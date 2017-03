dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW will mit neuem 5er Abstand zu Mercedes-Benz verringern

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW verliert den Erzrivalen Mercedes-Benz beim Absatz immer weiter aus dem Blick.



Die Münchener setzen jetzt ihre Hoffnungen auf die neue Version des 5er. Dieser ist seit Februar zu haben. Die ersten Absatzzahlen seien stark, sagte BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson am Freitag in München. "Deshalb sind wir überzeugt, dass gerade dieses Modell unsere Absatzdynamik im Laufe dieses Jahres verstärken wird."

Stada-Aufsichtsratschef Oetker: Zwei Bietergruppen buhlen um Pharmahersteller

DÜSSELDORF - Im Bieterrennen um den Pharmahersteller Stada hat sich der Aufsichtsratschef des Unternehmens Carl Ferdinand Oetker zu Wort gemeldet: In einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Freitag) bestätigte er Berichte, dass sich die Stada-Interessenten zu zwei Bietergruppen zusammengeschlossen haben. Die Finanzinvestoren "Advent und Permira bilden die eine Gruppe, Bain und Cinven die andere", sagte Oetker. Derzeit prüften die Investoren die Unterlagen des Pharmaherstellers, verbindliche Angebote lägen noch nicht vor. Keiner der Investoren habe bislang eine Zerschlagung von Stada vorgeschlagen.

Britischer Telekomkonzern BT Group spaltet Netzzugangssparte ab

LONDON - Der britische Telekomkonzern BT Group spaltet seine Netzzugangssparte, wie von der zuständigen Regulierungsbehörde im vergangenen Juli gefordert, ab. Der Openreach genannte Geschäftsteil, der für die sogenannte letzte Meile der Netzanschlüsse in Großbritannien zuständig ist, erhalte so seine eigenen Mitarbeiter, sein eigenes Management und seine eigene Strategie, teilte die Regulierungsbehörde am Freitag mit.

VW lotet strategische Allianz mit Tata bei Entwicklung aus

WOLFSBURG - Der deutsche Autokonzern Volkswagen und der indische Konkurrent Tata wollen in der Entwicklung enger zusammenarbeiten. Eine Absichtserklärung für eine strategische Allianz sei unterzeichnet worden, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. Ziel sei es, die Expertise der beiden Autohersteller in der Entwicklung von gemeinsamen Fahrzeugkomponenten bis hin zu möglichen Fahrzeugkonzepten zu bündeln. Man strebe eine langfristige Partnerschaft auf dem indischen Subkontinent an. Skoda übernehme im VW-Konzern die Projektleitung. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

ROUNDUP: Airbnb sammelt eine Milliarde Dollar bei Investoren ein

NEW YORK - Der Wohnungsvermittler Airbnb hat sich eine weitere dicke Finanzspritze besorgt. Insgesamt sammelte das Start-up aus San Francisco eine Milliarde Dollar (rund 900 Mio Euro) bei Investoren ein. Das geht aus Unterlagen hervor, die am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlicht wurden.

Metro hält ungeachtet von Aktionärsklagen am Zeitplan für Aufspaltung fest

DÜSSELDORF - Der Handelskonzern Metro will sich bei seinen Teilungsplänen nicht von Aktionärsklagen beirren lassen. Insgesamt seien der Metro vier Klagen zugestellt worden, teilte der Konzern am Freitag mit. Dennoch halte man am Zeitplan für die Spaltung des Konzerns in zwei unabhängige Gesellschaften fest.

Tarifkonflikt: Tausende Stahlarbeiter treten in Warnstreik

DÜSSELDORF/SALZGITTER - Bei Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Freitag rund 2500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, um der Forderung der IG Metall nach 4,5 Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Die größte Kundgebung fand in Salzgitter bei der Salzgitter AG statt. Dort beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 2000 Arbeiter des gleichnamigen Stahl-Unternehmens an den Warnstreiks. Weitere gab es bei den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen und bei Thyssenkrupp Steel in Kreuztal.

Daimler sieht von höheren Investitionen in Bus-Sparte ab

GERLINGEN - Trotz großer Zukunftsprojekte wie Elektromobilität und automatisiertes Fahren hält der Autokonzern Daimler seine Investitionen in der Bus-Sparte nur stabil. Daimler investiere bis 2018 weitere 600 Millionen Euro in den Bereich, sagte Spartenchef Hartmut Schick am Freitag in Gerlingen bei Stuttgart. Das ist in etwa so viel wie in den vergangenen beiden Jahren. Das Geld soll in die Entwicklung von teilautomatisierten Bussen und Elektromotoren, aber auch in Verbrennungsmotoren und die digitale Vernetzung fließen.

^ Weitere Meldungen

-UBS-Chef verdient weniger - Verwaltungsratschef Weber verdient mehr -Streit um Recycling und Mehrweg im Bundestag -Weitere Musterklage zu Schallschutz am BER eingereicht -ROUNDUP: Bundesrat für einheitliche Netzentgelte - Ostdeutschland erleichtert -Großfirmen künftig zu Umwelt- und Sozialbericht verpflichtet -Investor für Dynamowerke gefunden - Hälfte der Jobs bleibt -Aigner scheitert mit Vermittlungsversuch bei Zulieferer Grammer -ROUNDUP: Schiffskredite verstärken Schieflage bei Bremer Landesbank -Hamburger Reederei Offen übernimmt Conti-Reederei in München -Touristen-Ansturm auf Griechenland: Neuer Flughafen auf Kreta geplant -Versicherungskonzern Allianz baut Vorstand um -Auch Facebooks Messenger konkurriert mit Snapchat -'Spiegel': Merkel nimmt Chefs von Siemens und BMW zu Trump mit -Telefónica schließt technische Integration von E-Plus ab -Havarie von Windkraftanlagen hatte wohl technische Ursache -Wettbewerbsbehörde segnet ATV-Verkauf an ProSiebenSat.1 ab -Russland will mit US-Ölkonzern ExxonMobil stärker zusammenarbeiten -ROUNDUP: Bahn-Tarifkonflikt beendet - keine weiteren Streiks -Stellenabbau bei Alno geringer als geplant - Belegschaft informiert -IPO/MBB-Tochter Aumann soll Ende März an die Börse -ROUNDUP/Berliner Flughäfen: Bodenpersonal streikt - Hunderte Flüge gestrichen -Bahn modernisiert Infrastruktur für 172 Millionen Euro°

