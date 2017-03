dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW trotz hoher Kosten im Kerngeschäft mit Gewinnplus - Dividende rauf

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW kann dank seiner starken Finanzsparte höhere Kosten für neue Automodelle weitgehend abfedern.



Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr auch dank niedrigerer Steuern um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte - doch ausgerechnet im Kerngeschäft lief es erneut schwächer. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging insgesamt um 2,2 Prozent auf 9,39 Milliarden Euro zurück, weil die Gewinnmarge im Autogeschäft überraschend stark fiel. Die Konzernspitze um Chef Harald Krüger hatte bereits angedeutet, dass Umrüstungen und Marketingausgaben für neue Modelle wie den 5er auch im Winter belasten würden.

ROUNDUP 2: Merck KGaA profitiert von Übernahme - Vorsichtige Prognose für 2017

DARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA blickt zunächst wie erwartet vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr. Auch wenn Analysten damit gerechnet haben, bemängelten dies die Anleger und schickten die Aktie zunächst auf Talfahrt.

ROUNDUP 2: Linde-Chef dringt bei Fusion auf Konsens mit Mitarbeitnehmern

MÜNCHEN - Linde -Vorstandschef Aldo Belloni will die Fusion des Gasekonzerns mit dem US-Konkurrenten Praxair nicht gegen den Widerstand der Arbeitnehmer durchsetzen: "Nein, das wäre schlecht", sagte er am Donnerstag in München. Aber er habe Signale erhalten, wie die Arbeitnehmer doch noch zustimmen könnten. Der Zusammenschluss zum weltweit größten Industriegasekonzern soll noch vor der Linde-Hauptversammlung am 10. Mai besiegelt werden. Die Verhandlungen seien voll im Plan, sagte Belloni.

ROUNDUP 2: Hannover Rück peilt nach Rekordgewinn weitere Sonderdividenden an

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück schüttet nach seinem fünften Rekordgewinn in Folge so viel Geld an seine Aktionäre aus wie noch nie. Die Dividende soll für 2016 von 4,75 Euro im Vorjahr auf 5,00 Euro je Aktie steigen, wie der kleinere Rivale des Weltmarktführers Munich Re am Donnerstag in Hannover mitteilte. Das Management um Vorstandschef Ulrich Wallin reagiert damit auch auf das seit Jahren anschwellende Kapitalpolster des Konzerns. Für 2017 stellte Wallin bereits eine weitere Sonderdividende in Aussicht.

ROUNDUP: Morphosys braucht viel Geld auf Weg zu mehr Eigenständigkeit

MARTINSRIED - Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys setzt weiter voll auf die Entwicklung eigener Medikamente - auch wenn dies viel Geld verschlingt. Mit eigenen zur Zulassung gebrachten Wirkstoffen soll die Abhängigkeit vom Erfolg der Kooperationen mit großen Konzernen sinken. Um das Ziel zu erreichen sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter hochgefahren werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Martinsried mitteilte.

ROUNDUP 2: Hugo Boss macht 2017 Wachstumspause - Dividende wird gekappt

METZINGEN - Der Edelschneider Hugo Boss wird die Früchte aus seinem Umbau vermutlich erst im kommenden Jahr ernten können. Der Umsatz dürfte 2017 währungsbereinigt weitgehend stabil bleiben, kündigte der Konzern am Donnerstag im schwäbischen Metzingen an. Die vollen Auswirkungen des laufenden Umbauprogramms werden erst 2018 sichtbar sein. Immerhin fallen im laufenden Jahr kaum Sondereffekte an, daher wird das Nettoergebnis voraussichtlich prozentual zweistellig steigen.

ROUNDUP: RTL Group baut Digitalgeschäft aus - aber Gewinnrückgang

KÖLN - Dank der robusten Konjunktur und deutlicher Zuwächse im Digitalgeschäft hat der Medienkonzern RTL im vergangenen Jahr seinen bisher höchsten Umsatz erzielt. Die Erlöse stiegen auf 6,24 Milliarden Euro - das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte die Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Köln mit. Für das laufende Jahr peilt der Konzern erneut ein Umsatzplus an, beim Gewinn allerdings ist die RTL Group vorsichtiger.

ROUNDUP: Akzo Nobel weist 21-Milliarden-Gebot zurück und prüft Aufspaltung

AMSTERDAM - Der niederländische Farben- und Chemikalienkonzern Akzo Nobel hat eine Übernahmeofferte des US-Konkurrenten PPG Industries zurückgewiesen. Das Gebot im Wert von rund 83 Euro je Aktie oder insgesamt 21 Milliarden Euro bewerte das Unternehmen substanziell zu niedrig, teilte der BASF-Konkurrent am Donnerstag in Amsterdam mit.

ROUNDUP: LEG Immobilien erhöht Prognosen leicht - Aktie profitiert

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG rechnet dank Zukäufen, steigenden Mieten und geringeren Leerständen in den kommenden beiden Jahren mit steigenden Ergebnissen. Für das laufende Jahr erhöhte LEG die Prognose für den operativen Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO I) leicht. Der Wert wird jetzt zwischen 288 und 293 Millionen Euro erwartet, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Damit liegt die Bandbreite für die Prognose jetzt vier Millionen Euro höher als zuvor.

ROUNDUP: Axel Springer setzt weiter auf Onlineportale als Wachstumsmotor

BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer setzt im laufenden Jahr weiterhin auf ein starkes Digitalgeschäft. Dank der guten Entwicklung der Sparte rund um Onlineportale vor allem für Job- und Immobilien-Anzeigen konnte das MDax-Unternehmen 2016 seinen Umsatz weitgehend stabil halten. Im laufenden Jahr soll die sogenannte Rubrikensparte entscheidend zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen beitragen.

ROUNDUP: Eon-Abspaltung Uniper kommt in Trippelschritten voran

DÜSSELDORF - Licht und Schatten beim Kraftwerksbetreiber Uniper : Die niedrigen Strompreise im Großhandel und hohe Abschreibungen auf den Kraftwerks-Park haben den Konzern im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Allerdings zeigen sich im Tagesgeschäft Fortschritte. Die Kosten sinken dank eines Sparprogramms und dank Beteiligungsverkäufen hat Uniper seine Schulden zurückfahren können. Die Aktionäre dürfen sich auf eine höhere Dividende freuen. Der Aktienkurs stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss leicht an.

Emirates-Chef dementiert Bericht über mögliche Allianz mit Etihad

BERLIN - Emirates-Chef Tim Clark hat einen Bericht über eine mögliche Allianz mit der konkurrierenden Golf-Airline Etihad zurückgewiesen. Er habe davon noch nie gehört, sagte Clark am Donnerstag mit Blick auf entsprechende Spekulationen, über die das "Handelsblatt" berichtet hatte. Die Zeitung hatte berichtet, auf Besitzerebene habe es zumindest Gespräche über das Thema zwischen Emirates mit Sitz in Dubai und Etihad aus Abu Dhabi gegeben. Etihad ist Großaktionär der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin .

^ Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Allianz Lebensversicherung legt bei Lebensversicherungen zu -Google: Viele Schwachstellen aus CIA-Unterlagen bereits gestopft -Proteste gegen Arbeitsbedingungen im Billiglohn-Land Myanmar -Henkel will mexikanischen Anbieter von Friseurprodukten kaufen -Carrefour will stärker zulegen - Börsengang des Brasiliengeschäfts geplant -Landesarbeitsgericht weist Streikrecht-Klage zurück -ROUNDUP: Sanitärmesse ISH mit mehr türkischen Ausstellern -ITB: Lufthansa zweifelt an Ausstattung des neuen Hauptstadtflughafens -Medienunternehmen klagen gegen Werbungs-Blocker im Internet -'HB': Eon 2016 mit Nettoverlust von mehr als 12,4 Milliarden Euro -Landesarbeitsgericht weist Streikrecht-Klage zurück -Suez und Pensionsfonds wollen Wassergeschäft von General Electric kaufen -Ramelow: Auch rechtliche Schritte gegen Stromtrasse denkbar -Zukunft der Bombardier-Standorte auch nach Gesprächen unklar -Telekom-Beteiligung BT Group findet neuen Verwaltungsrats-Chef -'Pro Hijab': Nike kündigt Sport-Kopftuch für muslimische Frauen an -Kreise: Finanzinvestor CVC Capital Partners erwägt gemeinsames Gebot für Stada -Credit Suisse kauft US-Hypothekenkredite von HSBC für 3,4 Milliarden Dollar -Reformpläne für Urheberrecht stoßen im EU-Parlament auf Widerstand -Müller: Kein schneller neuer Termin für BER-Eröffnung -Brussels-Übernahme treibt Lufthansa auch im Februar an -Anwälte von Samsungs De-facto-Chef bestreiten Korruptionsvorwürfe -ITB/Fraport-Chef Schulte: Zahl der Airlines in Europa muss sinken -Lebensmittelhandwerk: Regionale Produkte werden zu wenig gefördert -Konflikt zwischen Bahn und Lokführern beigelegt - Ergebnis am Freitag -Deutlich mehr türkische Aussteller bei Sanitärmesse ISH -ROUNDUP: Streik des Bodenpersonals auf Flughäfen - Viele Ausfälle erwartet -ROUNDUP/Jahrelanger Höhenflug gebremst: Lego wächst nicht mehr so stark -Google und SAP vertiefen Zusammenarbeit -Studie: Viele Handwerker in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen -'Suedlink'-Trasse: Bürgerinitiativen warnen vor verfrühtem Jubel -Baumärkte in Deutschland verkaufen mehr auf kleinerer Fläche -Bayerische Volksbanken erheben zunehmend Strafzinsen von vermögenden Kunden -Grüne fordern Überarbeitung von EU-Lebensmittel-Kennzeichnung -ROUNDUP 2: Uber will Behörden-Kontrolleure nicht mehr mit App-Attrappe täuschen -Auftragsrekord bei DMG Mori - Umbau drückt Gewinn deutlich -Schockplakate von Saint Laurent verschwinden aus Pariser Stadtbild -Merck zeigt sich gelassen zu US-Präsident Trump -ROUNDUP: Uber bekommt Roboterwagen-Erlaubnis für Kalifornien -Samsung erwägt Bau von Haushaltsgeräte-Werk in den USA -Oddo und BHF-Bank holen ehemaligen Mittelstandsvorstand der Commerzbank -ROUNDUP: Erstmals mehr als zwei Millionen deutsche Kreuzfahrtpassagiere -Studie: Deutsche Firmen zaghafter bei Digitalwandel als amerikanische°

