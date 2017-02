dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.02.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Commerzbank-Umbau fordert Tribut: Gewinneinbruch 2016

FRANKFURT - Nach einem herben Gewinneinbruch 2016 treibt die Commerzbank ihren radikalen Konzernumbau voran.



Große Sprünge beim Überschuss erwartet Vorstandschef Martin Zielke vorerst nicht. "Es wird auch 2017 wieder Sondereffekte geben. Aber was klar ist: 2017 und 2018 sind geprägt durch den Umbau", sagte der Manager bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt.

ROUNDUP 4: Thyssenkrupp gut gestartet - Fortschritte bei Gesprächen mit Tata

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet und treibt die Gespräche über eine Fusion seiner europäischen Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata voran. "Es ist wahrer Fortschritt erkennbar", sagte Finanzvorstand Guido Kerkhoff am Donnerstag bei der Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage für das erste Quartal zum Stand der Gespräche. Konzernchef Heinrich Hiesinger hatte bereits bei der Hauptversammlung des Konzerns vor knapp zwei Wochen über eine "Dynamik" in den Verhandlungen berichtet.

ROUNDUP: Weil weist Piëchs Vorwürfe als 'Fake News' zurück

HANNOVER - Im Konflikt um die Aufarbeitung des VW -Skandals hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Ex-VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch das Verbreiten gefälschter Nachrichten vorgeworfen. "Ich bedauere, dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten wie Ferdinand Piëch inzwischen zu Mitteln greift, die man neudeutsch nur als "Fake News" bezeichnen kann", sagte Weil am Donnerstag in Hannover. Zu Piëchs möglicher Motivation meinte er, es sei bekannt, dass dieser im Streit aus dem VW-Gremium ausgeschieden sei: "Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang."

ROUNDUP: Infineons Wolfspeed-Übernahme in USA droht zu scheitern - Aktie rutscht

MÜNCHEN - Die millionenschwere Übernahme des Halbleiterspezialisten Wolfspeed durch den Chipkonzern Infineon droht am Widerstand der US-Behörden zu scheitern. Der Genehmigungsausschuss der US-Regierung habe die Unternehmen informiert, dass der geplante Kauf ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle, teilte Infineon in der Nacht auf Donnerstag mit. Die Münchner hatten sich im Juli 2016 mit dem US-Konzern Cree auf die Übernahme von dessen Sparte für Verbindungshalbleiter geeinigt.

ROUNDUP 2: Pläne für die Elbvertiefung müssen überarbeitet werden

LEIPZIG/HAMBURG - Die Pläne für die umstrittene Elbvertiefung müssen überarbeitet werden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Donnerstag die Planungen zwar in weiten Teilen, erkannte jedoch in Einzelpunkten auch Mängel. Diese Fehler könnten nachträglich in ergänzenden Planungen behoben werden, entschied das Gericht am Donnerstag in Leipzig. Wegen der Mängel erklärte das Gericht die Planfeststellungsbeschlüsse für rechtswidrig und nicht vollziehbar (Az. BVerwG 7 A 2.15). Gegen die Elbvertiefung hatten die Umweltschutzverbände BUND und Nabu geklagt. Sie bezeichneten das Urteil als "Erfolg für die Elbe".

ROUNDUP 2/VW-Personalchef Blessing: Streit um Sparpakt ist Missverständnis

WOLFSBURG - Im aufgeflammten Streit um das Sparpaket bei Volkswagen will Konzern-Personalchef Karlheinz Blessing die Wogen glätten. "Wir werden miteinander reden und Missverständnisse klären, dann wird das auch", sagte Blessing den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. "Wir sollten jetzt keine Auslegungsdiskussion führen. Im Zukunftspakt haben sich ja beide Seiten schon auf die Richtung festgelegt", sagte der Manager zu den Vorwürfen der Arbeitnehmerseite, Vereinbarungen des mühsam ausgehandelten Sparpakets nicht einzuhalten.

ROUNDUP: Versicherer Zurich profitiert von Sparkurs und geringen Schäden

ZÜRICH - Beim Schweizer Versicherer Zurich hat sich der harte Sparkurs 2016 ausgezahlt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro) und damit 74 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Im laufenden Geschäft sprang das operative Ergebnis um 55 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar in die Höhe und traf damit etwa die Erwartungen von Analysten. Die Aktionäre sollen wie im Vorjahr eine Dividende von 17 Franken erhalten, wie der seit fast einem Jahr amtierende Konzernchef Mario Greco ankündigte.

Societe Generale steigert Gewinn stärker als erwartet

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat 2016 dank einer deutlich niedrigeren Risikovorsorge mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um 15 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Donnerstag in Paris mit. Damit übertraf das im EuroStoxx 50 notierte Institut die Erwartungen der Experten. Die Dividende soll um 10 Prozent auf 2,20 Euro je Aktie erhöht werden.

ROUNDUP: Puma kann wieder auftrumpfen

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma SE will wieder vorn mitspielen. Nach etlichen mauen Jahren mit zum Teil rückläufigen Ergebnissen gelang dem Adidas - und Nike -Herausforderer 2016 ein satter Gewinnsprung. Unter dem Strich schnellte der Konzerngewinn um 68 Prozent auf 62 Millionen Euro in die Höhe, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Wir haben wieder Schwung", sagte Puma-Chef Björn Gulden.

ROUNDUP/'Ziele im Blick': Heidelberger Druck setzt auf starkes Schlussquartal

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck braucht einen starken Endspurt, um seine Jahresziele zu erreichen. Der seit kurzem amtierende Unternehmenschef Rainer Hundsdörfer rechnet dank eines hohen Auftragsbestands aber weiter damit, dass Umsatz und Gewinn im Ende März ablaufenden Geschäftsjahr 2016/17 leicht steigen werden. "Mit einem starken Schlussquartal gehen wir davon aus, unseren Jahresgewinn weiter zu erhöhen", sagte er am Donnerstag.

ROUNDUP: Twitter profitiert nicht von Trumps Online-Wahlkampf

SAN FRANCISCO - Twitter hat im vergangenen Quartal nicht von der Aufmerksamkeit für den US-Wahlkampf und den Tweets von Donald Trump profitieren können. Das Wachstum bei Nutzerzahlen und Umsatz verlangsamte sich sogar, der Verlust nahm deutlich zu. Die Aktie fiel am Donnerstag vorbörslich um mehr als elf Prozent.

Coca Cola lässt weiter Federn beim Umsatz - Gewinneinbruch im vierten Quartal

ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca Cola hat im vierten Quartal einen kräftigen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Unter anderem weil der Konzern nicht wie vor einem Jahr eine Steuergutschrift verbuchen konnte, sackte der Überschuss um 56 Prozent auf 550 Millionen US-Dollar ab, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz ging um 6 Prozent auf 9,41 Milliarden Dollar zurück. Das Unternehmen begründete das mit Unternehmensverkäufen und dem starken Dollarkurs, der die Auslandserlöse in der Heimatwährung schmälert.

ROUNDUP: Total wappnet sich mit Sparkurs für weiter schwankende Ölpreise

PARIS - Trotz eines Anstiegs der Ölpreise stellt sich der französische Energiekonzern Total mit neuen Einsparungen auf eine anhaltend schwierige Marktsituation ein. Es seien weiter Preisschwankungen zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In diesem Jahr sollen deshalb Kosten in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar (3,3 Mrd Euro) eingespart werden. Das vierte Quartal überzeugte den Finanzmarkt, hier legte der Konzern bei Umsatz und Gewinn wieder zu.

^ Weitere Meldungen

-'Bild': A400M-Pannen teuer für Hersteller Airbus -Kuba sucht ausländische Investoren für Erdölförderung -Bundesregierung: Nachbesserungen bei Elbvertiefung schnell angehen -Brüssel droht mit weiteren Verfahren in der Abgas-Affäre -Nissan mit Gewinnrückgang - Jahresprognose bestätigt -Knorr-Bremse braucht für Haldex-Übernahme mehr Zeit -Brussels-Übernahme beschert Lufthansa dickes Passagierplus zum Jahresstart -Air Berlin versucht finanziell Zeit zu gewinnen - Anleger sollen Bonds tauschen -Neue deutsch-französische Teststrecke für Computerautos -Takata rechnet mit Sonderverlusten wegen Airbag-Skandal -IG BAU fordert mehr Kontrollen zu Mindestlöhnen -Detonation in Maschinenraum von französischem Atomkraftwerk -Axel Springer verkauft Gebäude im Berliner Zeitungsviertel -ROUNDUP: Google erneuert Android-Betriebssystem für Computer-Uhren -Thomas Cook spürt Buchungsschub für den Sommer - Unsichere Aussichten -Neuer Export-Rekord für Weine und Spirituosen aus Frankreich -ROUNDUP: Trump greift Kaufhauskette wegen Modekollektion der Tochter an -'Bild': A400M-Pannen teuer für Hersteller Airbus -ROUNDUP: Deutschland-Tourismus mit Rekordjahr -Gewerkschaften wollen Verkleinerung des SAP-Aufsichtsrats verhindern -Benzinpreise schwanken stark - Kartellamt rät zu Preisvergleich -Europas Kinder sind zu dick: Forscher fordern Regulierung von Werbung -Opel-Logistikstandort feiert Richtfest in Bochum -Vattenfall erhöht Hamburger Strompreise um knapp drei Prozent -HeidelbergCement-Konkurrent Cemex mit Gewinnsprung -Biokraftstoffhersteller Verbio steigert Umsätze -ROUNDUP: Streit um Vorzüge für Ryanair in Lübeck könnte sich erübrigt haben -Cancom knackt Umsatzmilliarde - Kräftiger Gewinnanstieg -Whiskey-Absatz beflügelt Schnapshersteller Pernod Ricard -ROUNDUP: Messegesellschaft MCH steigt in neue Art Düsseldorf ein -Scholz: Urteil zur Elbvertiefung Meilenstein für Deutschland -Inzwischen acht Verfassungsbeschwerden gegen Hauptstadtflughafen -Autoabsatz in China geht zum Jahresauftakt zurück - Früheres Neujahresfest -Kreise: Bierbrauer Carlsberg prüft Kauf von Tsingtao-Anteil -Presse: Henkel an Kauf von Sealed-Air-Tochter interessiert -Umsätze mit Bio-Lebensmitteln wachsen weiter kräftig -'Scale': Deutsche Börse startet neues Segment für kleine Firmen -Singapore Airlines winkt Boeing mit Großauftrag für Langstreckenjets -US-Richter blockt Milliarden-Fusion von Krankenversicherern -Studie: Trumps Einreiseverbot schreckt Touristen ab -ROUNDUP: Intel-Chef kündigt bei Trump-Treffen Fertigstellung von US-Fabrik an°

