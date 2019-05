dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.05.2019 - 15.20 Uhr

ROUNDUP: HeidelbergCement profitiert von besseren Wetterbedingungen

HEIDELBERG - Bessere Wetterbedingungen haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im Auftaktquartal zu deutlich mehr Gewinn und Umsatz verholfen.



"HeidelbergCement ist sehr gut in das Jahr 2019 gestartet", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele laut einer Mitteilung am Donnerstag im Rahmen der Hauptversammlung mit. Außerdem hätten eine anhaltend gute Nachfrage und Preiserhöhungen zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

BONN - Die Deutsche Telekom kann im laufenden Geschäft auch zu Jahresbeginn weiter Erfolge vorweisen. Bei der geplanten Milliardenübernahme in den USA rechnen die Bonner Anfang Juni mit einer Entscheidung der US-Behörden - das ohnehin weiter brummende Mobilfunkgeschäft in dem Land könnte dadurch für den Dax -Konzern noch ein deutlich größeres Gewicht bekommen. Doch die derzeit zäh verlaufende und teure Auktion von Mobilfunkfrequenzen für den neuen schnellen Datenfunk 5G bringt Telekom-Chef Tim Höttges auf die Palme.

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 ist dank Auftragsproduktionen und guter Geschäfte seiner Online-Sparte im ersten Quartal gewachsen. Dazu trug maßgeblich die eigene Produktionsfirma Red Arrow Studios bei, die Krimi- und Dramenserien etwa für Amazon und das ZDF produziert. Auch das Geschäft mit Onlineplattformen verlief positiv, besonders gut entwickelten sich die Partnervermittlungsportale wie Parship. Die TV-Werbeeinnahmen gingen hingegen zurück. Für das zweite und dritte Quartal kündigte das Unternehmen wegen zusätzlicher Investitionen einen "deutlichen Ergebnisrückgang" an.

DÜSSELDORF - Der Rheinmetall -Konzern kann in der aktuellen Schwäche der Automobilindustrie weiter auf brummende Geschäfte mit Waffen und Munition setzen. Zum Jahresbeginn machte die Rüstungssparte mit deutlichen Zuwächsen den Umsatzrückgang in der Autozulieferung locker wett. Im restlichen Jahresverlauf rechnet Vorstandschef Armin Papperger mit zusätzlichen großen Aufträgen in der Sparte, die Waffensysteme, Munition, Elektronik und gepanzerte Fahrzeuge anbietet.

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal wegen schwacher Nachfrage einen herben Gewinneinbruch erlitten. Der den Aktionären zuzurechnende Überschuss sackte um über ein Fünftel auf 575 Millionen Euro ab, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte.

WIESBADEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal auf Kurs zu seinem geplanten Jahresgewinn. Das Betriebsergebnis soll 2019 wie geplant 240 bis 280 Millionen Euro erreichen, wie das im MDax gelistete Geldhaus am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auch den Einbruch beim Neugeschäft sah Finanzvorstand Marc Heß nicht als tragisch an: So habe der Konzern bei den abgeschlossenen Verträgen eine besonders hohe Marge erzielt.

DÜSSELDORF - Abschreibungen auf die Supermarkttochter Real haben den Handelskonzern Metro im zweiten Geschäftsquartal tief ins Minus gedrückt. Unter dem Strich belief sich der Verlust per Ende März auf 459 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Am Vorabend hatte Metro exklusive Verkaufsgespräche für Real mit dem Hamburger Immobilienkonzern Redos angekündigt. Im Rahmen des fortgeschrittenen Prozesses schrieb der Konzern daraufhin 385 Millionen Euro ab. Die Jahresprognose wurde dennoch bekräftigt. Die Aktie sank am Mittag um fast 4,5 Prozent.

ESSEN - Besser laufende Geschäfte in Nordamerika und die jüngsten Zukäufe haben dem Chemikalienhändler Brenntag zum Jahresauftakt zu mehr Umsatz verholfen. Allerdings bremste eine schwächere Nachfrage in Europa aufgrund eines weiter eingetrübten Marktumfeldes und drückte auf die Ergebnisse. Die Konzernerlöse legten in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um sieben Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro zu, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Essen mitteilte.

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet im zweiten Quartal mit einem anziehenden Geschäft. Zwischen April und Ende Juni erwartet der Vorstand einen bereinigten Umsatz von 293 Millionen Dollar bis 333 Millionen Dollar, wobei eine einmalige Lizenzzahlung infolge des Verkaufs der Geschäfts mit Stromsteuerungschips an Apple ausgeklammert ist. Das teilte der seit Kurzem im MDax notierte Konzern am Donnerstag in London mit. Dies wären bis zu 13 Prozent mehr als im ersten Quartal und auch mehr, als Analysten bisher auf dem Zettel hatten.

DÜSSELDORF - Die rund 34 000 Beschäftigten der Supermarktkette Real müssen weiter zittern. Auch nachdem der Real-Eigentümer Metro mit dem Immobilieninvestor Redos einen potenziellen Käufer für das schwächelnde Unternehmen gefunden hat, bleibt die Zukunft der 279 Filialen ungewiss. Metro-Chef Olaf Koch versicherte zwar am Donnerstag, dass ein "Kern" des Unternehmens auch nach einem Verkauf erhalten bleiben solle. Doch ließ er zugleich keinen Zweifel, dass es unter dem neuen Eigentümer zu signifikanten Veränderungen am Geschäftsmodell und in der Kostenstruktur kommen werde.

JENA - Der Thüringer Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik ist mit Schwierigkeiten in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. Ein Umsatzrückgang kombiniert mit höheren Kosten und Investitionen in Forschung und Entwicklung drückten das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal um fast 39 Prozent auf 12,8 Millionen Euro. Das geht aus Zahlen hervor, die am Donnerstag in Jena vorgelegt wurden.

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik hält trotz eines deutlichen Gewinneinbruchs zum Jahresauftakt an seinen Wachstumszielen für das laufende Jahr fest. "Auf Basis der weiter guten Nachfrage in wichtigen Märkten, der jüngst gewonnenen Projekte und der guten Auftragseingangsentwicklung sind wir zuversichtlich, was unsere Geschäftsentwicklung insbesondere im zweiten Halbjahr und das Erreichen unserer Finanzziele 2019 angeht", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Donnerstag laut Mitteilung in Jena. Der Vorstand gehe deshalb unverändert von einer im Jahresverlauf anziehenden Wachstumsdynamik aus und rechnet 2019 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

MÜNCHEN - Der Mobilfunknetzbetreiber Telefonica Deutschland (O2) hat zu Jahresbeginn auch wegen der Anwerbung neuer Kunden weniger stark beim Ergebnis zugelegt als von Experten erwartet. Das um Sondereffekte und Regulierungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen machte mit plus 29,4 Prozent auf 528 Millionen Euro zwar einen kräftigen Satz nach oben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.

Intel rechnet die nächsten drei Jahre mit niedrigem Umsatzwachstum

SANTA CLARA - Der Halbleiter-Riese Intel erwartet für die nächsten drei Jahre ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. Dabei werde sich das Geschäft mit Chips für PCs stabil bis leicht rückläufig entwickeln, teilte der Konzern am Mittwoch auf einer Analystenkonferenz mit. Die Aktie reagierte mit einem Minus auf die Aussagen.

Weitere Meldungen

-Trump: GM verkauft Werk und investiert 700 Millionen Dollar in Ohio

-ROUNDUP: Disney liefert starke Zahlen - Gewinnsprung zu Jahresbeginn

-Zurich ringt mit starkem Dollar - Bruttoprämien gehen zurück

-Iglo verlässt Lebensmittelverband und äußert schwere Kritik

-Audi-Absatz bricht im April ein - Modellwechsel und schwieriges Umfeld

-Mobilfunkanbieter Freenet tritt auf der Stelle

-Enel mit Umsatz- und Gewinnsprung

-ROUNDUP 2/Ein Milliardenprojekt: Verbände fordern viel mehr Sozialwohnungen

-Fluglotsenstreik in Frankreich behindert Luftverkehr

-Drohende Fahrverbote waren laut OVG-Richter vermeidbar

-Hafenbetreiber HHLA legt zu Jahresbeginn kräftig zu

-Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland bestätigt Prognose

-Kartellamt gibt grünes Licht für Großfusion im Buchhandel

-ROUNDUP: Bosch investiert Milliarden in Klimaschutz - Stellen auf der Kippe

-Adidas-Chef verteidigt Sponsoring von Real Madrid

-S&T steigert mit IT-Dienstleistungen Umsatz und Gewinn

-Blackrock zieht Interesse an angeschlagener italienischer Bank Carige zurück

-Opel lastet Astra-Werk anderweitig aus - Hoffnung in Rüsselsheim

-Sixt expandiert und investiert kräftig

-Früher Frühling hilft der Baywa - Deutlich weniger Verlust zum Jahresstart

-ADAC schreibt weiter rote Zahlen

-ROUNDUP: Geringe Iran-Strafe treibt Unicredit-Gewinn - Kein Wort zur Commerzbank

-ROUNDUP 3: Wieder eine Drohne - Frankfurter Flughafen lahmgelegt

-Neuer BT-Chef hält Anleger mit stabiler Dividende bei der Stange

-Hapag-Lloyd zurück in der Gewinnzone

-SMA Solar kämpft mit schwachem Projektgeschäft - Prognose für 2019 bestätigt

-Telekom-Chef Höttges kritisiert 5G-Auktionsbedingungen scharf

-SLM Solutions kommt nicht auf die Beine - Aktie knickt ein

-Versicherer Talanx startet mit mehr Gewinn ins Jahr

-Porsche kauft Mehrheit an Softwarespezialisten Cetitec

-ROUNDUP: Steigende Mieten treiben Immobilienkonzern LEG weiter an

-ROUNDUP: Nach Alcon-Abspaltung - Novartis baut Augenheilkunde mit Übernahme aus

-Siemens hält an Plänen für Standortschließung in Offenbach fest

-'HB': Softwarespezialist Teamviewer steht vor Börsengang°

