bei rund einer Milliarde Euro. Das Unternehmen habe sich nicht zu den Plänen geäußert, hieß es.

ROUNDUP/Kreise: Länder uneins in Debatte zu Regeln für Großveranstaltungen

BERLIN - Die Frage, wie mit Großveranstaltungen in der aktuellen Corona-Lage umgegangen werden soll, sorgt unter den Bundesländern für teils erhebliche Verstimmungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sehen zumindest Teile der SPD-regierten Länder an diesem Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz Abstimmungsbedarf zum weiteren Vorgehen für allgemeine Großveranstaltungen, aber auch mit Blick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft.

ROUNDUP/Kreise: United Airlines plant Kauf von mindestens 100 Boeing 737 Max

CHICAGO - Die US-Fluggesellschaft United Airlines verhandelt Insidern zufolge mit Boeing über den Kauf von mindestens 100 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max. Die Airline schaue sich mehrere moderne, verbrauchsärmere Flugzeugtypen an, mit denen sie ihre Flotte erneuern könne, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Donnerstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing könnte in diesem Zuge eine Bestellung über 150 Exemplare der 737 Max erhalten.

Neuer Großaktionär neben Deutscher Telekom: Altice UK steigt bei BT Group ein

LONDON - Das Telekom-Unternehmen Altice UK steigt in großem Stil beim britischen Telekommunikationskonzern BT Group ein. Altice UK habe 1,2 Milliarden BT-Group-Aktien erworben, die 12,1 Prozent des Aktienkapitals entsprechen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Die Deutsche Telekom , die seit dem Verkauf des britischen Mobilfunkgeschäfts durch ein Tauschgeschäft mit knapp 12,1 Prozent größter Anteilseigner von BT war, muss sich damit auf einen neuen Großaktionär an ihrer Seite einstellen.

IPO/Presse: Siemens-Gamesa-Beteiligung Windar könnte an die Börse kommen

MADRID - Eine spanische Beteiligung des Windkraftanlagenbauers Siemens Gamesa könnte laut einem Pressebericht an die Börse kommen. Siemens Gamesa und der spanische Stahlröhren- und Anlagenbauer Daniel Alonso arbeiteten daran, ihr Joint Venture namens Windar aufs Parkett zu bringen, berichtete die spanische Zeitung "El Confidencial" am Donnerstag unter Berufung auf Marktkenner. Dabei peilten sie eine Bewertung von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro an und hätten verschiedene Banken dafür mandatiert. Windar stellt Türme für Windkraftanlagen her und gehört zu 68 Prozent zu Daniel Alonso, Siemens Gamesa hat einen Anteil von 32 Prozent.

^

Weitere Meldungen

-Süßwarenhersteller blicken pessimistisch in die Zukunft

-E-Zigarettenbranche zieht wegen Tabaksteuer vor Gericht

-Airbus will A320neo-Testflugzeug mit 100 Prozent Biosprit testen

-Moderna beantragt Zulassung in den USA ab 12 Jahren

-Mehr neue Wohnungen in Frankfurt trotz Corona

-SAP untersucht Vorgänge rund um Konzernbetriebsrat

-ROUNDUP: Mediengruppe DuMont steigert Umsatz im Corona-Jahr 2020

-Axa bietet französischen Gastronomen 300 Millionen Euro an

-'FT': Britische Wettbewerbsaufsicht will Amazon unter die Lupe nehmen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba