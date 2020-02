dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.02.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Wichtiger Glyphosat-Prozess gegen Bayer vertagt - Vergleichsspekulation

LEVERKUSEN/SAN FRANCISCO - Im Streit um mögliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter zwischen Bayer und tausenden US-Klägern mehren sich die Anzeichen für einen möglichen Vergleich.



Richter Vince Chhabria verschob auf Anfrage des Mediators Ken Feinberg im Massenverfahren in San Francisco mehrere Fristen um 28 Tage, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Neben der Verschiebung diverser Anhörungstermine in verschiedenen Verfahren wurde damit auch der Beginn des nächsten Prozesses mit der Klägerin Elaine Stevick auf den 23. März verschoben.

ROUNDUP: Softwareanbieter Teamviewer fährt Gewinn ein - Aktie verliert

GÖPPINGEN - Der Softwarekonzern Teamviewer hat im Jahr seines Börsengangs einen deutlichen Gewinn eingefahren und will noch profitabler werden. Anleger verkauften die Papiere jedoch nach einem zuletzt guten Lauf. 2019 stand unter dem Strich ein Überschuss von 110,9 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Göppingen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die auf Fernwartungssoftware spezialisierte Firma noch einen Verlust von über 12 Millionen Euro geschrieben. Die Schwaben wollen auch in diesem Jahr mit ihren Produkten zulegen und die Profitabilität weiter steigern.

ROUNDUP: Daimler muss wohl noch ein bisschen mehr sparen - Aktie legt zu

STUTTGART - Der Sparkurs beim Autobauer Daimler fällt möglicherweise schärfer aus als gedacht. Wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete, will Vorstandschef Ola Källenius noch deutlich mehr beim Personal einsparen als die rund 1,4 Milliarden Euro, die er im November bei der Präsentation seiner Strategie für die kommenden Jahre genannt hatte. Dem Bericht zufolge sollen weltweit bis zu 15 000 Stellen wegfallen. Bisher war immer nur von mindestens 10 000 die Rede gewesen. Allerdings hatte Daimler selbst diese Zahl nie genannt, sondern nur einmal von einer "niedrigen fünfstelligen Zahl" gesprochen. Zu der neuen Zahl wollte Daimler ebenfalls nichts sagen.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec wird vorsichtiger beim Umsatzwachstum - Aktie fällt

JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec zeigt sich mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 etwas zurückhaltender. Im Gesamtjahr will das MDax -Unternehmen beim Umsatz nun mindestens auf dem Niveau seiner Märkte wachsen, wie die Thüringer am Montag in Jena bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal (bis Ende Dezember) mitteilten. Bislang war der Konzern noch davon ausgegangen, schneller als der Markt zu wachsen. Die operative Rendite soll weiterhin zwischen 17 und 19 Prozent liegen, hieß es. Mittelfristig geht Carl Zeiss nach wie vor davon aus, diese nachhaltig auf ein Niveau oberhalb von 18 Prozent steigern zu können.

Chinesischer Eigentümer Geely will Geschäfte mit Autobauer Volvo zusammenlegen

ZHEJIANG/STOCKHOLM - Der chinesische Autobauer Geely will seine Geschäfte mit der schwedischen Tochter Volvo Cars zusammenlegen. "Ein Zusammenschluss der beiden Firmen würde einen starken weltweiten Konzern ergeben", sagte Geely-Chef Li Shufu laut einer Volvo-Mitteilung vom Montag. Er freue sich, mit Volvo-Cars-Chef Hakan Samuelsson über mögliche Einsparmöglichkeiten und technische Ergänzungen zu sprechen. Geely hatte lange auch einen Börsengang von Volvo Cars im Visier, um Geld für den Umbruch in der Branche zusammenzubekommen. Nun solle ein gemeinsamer Konzern zunächst in Hongkong und später dann auch in Stockholm an der Börse notiert sein. Geely ist schon in Hongkong gelistet.

Deutschland gegen strengere EU-Klimavorschriften für Autos

BERLIN - Die Bundesregierung will vorerst keine strengeren Klimaschutz-Vorschriften für Autoflotten in der EU - auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nicht. "Wir haben erst im letzten Jahr neue Abgaswerte bekommen, die sind sehr ambitioniert", sagte ein Sprecher Schulzes am Montag in Berlin. "Die stehen." Nachverhandlungsbedarf bestehe von Seiten des Umweltministeriums nicht. Ob zur europäischen Klimaschutzstrategie "Green Deal" der Europäischen Union im Rahmen eines Gesamtpakets auch neue Grenzwerte gehörten, werde mit allen Mitgliedsstaaten diskutiert werden.

Xerox erhöht Übernahmeangebot für HP

NORWALK - Der Drucker- und Kopierer-Hersteller Xerox greift für die angestrebte Übernahme des deutlich größeren PC- und Druckerherstellers HP Inc tiefer in die Tasche. Statt 22 US-Dollar bietet Xerox den HP-Anteilseignern jetzt 24 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Montag in Norwalk (US-Bundesstaat Connecticut) mitteilte. Insgesamt würde HP damit fast 35 Milliarden Dollar für HP bezahlen. Gelten soll die Offerte etwa ab dem zweiten März. HP hatte das bisherige Gebot im November als zu niedrig zurückgewiesen.

VIRUS/ROUNDUP: Coronavirus vertreibt große Aussteller von Mobilfunk-Messe MWC

BARCELONA - Die weltweit führende Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona droht wegen des Coronavirus zu einer Geisterveranstaltung zu werden. Mit Amazon und Sony sagten zwei weitere Großunternehmen ihre Teilnahme ab. "Da wir größten Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden, Partner, Medien und Mitarbeiter legen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns von der Ausstellung und Teilnahme am MWC 2020 zurückzuziehen", erklärte Sony am Montag. Ähnlich begründete auch Amazon sein Fernbleiben.

ROUNDUP: Industrieschwäche bremst Deutsche Beteiligungs AG - Prognose bestätigt

FRANKFURT - Die Schwäche der deutschen Industrie und der Strukturwandel der Autobauer haben im ersten Geschäftsquartal 2019/20 auf den Erträgen der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gelastet. Positiv wirkte dagegen die gute Kapitalmarktentwicklung der börsennotierten Vergleichsunternehmen, wie der SDax-Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand in den drei Monaten von Oktober bis Ende Dezember ein Verlust von 0,2 Millionen Euro gegenüber einem Minus von 21,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

ROUNDUP: Schwedische Atlas Copco will Maschinenbauer Isra Vision übernehmen

DARMSTADT - Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision steht vor der Übernahme durch den Industriekonzern Atlas Copco. Die Schweden wollen im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots den Isra-Anteilseignern 50,00 Euro je Aktie in bar bieten, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag mitteilte. Mit dem Angebot bewertet Atlas Copco das Darmstädter Unternehmen mit knapp 1,1 Milliarden Euro. Nach Handelsbeginn am Montag sprang der Kurs um fast 44 Prozent auf 50,20 Euro in die Höhe.

-Roche erreicht in Alzheimer-Studie mit Gantenerumab Ziele nicht

-Finanz-Start-ups erhalten Rekordgelder von Investoren

-Presse: Airbus gesteht Zuwendungen bei Österreichs Eurofighter-Deal

-Axa verkauft Osteuropageschäft

-'WSJ': Airbus will Bombardier aus A220er-Programm herauskaufen

-Magazin: Bei Audi viele Akten zu Dieselskandal 2015 vernichtet

-VW-Vorstände: Müssen bei Umbau weiter 'Potenziale heben'

-Bestell-Boom beschert Paketbranche weiter steigende Umsätze

-Stahlarbeiter fordern EU-Hilfe für klimafreundliche Produktion

-ROUNDUP: Verband: Flugtickets werden in Deutschland knapper und teurer

-Deutschland will Klimaplan 'schnellstmöglich' an die EU nachliefern

-ROUNDUP: Erneut mehr Touristen in Deutschland - Zehnter Rekord in Folge

-Aktivisten dringen in Pariser Blackrock-Zentrale ein

-ROUNDUP: Chemie-Manager Derr wird neuer Chef bei SGL Carbon

-Munich Re zu 'Sabine': Orkane können so teuer werden wie Hurrikane

-Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa darf Sport Scheck übernehmen

-ROUNDUP 3: Sturm 'Sabine' - vor allem Sachschäden bei Unwettern in Europa

-Bahn sucht 25 000 neue Mitarbeiter - 5000 zusätzliche Stellen

-Deutsche Fußball Liga startet Verkauf der TV-Rechte

-Unicredit schließt 450 Filialen in Italien - 6000 Jobs auf der Streichliste

-Tuchel von BVB-Krise unbeeindruckt: 'Können sieben Tore schießen'

-VIRUS: Alibaba will leidenden Firmen zinsgünstige Kredite geben

-Münchner Gericht verbietet Uber-Dienste - aber nur eine alte Version

-ROUNDUP: Tesla reicht Förderantrag für Werk in Brandenburg ein

-Bundesnetzagentur verbietet Auskunftsnummer 11830°

