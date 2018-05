dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Zoff um Unitymedia-Deal: Telekom-Chef Höttges gegen Vodafone-Chef Colao

BONN - Telekom-Chef Tim Höttges hat angesichts der geplanten milliardenschweren Übernahme von Unitymedia durch Vodafone vor weniger Wettbewerb im Breitbandmarkt gewarnt.



Der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Telekommunikationskonzerns Deutsche Telekom sprach am Mittwoch in Bonn von einer "Remonopolisierung des Kabelmarkts" in Deutschland, sollte die 18,4 Milliarden Euro schwere Übernahme von Liberty-Global-Teilen in Europa eine Genehmigung erhalten. Vodafone-Konzernchef Vittorio Colao hielt dagegen: Die Telekom sei auf Sicherung ihrer eigenen Marktmacht bedacht.

ROUNDUP 2: Siemens verdient trotz mauem Kraftwerksgeschäft mehr

MÜNCHEN - Die schwächelnde Kraftwerkssparte hat die Ergebnisse des Elektrokonzerns Siemens im zweiten Quartal erneut belastet. Eine starke Entwicklung bei den digitalen Geschäften sowie der Bahnsparte konnte die Rückgänge nicht vollständig ausgleichen, das operative Ergebnis ging zurück. Unter dem Strich verdiente Siemens jedoch deutlich mehr - auch dank eines Buchwerteffektes. Die Gewinnprognose erhöhte der Konzern. Investoren zeigten sich zufrieden: Die Aktie konnte am Mittwochmorgen ihren zuletzt eingeschlagenen Erholungskurs trotz eines leicht negativen Marktumfeldes fortsetzen und führte die Gewinnerliste im Dax mit deutlichem Vorsprung an.

ROUNDUP: Dialog Semi profitiert von iPhone-Boom - Apple-Abhängigkeit soll sinken

LONDON - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor will seine Abhängigkeit vom wichtigen Kunden Apple weiter verringern. "Wir investieren in die Entwicklung von differenzierten Technologien und Partnerschaften, um so Potenzial für künftiges Umsatzwachstum zu schaffen", sagte Konzernchef Jalal Bagherli am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal laut Mitteilung in London. Daher sowie mit Blick auf neue Produkte sehe er dem kommenden Jahr zuversichtlich entgegen.

ROUNDUP: Türkei-Buchungen stimmen Tui optimistisch - Aktie im Minus

HAMBURG/HANNOVER - Die Urlaubslust der Europäer lässt den weltgrößten Reisekonzern Tui frohlocken. Die Buchungen für die Sommersaison legen zu, die Leute geben mehr Geld für Urlaub aus, und sogar die Türkei ist wieder gefragt. Vorstandschef Fritz Joussen sieht den Konzern damit auf Kurs, seinen operativen Gewinn in diesem Geschäftsjahr wie geplant zu steigern. Derweil investiert er weiter in neue Schiffe, Hotels und sogar Flugzeuge.

ROUNDUP: Allianz-Chef Bäte verordnet Einfachheit - Länderchefs an die Zügel

MÜNCHEN - Allianz-Chef Oliver Bäte verordnet seinen 140 000 Untergebenen ein für Versicherungen unübliches Ziel: Einfachheit. Um die Profitabilität zu erhöhen und der befürchteten Konkurrenz durch große Internet-Plattformen und kleine Start-ups vorzubeugen, will Bäte die Vielzahl der verschiedenen Policen reduzieren. Zudem verordnet er den ziemlich eigenständigen 70 Ländergesellschaften weltweit standardisierte Produkte. "Wir arbeiten an vielen Stellen viel zu komplex", sagte er am Mittwoch bei der Hauptversammlung in München. "Die Straußeneier des Wettbewerbs sind Produktivität, Einfachheit und Innovation."

ROUNDUP: 'Schleppender Jahresstart' bei Evotec verschreckt Anleger

HAMBURG - Das Biotechunternehmen Evotec hat mit seinem Jahresstart die Erwartungen der Analysten und Investoren enttäuscht. Zwar konnten die Hamburger im ersten Quartal einen kräftigen Umsatzsprung hinlegen, wie sie am Mittwoch in Hamburg mitteilten. Allerdings war dies vor allem der jüngsten Übernahme des US-Unternehmens Aptuit geschuldet. Gleichzeitig ließen höhere Abschreibungen, ein starker Euro und ausbleibende Meilensteinzahlungen den Überschuss auf weniger als die Hälfte einbrechen. Zwar sieht sich Evotec auf Kurs zu seinen hohen Wachstumszielen für dieses Jahr, an der Börse knickte die Aktie dennoch zeitweise kräftig ein.

ROUNDUP: Jenoptik startet mit Gewinnsprung ins Jahr 2018 - Aktie legt kräftig zu

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik ist dank guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gekommen. "Wir sind wie geplant gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger bei Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch in Jena. Damit habe das Unternehmen - das vor einem Strategiewechsel steht - an die gute Entwicklung der Vorquartale angeknüpft. Mit einem Wachstum in allen Regionen hätten sich die Ergebnisse in allen drei Sparten verbessert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte die im TecDax notierte Gesellschaft.

ROUNDUP: Aareal Bank bestätigt Prognose - Aktie gibt nach solidem Quartal nach

WIESBADEN - Die Aareal Bank sieht sich nach einem soliden Jahresstart auf Kurs zu ihren Zielen. Beim Betriebsergebnis rechnet der im MDax notierte Immobilienfinanzierer weiterhin mit einem Wert zwischen 260 und 300 Millionen Euro, nach 328 Millionen ein Jahr zuvor. Der erwartete Rückgang geht vor allem auf eine niedrigere Erwartung beim Zinsüberschuss zurück.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Brenntag verdient im Auftaktquartal mehr - Aktie Spitzenreiter im MDax

-Zurich legt zum Jahresstart nur in Lebensversicherung zu

-Beck's-Brauer AB Inbev verdient operativ mehr als erwartet

-Deutsche Erdgasreserven in zehn Jahren um 70 Prozent geschrumpft

-Eon will stärker in Glasfasernetze investieren

-Handelskonzern Ahold Delhaize spürt Eurostärke

-Walmart steigt bei Online-Händler Flipkart ein - Softbank verkauft seinen Anteil

-ROUNDUP 2: Henkel wird vom Euro und von Lieferengpässen gebremst

-ROUNDUP 2: Vodafone greift Telekom an - Milliarden für Unitymedia

-ROUNDUP: United Internet hält Wachstumskurs nach Drillisch-Übernahme

-Spartenverkauf belastet Umsatzentwicklung von ProSiebenSat.1

-Klage: Autozulieferer Prevent will VW-Kündigung verhindern

-ROUNDUP: Neue Klagerechte für Verbraucher und Familiennachzug im Kabinett

-ROUNDUP: Opel setzt Abfindungen vorerst aus - 400 Leute können gehen

-ROUNDUP: Wettbewerb im Schiffbau wird härter - China vor den Toren

-Auktion der Rockefeller-Sammlung bricht Weltrekord am ersten Tag

-ROUNDUP: Boomende Ticketnachfrage beschert Fraport starken Start ins Jahr

-ROUNDUP: Großbank ING verdient mehr - Anleger dennoch enttäuscht

-Airbus zurückhaltend zu Auswirkungen auf Iran-Großauftrag

-G+J-Chefin Jäkel: Die Idee einer Supermediathek finde ich gut

-ROUNDUP: Rockefeller-Auktion bricht Rekord von Yves Saint Laurent

-Middelhoff schreibt Wirtschaftskrimi

-BGH entscheidet über Rückgabe von fehlerhaftem Neuwagen

-Bistum Eichstätt: Schaden im Finanzskandal geringer

-ROUNDUP: Kalter Winter belastet HeidelbergCement - Verkäufe dämmen Verlust ein

-Bauindustrie sieht nach Boomjahr kein Ende des Aufschwungs

-Kalter Winter bringt Agrarhändler Baywa rote Zahlen

-Fuhrparkmanager: Audi könnte Kunden 'Bärendienst' erweisen

-ROUNDUP: Google rückt künstliche Intelligenz stärker in den Vordergrund

-Werften informieren über aktuelle Branchenprobleme

-VW und Zulieferer streiten vor Gericht um gekündigte Lieferverträge

-Neue Klagerechte für Verbraucher und Familiennachzug im Kabinett

-ROUNDUP/BGH: Keine Rückabwicklung von Auto-Geschäft nach Kaufpreisminderung

-Telekom-Chef: Vodafone-Unitymedia-Übernahme wäre Remonopolisierung im Kabelmarkt

-ROUNDUP: SMA rechnet mit weiterer Geschäftserholung - Jahresziele bestätigt

-Vodafone will Kabelanbieter Unitymedia von Liberty Global übernehmen

-iPhone-Geschäft liefert Dialog Semi zum Jahresstart Rückenwind

-Siemens kämpft weiter mit schwachem Kraftwerksgeschäft

-Telekom vom starken Euro belastet - Erhöht dank US-Geschäft Ergebnisprognose

-Höhere Forschungskosten treiben Medigene operativ tiefer in die roten Zahlen

-Lieferprobleme belasten Henkel im ersten Quartal

-Neuer Laster mit Macken - BGH entscheidet über Rückabwicklung

-Rheinmetall stellt sich kritischen Aktionären

-Vor der Innogy-Zerschlagung: Eon-Aktionäre treffen sich in Essen

-Deutscher Schiffbau besorgt über drohende chinesische Offensive

-Verkäufe dämmen Quartalsverlust bei HeidelbergCement ein

-Reisekonzern Tui sieht sich nach verringertem Winterverlust auf Kurs

-ROUNDUP: Essenslieferdienst und MDax-Kandidat Delivery Hero wächst kräftig

-Toyota will Aktien zurückkaufen - Gewinnprognose übertrifft Erwartungen

-SMA Solar hält an Jahreszielen fest

-ROUNDUP: Spartenverkauf kostet ProSiebenSat.1 Umsatz - Aktie MDax-Schlusslicht

-ROUNDUP 2: Schwacher Yen beschert Toyota Rekordgewinn - doch Gegenwind droht

-Volkswagen-Kernmarke VW verkauft mehr als 2 Millionen Autos in vier Monaten

-ROUNDUP: Beck's-Brauer AB Inbev verdient mehr als erwartet - Aktie zieht an

-Bechtle profitiert von starker Nachfrage nach IT-Lösungen - Ausblick bestätigt

-ROUNDUP: Bechtle übertrifft Erwartungen - Aktie nach einigem Zögern im Plus

-ROUNDUP: 3D-Druck-Spezialist SLM glaubt dank Auftragsplus weiter an Trendwende

-3D-Druck-Spezialist SLM glaubt dank Auftragsplus weiter an Trendwende

-Fernsehquote: Neue 'Weissensee'-Staffel startet nicht rekordverdächtig

-Barley: Neue Verbraucherregeln kommen rechtzeitig für VW-Geschädigte

-ROUNDUP/'FT': Vodafone kauft Liberty-Europa-Sparten für 18 Milliarden Euro

-AfD-Chef kann sich mit Forderungen des Sozialflügels anfreunden

-Aareal Bank bestätigt Prognose - Unspektakulärer Jahresstart

-ROUNDUP: Walmart steigt bei Online-Händler Flipkart ein

-Audi-Chef räumt gravierenden Fehler ein

-Essenslieferdienst Delivery Hero wächst weiter kräftig

-United Internet hält Wachstumskurs nach Drillisch-Übernahme

-GESAMT-ROUNDUP: 'Einer-für-alle-Klage': Musterprozesse für Verbraucher kommen

-Zinsflaute: KfW-Gewinn deutlich gesunken

-Boomendes Passagiergeschäft beschert Fraport starken Start ins Jahr

-ROUNDUP: Henkel wird vom Euro und von Lieferengpässen gebremst

-ROUNDUP: Medigene investiert mehr in Forschung - Verlust niedriger als gedacht

-IPO/Kreise: Antivirus-Hersteller Avast wird Aktien nur zum Mindestpreis los

-Zinsflaute: KfW-Gewinn deutlich gesunken°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba