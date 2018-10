dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Zahlungsdienstleister Wirecard legt Latte für 2025 hoch - Dax-Spitze

ASCHHEIM/LONDON - Der Zahlungsdienstleister Wirecard setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts.



Beflügelt vom Boom des Online-Handels will der Konzern die von ihm durchgeführten Zahlungen und damit auch Umsatz und operativen Gewinn bis zum Jahr 2025 vervielfachen. Dabei setzt Vorstandschef Markus Braun vor allem auf die Verbindung von Zahlungen im Internet, über Mobilgeräte und an Ladenkassen sowie auf datengestützte Zusatzleistungen.

ROUNDUP 2: Ceconomy schockt mit erneuter Gewinnwarnung

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy muss bei seiner Prognose erneut zurückrudern. Nach ersten Berechnungen ging der Gewinn in dem Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr noch stärker zurück als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank danach um 13 Prozent auf 630 Millionen Euro, wie das aus der Aufspaltung der früheren Metro Group hervor gegangene Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Vor Zinsen und Steuern fiel das Ergebnis (Ebit) um 19 Prozent auf 400 Millionen Euro.

RWE will nach Rodungsstopp Förderung in Hambach zurückfahren

ESSEN - Nach dem vorläufigen Rodungsstopp am Braunkohletagebau Hambach will der Energiekonzern RWE die Förderung zwar zurückfahren, vorerst aber nicht komplett einstellen. In einer ersten Bewertung gehe RWE von einer Reduzierung der Förderung um jeweils etwa 10 bis 15 Millionen Tonnen in den Jahren 2019 bis 2021 aus, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Das wäre ein Rückgang um bis zu 38 Prozent. Pläne, den Tagebau komplett einzustellen, gebe es derzeit nicht, sagte der Sprecher weiter. Bislang wurden im Tagebau Hambach 40 Millionen Tonnen Braunkohle im Jahr gefördert. Zuvor hatte "Spiegel Online" berichtet.

Suchmaschine Ecosia will RWE den Hambacher Forst abkaufen

BERLIN - Nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst wollen die Betreiber der Suchmaschine Ecosia dem Energiekonzern RWE den Wald abkaufen. Ein Angebot über eine Million Euro für die verbliebenen 200 Hektar Wald habe das im Umweltschutz engagierte Unternehmen am frühen Dienstagmorgen per Fax an RWE geschickt, sagte Génica Schäfgen von Ecosia. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Angebot sei gültig bis zum 31. Oktober, heißt es in dem Schreiben an RWE-Chef Rolf Martin Schmitz.

Covestro setzt mit Milliardeninvestition in den USA auf hohe Kunststoffnachfrage

LEVERKUSEN - Der Spezialchemiekonzern Covestro rüstet sich in Erwartung einer weiter steigenden Kunststoffnachnachfrage für die Zukunft: Am US-Standort Baytown soll für 1,5 Milliarden Euro eine Großanlage zur Produktion des Hartschaum-Vorproduktes MDI gebaut werden, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Die neue Anlage werde über eine Kapazität von 500 Kilotonnen pro Jahr verfügen und soll 2024 in Betrieb gehen.

ROUNDUP 3: Google schwieg ein halbes Jahr über Datenpanne bei Online-Netzwerk

NEW YORK - Das Online-Netzwerk Google Plus hat jahrelang ein Datenleck gehabt: App-Entwickler konnten seit 2015 ohne Erlaubnis auf einige privaten Nutzerdaten zugreifen. Der Internet-Riese entdeckte und schloss die Lücke im März - verschwieg das aber zunächst. Nun wird das Netzwerk für Verbraucher dichtgemacht. Außerdem werden allgemein die Möglichkeiten von App-Entwicklern eingeschränkt, auf Nutzerdaten auf Smartphones mit dem Google-System Android zuzugreifen. Google Plus war 2011 als Konkurrenz zu Facebook gestartet, hatte sich aber nie durchsetzen können.

EU will nun bis Mitte Januar über Verkauf von Aurubis-Teilen entscheiden

BRÜSSEL - Die EU-Wettbewerbshüter lassen sich noch etwas mehr Zeit für die Prüfung der geplanten Verkaufs des Geschäfts mit Flachwalzprodukten durch den Kupferkonzern Aurubis . Die Entscheidung soll nun bis zum 17. Januar getroffen werden, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

ROUNDUP: Bechtle übernimmt Netzwerkspezialisten

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle übernimmt den Netzwerkspezialisten BT Stemmer. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Bechtle am Dienstag mit. Die Firma machte mit 160 Mitarbeitern zuletzt rund 60 Millionen Euro Umsatz. Ein Kredit war einer Bechtle-Sprecherin zufolge für den Kauf nicht notwendig.

Symrise-Konkurrent Givaudan wächst in ersten neun Monaten

VERNIER - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 weiter gewachsen. Dazu trug auch der Zukauf der französischen Naturex bei. Auf Sicht von neun Monaten legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent auf 4,07 Milliarden Franken (3,6 Mrd Euro) zu, wie der Konkurrent des deutschen Unternehmens Symrise am Dienstag mitteilte. Dies war mehr als Experten erwartet hatten. Inklusive Währungseinflüssen sowie Zu- und Verkäufen belief sich das Plus auf 8,4 Prozent. Höhere Rohstoffkosten kompensierte der Konzern unter anderem durch Preiserhöhungen.

