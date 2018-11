dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom nach starkem dritten Quartal erneut optimistischer

BONN - Die Deutsche Telekom wird vor allem dank ihres florierenden US-Geschäfts erneut zuversichtlicher.



Der Konzern rechnet beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun mit rund 200 Millionen Euro mehr als bisher, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. In den USA gewinnt der Konzern weiter viele Kunden und verdient immer mehr, aber auch in den anderen Regionen lief es besser. "Es geht in allen Bereichen bergauf", sagte Telekom-Chef Tim Höttges.

ROUNDUP 2: Kraftwerkssparte lässt Siemens-Gewinn sinken

MÜNCHEN - Die schwächelnde Kraftwerkssparte hat den Elektrokonzern Siemens auch im Schlussquartal belastet. Millionenschwere Kosten für den geplanten Personalabbau sowie ein anhaltender Ergebnisrückgang in dem Geschäft ließen die Gewinne bei Siemens zusammenschmelzen. Im Gesamtjahr (per 30. September) verdiente Siemens hingegen auch dank des Verkaufs seines Osram-Aktienpakets etwas mehr und will den Aktionären daher erneut eine höhere Dividende zahlen. Für das neue Geschäftsjahr kündigte Siemens mehr Gewinn an. Die operative Marge dürfte sich hingegen kaum vorwärts bewegen.

ROUNDUP 2: Konzernumbau und Kundenwerbung halten Commerzbank auf Kurs

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich nach einem soliden dritten Quartal auf Kurs zur zweiten Gewinnausschüttung an die Aktionäre seit der Finanzkrise. Dank wachsender Kundenzahlen im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden gelingt es dem Institut in einem umkämpften Markt seine Position zu halten. Die vor Kurzem vom Dax in den MDax abgestiegene Aktie legte am frühen Nachmittag mehr als vier Prozent zu - auf Jahressicht ist das Papier aber immer noch rund 30 Prozent im Minus.

GESAMT-ROUNUP: Schwaches Werbegeschäft belastet ProSiebenSat.1 und RTL

MÜNCHEN/LUXEMBURG - Die Fernsehsender ProSiebenSat.1 und RTL müssen im traditionellen Geschäft mit TV-Werbung weiterhin Abstriche hinnehmen. Die Konzerne wachsen vielmehr dank guter digitaler Geschäfte mit Internetplattformen und Tochterfirmen, wie die Zahlen zum dritten Quartal zeigen. Bei den Aktionären von ProSiebenSat.1 kamen zudem eine Dividendenkürzung und eine gesenkte Jahresprognose nicht gut an. Der Aktienkurs brach am Donnerstag zeitweise um fast 18 Prozent ein und zog die gesamte Branche nach unten. Die RTL-Aktie verlor bis zu rund 7 Prozent an Wert.

ROUNDUP: Rheinmetall kappt Umsatzprognose - Aktie legt aber zu

DÜSSELDORF - Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall senkt angesichts von Problemen in beiden Sparten seine Umsatzprognosen. In der Rüstung fehlten weiter Exportgenehmigungen und bei der Autozulieferung belaste die Umstellung auf neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandards, teilte der im MDax notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Aktie legte dennoch kräftig zu.

ROUNDUP 2: HeidelbergCement startet neues Sparprogramm - Aktien starten durch

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im dritten Quartal vom Bauboom in Deutschland und weltweiten Infrastrukturprogrammen profitiert. Allerdings drückten deutlich höhere Energiekosten und widrige Wetterverhältnisse vor allem in den USA aufs Ergebnis. Deshalb hatten die Heidelberger bereits Mitte Oktober ihr Jahresziel für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) gekappt. "In Anbetracht der schwächer als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnisentwicklung ergreifen wir einschneidende Maßnahmen, um Gewinne und Cashflow zu stärken", kündigte Unternehmenschef Bernd Scheifele nun am Donnerstag in Heidelberg an.

ROUNDUP/Ryanair: Einigung bei Tarifverhandlungen mit Verdi

FRANKFURT/DUBLIN - Die irische Billig-Airline Ryanair hat sich nach eigenen Angaben mit der Gewerkschaft Verdi bei den Tarifverhandlungen für ihr deutsches Kabinenpersonal geeinigt. Das teilte Ryanair am Donnerstag mit. Verdi bestätigte zunächst, dass es eine Vereinbarung gebe, ohne Details zu nennen. Teile des Kabinenpersonals hatten zuletzt im September in mehreren europäischen Ländern - auch in Deutschland - die Arbeit niedergelegt. Verdi hatte den Ausstand mit dem nach ihrer Ansicht unzureichenden Angebot Ryanairs begründet. Die Gewerkschaft wollte deutlich höhere Einkommen in einem Tarifvertrag festlegen und forderte Arbeitsbedingungen nach deutschem Recht.

ROUNDUP: Hannover Rück will 2019 noch höher hinaus - Aktie legt zu

HANNOVER - Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz eines stürmischen Sommers Kurs auf einen Milliardengewinn. 2019 will Vorstandschef Ulrich Wallin noch höher hinaus. Im laufenden Jahr solle der Überschuss wie geplant auf mehr als eine Milliarde Euro wachsen, kündigte der Manager am Donnerstag in Hannover an. Für 2019 setzt er sich rund 1,1 Milliarden Euro zum Ziel. Und Finanzvorstand Roland Vogel ködert die Aktionäre mit der Aussicht auf weitere Sonderdividenden.

ROUNDUP: Continental bleibt pessimistisch wegen schwächerer Autoindustrie

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental sieht nach einem durchwachsenen Jahresverlauf auch für das Schlussquartal weitere Risiken. Weil die Autoproduktion weltweit derzeit schwächelt, stellt der Dax -Konzern die derzeitige Prognose für den Jahresumsatz von rund 44,5 Milliarden Euro unter Vorbehalt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Sollte der negative Trend in der Branche im Schlussquartal zunehmen, könnte auch dieses Ziel noch verfehlt werden.

^

Weitere Meldungen

-Freenet erwartet operativen Gewinn am oberen Ende der Spanne

-SMA Solar macht Preisdruck zu schaffen - Markteinbruch in China belastet

-Compugroup bestätigt Ziele nach drittem Quartal

-Hapag-Lloyd wird nach starkem Sommer optimistischer

-Versicherer Generali steigert Gewinn

-Sachverständiger bezweifelt Apple-Argumente in Patentprozess

-Chipindustrieausrüster ASML traut sich mittelfristig deutlich mehr Umsatz zu

-AstraZeneca mit überraschend starkem Quartal

-Societe Generale steigert Gewinn stärker als erwartet

-Versicherer Zurich sieht sich trotz Katastrophenschäden auf Kurs

-ROUNDUP: Evonik baut Spezialchemie-Geschäft mit Übernahme in den USA aus

-Toshiba steigt aus Geschäft mit Atomkraftwerken in Großbritannien aus

-BNP Paribas erteilt Großfusionen eine Absage - Kein Interesse an der Commerzbank

-ROUNDUP: Dürr rechnet mit Auftragsrekord - Schlussquartal soll es richten

-Bertelsmann wächst mit Digitalgeschäften und TV-Produktionen

-ROUNDUP/Versorgungsauflagen bei 5G-Mobilfunk: Regionales Roaming geplant

-ROUNDUP: Türkei-Abschreibung belastet HVB-Mutter Unicredit

-Opel bekräftigt Verzicht auf Werksschließungen

-Bombardier streicht 5000 Jobs und verkauft Turboprop-Sparte

-ROUNDUP 2: Gericht ordnet Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn an

-Karstadt sieht sich vor geplanter Fusion mit Kaufhof in guter Form

-ROUNDUP: Flughafen Frankfurt erhält schnellere Sicherheitskontrollen

-ROUNDUP: Musk gibt Vorsitz im Tesla-Verwaltungsrat ab

-Schweizer Freenet-Beteiligung Sunrise steigert Umsatz - Jahresziele bestätigt

-EU-Rechnungsprüfer: Passagierrechte in Europa sind zu kompliziert

-ROUNDUP: Hundertschaften holen Aktivisten aus besetzten Häusern in Hambach°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha