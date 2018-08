dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp schreibt Verluste - Neue Renditeziele und Sparkurs

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will nach einem Verlust im dritten Quartal die Profitabilität seiner Geschäftsbereiche verbessern.



Interimschef Guido Kerkhoff gab erstmals feste Renditeziele für die kommenden drei Jahre aus. Zudem will der Manager nochmals an der Kostenschraube drehen - vor allem in der Konzernzentrale, dem schwächelnde Anlagen- und Schiffbau sowie im Aufzugsgeschäft. Die Aktie gab am späten Vormittag leicht nach.

ROUNDUP 2: Merck muss Gewinnrückgang verkraften

DARMSTADT - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat auch im zweiten Quartal eine Durststrecke durchstehen müssen. Zwar laufen die Geschäfte vor allem im Laborgeschäft rund und auch die Pharmasparte kommt voran, doch kämpft der Dax-Konzern weiterhin mit enormem Gegenwind durch schwankende Wechselkurse. Zudem drückt der Schuh durch das kriselnde Flüssigkristallgeschäft. Das laufende Jahr bleibe ein "Übergangsjahr mit vielen Herausforderungen", erklärte Vorstandschef Stefan Oschmann am Donnerstag zur Vorlage der Halbjahresbilanz.

ROUNDUP 2: Adidas trumpft auf - Gewinn steigt stärker als erwartet

HERZOGENAURACH - Rückenwind von der Fußball-WM und gut laufende Geschäfte in China und Nordamerika haben Adidas im zweiten Quartal Schubkraft verliehen. Auch die gestiegenen Werbekosten im Zuge des Turniers steckte der Sportartikelhersteller angesichts geringerer Rabatte und teurer neuer Produkte locker weg und schlug so beim Gewinn alle Erwartungen. Der Aktie verlieh das am Donnerstag kräftig Auftrieb. Sie nahm Kurs auf ihr Rekordhoch und machte eine schwache Kursentwicklung in den vergangenen Monaten wieder vergessen.

ROUNDUP: Deutsche Telekom von starkem Euro gebremst - Ergebnisprognose erhöht

BONN - Die Deutsche Telekom kämpft weiter mit Gegenwind durch den starken Euro. Trotz des ordentlichen Wachstums der US-Mobilfunksparte kam in Bonn im zweiten Quartal daher weniger Umsatz und Ergebnis an als ein Jahr zuvor. Ohne die störenden Wechselkurseffekte sieht Telekom-Chef Tim Höttges den Dax-Konzern aber weiter im Aufwind - auch in Deutschland und Europa. Das Mobilfunkgeschäft auf dem Heimatkontinent läuft immer besser, zudem profitiert das Unternehmen im Tagesgeschäft von Kostensenkungen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

ROUNDUP: Ströer wächst dank Übernahmen weiter kräftig

KÖLN - Der Medien- und Werbekonzern Ströer (T-Online, Watson) hat im ersten Halbjahr vor allem dank des Ausbaus des Telefon- und Direktvertriebs kräftig zugelegt. In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 742 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Knapp acht Prozentpunkte stammten dabei aus organischem Wachstum.

ROUNDUP: TAG Immobilien vervielfacht Gewinn und erhöht Jahresziel

HAMBURG - Steigende Mieten aufgrund fehlender Wohnungen in Ballungszentren haben bei TAG Immobilien den Gewinn im zweiten Quartal hochschnellen lassen. Zudem profitierte die im MDax notierte Gesellschaft von geringeren Kosten. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management zuversichtlicher und erhöhte die Ziele. Die Aktie kletterte im frühen Handel um rund eineinhalb Prozent auf 20,04 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit 2002.

ROUNDUP: Aurubis bleibt optimistisch fürs Geschäftsjahr - Aktie fällt dennoch

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis sieht sich nach einem Umsatzanstieg im dritten Geschäftsquartal auf Kurs zum oberen Ende seines Gewinnzieles für das Gesamtjahr. Die Hamburger profitieren vom laufenden Sparprogramm und einem guten Marktumfeld.

Arzneihersteller Stada steigert Gewinn deutlich

BAD VILBEL - Der Pharmakonzern Stada hat dank einer soliden Nachfrage nach Arzneien und höheren Margen beim Gewinn deutlich zugelegt. Im zweiten Quartal sank der Umsatz mit gut 579 Millionen Euro gemessen am Vorjahreszeitraum zwar leicht. Allerdings wurden Erlöse aus einem Gemeinschaftsunternehmen in Vietnam nicht mehr berücksichtigt und Währungseffekte belasteten. Bereinigt darum stand ein Umsatzplus von 6 Prozent. Da der Grippostad-Hersteller vor allem mit Nachahmermedikamenten besser verdiente, legte das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 26 Prozent auf 142 Millionen Euro zu.

