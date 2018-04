dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.04.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: VW-Chef Müller geht - Nachfolger soll Markenchef Diess werden

Wolfsburg/Düsseldorf - Laut Medienberichten steht ein Wechsel an der VW-Konzernspitze bevor.



Vorstandschef Matthias Müller dürfte gehen und durch Herbert Diess abgelöst werden, der die Kernmarke VW führt, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg und das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Es gebe entsprechende Pläne.

ROUNDUP/'WSJ': US-Kartellwächter genehmigen Monsanto-Übernahme durch Bayer

NEW YORK - Die Mega-Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer steht einem Pressebericht zufolge vor dem Durchbruch. Die Kartellwächter des US-Justizministeriums hätten entschieden, die mehr als 60 Milliarden Dollar (rund 49 Mrd Euro) schwere Transaktion unter Auflagen zu genehmigen, schrieb das "Wall Street Journal" am Montagabend mitteleuropäischer Zeit unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die zuständige Abteilung hatte nach der Zustimmung der EU im März noch Bedenken angemeldet.

Facebook-Chef demütig vor Anhörung in US-Kongress

MENLO PARK/WASHINGTON - Facebook -Chef Mark Zuckerberg geht in seine erste Anhörung im US-Kongress mit weiteren Eingeständnissen schwerer Fehler. Facebook habe das Ausmaß seiner Verantwortung nicht erkannt, erklärte der 33-Jährige in einer vorab veröffentlichten Stellungnahme für einen Ausschuss des US-Abgeordentenhauses. "Es war mein Fehler und das tut mir leid", schrieb Zuckerberg. "Ich habe Facebook gestartet, ich führe es, und ich trage die Verantwortung dafür, was hier passiert." Der Schutz der Nutzer sei wichtiger als die Maximierung der Gewinne, versicherte er.

Uber erleidet erneut Schlappe vor höchstem EU-Gericht

LUXEMBURG - Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat vor dem Europäischen Gerichtshof erneut eine Niederlage kassiert. Die Richter entschieden am Dienstag in Luxemburg, dass EU-Staaten den Dienst UberPop eigenständig verbieten und strafrechtlich verfolgen dürfen. Er sieht vor, Privatleute in ihren eigenen Autos als Chauffeur zu vermitteln.

Rocket Internets Modegruppe schreibt weiter rote Zahlen

LUXEMBURG - Die Online-Modehändler des Startup-Inkubators Rocket Internet schreiben weiter rote Zahlen. Allerdings konnten die in der Global Fashion Group (GFG) zusammengefassten Unternehmen im vergangenen Jahr den operativen Verlust verringern, wie die GFG am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Beim Umsatz knackte die Gruppe, die mit Shops wie Lamoda, Dafiti oder Zalora in Wachstumsmärkten aktiv ist, die Milliardenmarke.

Zurich startet angekündigten Aktienrückkauf

ZÜRICH - Der Versicherungskonzern Zurich lanciert wie angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm. Dabei möchte das Unternehmen bis zu 1,74 Millionen eigener Namensaktien erwerben. Starten soll das Programm am Mittwoch. Alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung des Rückkaufprogramms lägen vor, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Nestlé investiert 40 Millionen Euro in Hamburger Schokoladenfabrik

HAMBURG - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will 40 Millionen Euro in seine Hamburger Schokoladenfabrik investieren. "Diese Investition ist ein klares Bekenntnis von Nestlé in den Standort Deutschland und besonders in unser Schokoladenwerk in Hamburg", sagte der Vorstand für Technik und Werke, Alexander Knoch am Dienstag. Personal werde in Hamburg nicht abgebaut.

^

Weitere Meldungen

-Investor Icahn fusioniert Autozulieferer Federal Mogul mit Tenneco

-Rohstoffgigant Glencore lässt wegen US-Sanktionen Geschäft mit Rusal platzen

-ROUNDUP: Die Dashcam vor Gericht - BGH prüft Verwertbarkeit der Aufnahmen

-Altmaier für mehr Tempo bei Ausbau von alternativen Antrieben

-Raiffeisenbank International verkauft Polen-Geschäft an BNP Paribas

-Bäckereikette Frischback nach Insolvenz wieder auf Kurs

-ROUNDUP: Fitnessbranche wächst weiter - Fast 11 Millionen Kunden in Studios

-HNA verschiebt Börsengang von Swissport - ungünstige Marktlage

-Verdi-Chef Bsirske bekräftigt Forderungen - 'Wann, wenn nicht jetzt'

-ROUNDUP: Verdi legt mit Warnstreiks Flughafen und öffentlichen Nahverkehr lahm

-ROUNDUP: Warnstreik in NRW lässt Flüge ausfallen und Bahnen stillstehen

-Ledvance lässt sich bei Werksschließung nicht umstimmen

-Bauern haben 2017 wieder mehr Geld für Milch bekommen

-Rohstoffgigant Glencore lässt wegen US-Saktionen Geschäft mit Rusal platzen

-Laserspezialist Trumpf verdient immer mehr an Elektromobilität

-ROUNDUP: Bundeseigene Bad Bank FMS prüft mittelfristige Selbstauflösung

-Fraport rechnet mit Normalisierung nach Warnstreik am Abend

-Altmaier signalisiert Unterstützung bei Batteriezellen-Fertigung

-Luftfahrtmesse in den Hamburger Messehallen gestartet

-ROUNDUP: Bombardier erhält Großauftrag für Regio-Schnellzüge aus Schweden

-Streik bei Air France führt auch Mittwoch zu Flugausfällen

-ROUNDUP: LVMH macht Hoffnung für Luxusbranche

-Zukäufe drücken Gewinn bei Rewe°

