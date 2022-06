dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.06.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Beiersdorf optimistischer für Umsatz 2022 - Kurs legt kräftig zu

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf blickt dank bisher gut laufender Geschäfte etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Zudem will das Unternehmen das Wachstum in seinem Hautpflegegeschäft in den kommenden Jahren vorantreiben und setzte dem größten Bereich des Konzerns ehrgeizige Umsatz- und Renditeziele. An der Börse sorgten die Nachrichten vom Donnerstag für Auftrieb: So drehte die bald wieder im Dax notierte Aktie am späten Vormittag deutlich ins Plus und gewann in der Spitze fast acht Prozent. Damit erreichten sie das höchste Niveau seit September 2021. Jefferies-Analystin Molly Wylenzek hob in einer ersten Reaktion den ambitionierteren Ausblick und die neuen mittelfristigen Ziele für das Konsumentengeschäft hervor.

ROUNDUP: Hochtief beschafft sich frisches Geld für vollständige Cimic-Übernahme

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat sich einen Teil des Geldes für die geplante vollständige Übernahme der australischen Tochter Cimic über die Ausgabe neuer Aktien geholt. Der Löwenanteil der etwas mehr als 400 Millionen Euro, die über die Platzierung eingesammelt wurden, kommt von der spanischen Mutter ACS . Es seien etwas mehr als sieben Millionen neue Aktien zu 57,50 Euro je Stück ausgegeben worden, teilte Hochtief am Donnerstag in Essen mit.

IPO/Kreise: Chinas Behörden könnten Blockade gegen Ant-Börsengang aufgeben

PEKING/NEW YORK - Die Börsenpläne des chinesischen Fintech-Konzerns Ant Group aus dem Dunstkreis von Alibaba-Gründer Jack Ma könnten laut Kreisen bald wieder aufleben. Chinesische Finanzaufseher befänden sich in frühen Gesprächen rund um einen neuerlichen Anlauf zu einer entsprechenden Erstnotiz, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Kreise: Apollo und Reliance wollen Sparte von US-Apothekenriese Walgreens Boots

NEW YORK/DEERFIELD - Der US-Apotheken- und Drogeriekonzern Walgreens Boots hat Kreisen zufolge ein festes Angebot für sein internationales Drogeriegeschäft erhalten. Der Finanzinvestor Apollo und der indische Mischkonzern Reliance hätten für die vor allem in Großbritannien vertretene Drogeriekette Boots diese Woche ihr Interesse hinterlegt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Laut einer Quelle soll das Angebot Boots mit mehr als 5 Milliarden britischen Pfund (5,9 Mrd Euro) bewerten. Auch die "Financial Times" berichtete von einem gemeinsamen Gebot der Investoren.

Stiko empfiehlt Affenpocken-Impfung für Risikogruppen

BERLIN - Erwachsene, die engeren Kontakt mit einem Affenpocken-Infizierten hatten oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, sollen nach dem Willen der Ständigen Impfkommission (Stiko) künftig eine Impfung gegen Affenpocken erhalten. Das teilte die Stiko am Donnerstag mit. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung.

Branchenverband: Chinesischer Automarkt im Juni mit Wachstum erwartet

PEKING - Auf dem seit Längerem unter Druck stehenden chinesischen Automarkt zeichnet sich für den laufenden Monat eine zarte Wende ab. So dürften Schätzungen des Branchenverbands PCA zufolge im Juni die Verkäufe von Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 10 Prozent zulegen, wie es am Donnerstag in Peking hieß. Seit Mai 2021 hatten die Auslieferungen an Endkunden lediglich in einem Monat zulegen können - im vergangenen Februar hatte es ein leichtes Plus von knapp 5 Prozent gegeben. Ansonsten lastete der Chipmangel schwer auf der Produktion in der Volksrepublik, in den vergangenen Monaten kamen die vielfach weitreichenden Lockdowns in Regionen des Landes noch erschwerend hinzu.

ROUNDUP: Heidelberger Druck will Kostensteigerungen mit höheren Preisen trotzen

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck will im neuen Geschäftsjahr Umsatz und Ergebnis trotz des Kostendrucks weiter steigern. Dabei plant der Konzern, mit eigenen Preiserhöhungen die steigenden Kosten für Material, Energie, Frachten und Personal wettzumachen. Auf diese Weise will Heidelberger Druck auch dank weiterer Einsparungen erneut profitabler wirtschaften, wie es am Donnerstag in Heidelberg hieß. Die im SDax notierte Aktie konnte allerdings nur vorbörslich zulegen, nach Handelsbeginn kam sie wieder unter Druck.

