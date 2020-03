dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.03.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Post: Folgen des Coronavirus noch nicht absehbar - Dividende steigt

BONN - Die Deutsche Post tut sich noch schwer die Folgen der Coronavirus-Epidemie zu beziffern.



Ein Rückgang des Paketaufkommens sei in Europa zwar noch nicht zu verzeichnen, aber das sei "nicht ausgeschlossen", erklärte Post-Chef Frank Appel am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Bonn. In China hatte der Logistikkonzern die Folgen der Epedemie im Februar bereits deutlich zu spüren bekommen und war auch daher vorsichtiger geworden. Für Europa sei es aber zu früh, die Lage zu beurteilen, so Appel.

ROUNDUP 2: Infineon erhält US-Genehmigung für Cypress-Übernahme - Aktie steigt

NEUBIBERG/WASHINGTON - Der Chiphersteller Infineon hat bei der geplanten Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor eine wichtige Hürde genommen. Die US-Behörde Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) habe die Transaktion genehmigt, teilte Infineon am Dienstag in München mit. Nach wie vor offen ist jedoch die Freigabe durch die chinesischen Behörden. "Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung Chinas (State Administration for Market Regulation, SAMR) und weiteren allgemein üblichen Abschlussbedingungen im Rahmen der Übernahmevereinbarung", teilte der Halbleiterspezialist aus Neubiberg weiter mit.

ROUNDUP: Zulieferer Schaeffler mit vorsichtigem Ausblick - Aktie auf Höhenflug

HERZOGENAURACH/MÜNCHEN - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schaut angesichts der mauen Autokonjunktur und der Coronavirus-Krise vorsichtig auf das Geschäftsjahr 2020. So erwartet der Vorstand um Konzernchef Klaus Rosenfeld beim Umsatz einen währungsbereinigten Rückgang von bis zu zwei Prozent. Bestenfalls dürften die Erlöse das Vorjahresniveau erreichen, teilte das SDax -Unternehmen bei der Vorlage der Jahresbilanz am Dienstag in Herzogenaurach mit. 2019 stagnierte der Umsatz währungsbereinigt bei 14,4 Milliarden Euro.

ROUNDUP 2: Symrise trotzt Corona-Krise - Will schneller wachsen als der Markt

HOLZMINDEN - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise will auch in Zeiten der Coronavirus-Krise das Branchenwachstum überflügeln. Dabei setzt das Unternehmen unverändert auf globale Megatrends wie Urbanisierung und nachhaltige Ernährung sowie auf eine breite Aufstellung. Erst jüngst wurde das Geschäft mit Tierfutterzusätzen mit dem Kauf des US-Herstellers ADF/IDF ausgebaut. All das soll auch in konjunkturell schwierigen Zeiten zu einem stabilen Geschäft führen. Bei den Anlegern kamen Bilanz und Ausblick gut an. Mit einem Plus von mehr als 5 Prozent erholten sich die Aktien am Dienstag stärker als der von der Coronavirus-Krise ebenfalls arg gebeutelte Gesamtmarkt.

Kreise: Henkel und KKR weiter im Rennen um Wella

LONDON/DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel sowie der Finanzinvestor KKR sind Kreisen zufolge im Verkaufsprozess um die Haarpflegemarke Wella weiter dabei. Sie gehören zu einer kleinen Gruppe Interessenten, die sich um das professionelle Haar- und Nagelpflegegeschäft von Coty bemühen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. Raus sollen die Finanzinvestoren Advent und Cinven sein.

ROUNDUP: Coronavirus-Unsicherheit bei Tui - politische Hilfen 'sehr wichtig'

HANNOVER - Tui -Chef Fritz Joussen richtet die Kunden und Mitarbeiter des weltgrößten Touristikkonzerns auf möglicherweise länger anhaltende Folgen der Coronakrise ein. "Wir waren sehr stark gestartet ins Jahr. Dieser Vorsprung schmilzt im Augenblick ab", sagte der Manager am Dienstag am Rande einer Betriebsräte-Konferenz in Hannover. Derzeit sei die Zurückhaltung sehr hoch. "Und das wird sicherlich auch noch einige Wochen so bleiben." Nach dem Plus von 14 Prozent bei den Sommerbuchungen und der Erwartung eines "Boom-Jahres" nach der Insolvenz des Rivalen Thomas Cook sehe man die Lage heute mit gemischten Gefühlen: "Wie das Jahr wird, wissen wir nicht."

Lanxess will eigene Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess will in den kommenden 24 Monaten eigene Aktien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Auf Basis des Kursniveaus vom Montag von 40,30 Euro je Aktie könnten rund 8,75 Millionen eigene Aktien oder zehn Prozent des Grundkapitals für rund 352,4 Millionen Euro erworben werden, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Köln mit. Die gekauften Aktien sollen anschließend eingezogen werden.

ROUNDUP: Rational wird für 2020 vorsichtiger - Dividende für 2019 steigt

LANDSBERG AM LECH - Die konjunkturellen Risiken infolge der Coronavirus-Epidemie stimmen Rational vorsichtiger. Nur einen Monat nach dem ersten Ausblick für 2020 rudert der Ausrüster von Großküchen zurück. Für das laufende Jahr werde nun mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 20 bis 25 Prozent gerechnet, wie das Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mitteilte. Das operative Ergebnis dürfte daher 2020 im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich sinken. Die Aktien gerieten auf die Nachricht hin unter Druck.

^

Weitere Meldungen

-VIRUS: Delta und American Airlines schränken Flugplan wegen Coronavirus ein

-VIRUS: British Airways streicht alle Flüge von und nach Italien am Dienstag

-ROUNDUP: Airline Norwegian streicht wegen Coronavirus 3000 Flüge

-ROUNDUP: Uniper drückt bei Datteln 4 aufs Tempo - klimaneutral bis 2035

-Kabelhersteller Lapp erwartet nach weiterem Plus nun Umsatzrückgang

-VIRUS: Dänemark stoppt Flugverkehr aus Coronavirus-Zentren

-VIRUS: Österreich spricht Reisewarnung für ganz Italien aus

-Stahlhändler Klöckner erwartet nach Verlusten wieder bessere Ergebnisse 2020

-MAN will Arbeitsplätze streichen

-Daimlers Van-Chef sieht Sparte nach Milliardenverlust auf gutem Weg

-ROUNDUP/Umbruch im Möbelhandel: Vielen kleinen Händlern droht das Aus

-Deutschland: Hotels starten mit Übernachtungsplus ins neue Jahr

-Amazon stellt Pakete selbst zu - Post schließt Paketzentrum

-VIRUS: Absatz von Smartphones in China halbiert

-Novartis beschließt neues Aktienrückkaufprogramm

-Conti-Betriebsrat: Antriebs-Abspaltung nicht zulasten der Belegschaft

-Strombranche fordert eigenes Funknetz - für Energiewende unerlässlich

-Heizungsbauer Viessmann erwirtschaftet erneut Umsatzrekord

-ADAC: Diskussionen um Fahrverbote und Verbrenner 'begraben'

-Aufsichtsratschef von Xing-Betreiber New Work will Amt niederlegen

-ROUNDUP/Bayerische Volksbanken: Keine Gefahr flächendeckender Strafzinsen

-Bayerns Genossenschaftsbanken setzen trotz Coronavirus auf Bau

-ROUNDUP: Karlsruhe verhandelt über Ausgleich in der Altersversorgung

-Grünes Licht für weitere Bauvorbereitungen der Tesla-Fabrik

-Verordnung für Nutri-Score zur Billigung in Brüssel

-VIRUS/Gladbach warnt: Clubs nicht gegen Verdienstausfall versichert°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha