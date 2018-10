dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: Airbus macht Faury zum Nachfolger von Konzernchef Enders

PARIS/TOULOUSE - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will seinen Verkehrsflugzeug-Chef Guillaume Faury laut Insidern zum Nachfolger von Konzernchef Tom Enders machen.



Der Verwaltungsrat solle die Entscheidung noch an diesem Montag treffen, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag eine mit der Sache vertraute Person. In seiner neuen Funktion werde Faury auch weiter die Verkehrsflugzeugsparte führen. Zuvor hatte die französische Tageszeitung "Le Figaro" darüber berichtet. Damit würde die Entscheidung weit vor der vom Konzern selbst gesetzten Frist fallen.

ROUNDUP: Compugroup dementiert Medienbericht und hält an Ausblick fest

FRANKFURT - Der Softwarehersteller Compugroup hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt und Sorgen um eine Umsatzwarnung zerstreut. Die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Frank Gotthardt in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" seien falsch interpretiert worden, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage. "Es gibt weder eine Gewinnwarnung noch eine Korrektur unserer Umsatzzahlen", stellte er klar. Weiterhin erwarte Compugroup für das laufende Jahr einen Umsatz von 700 bis 730 Millionen Euro.

Mercedes-Benz liefert im September weniger Autos aus

STUTTGART - Die Einführung neuer Abgasprüfstandards hat bei Mercedes-Benz im September für einen Absatzrückgang gesorgt. Weltweit wurden im vergangenen Monat 202 819 Fahrzeuge ausgeliefert, wie der Autobauer Daimler am Montag in Stuttgart mitteilte. Dies entsprach einem Rückgang von 8,2 Prozent zum Vorjahr. Mercedes-Benz habe zum 1. September die gesamte Flotte für Europa nach dem neuen Abgasstandard WLTP zertifiziert, hieß es. Allerdings sei es in einigen Märkten zu Verzögerungen bei der Zertifizierung gekommen. Zudem hätten sich Modellwechsel auf den Absatz ausgewirkt.

ROUNDUP: Polizei aus Hambacher Forst abgezogen - Reul: 'Es ist an der Zeit'

KERPEN - Nach wochenlangem Einsatz hat sich die Polizei am Hambacher Forst zurückgezogen. "Wir sind komplett weg", sagte der Sprecher der Aachener Polizei, Paul Kemen, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am frühen Morgen seien die Einsatzkräfte abgerückt.

H&M steigt bei Bezahldienst Klarna ein

STOCKHOLM - Der Modehändler H&M setzt auf eine Partnerschaft mit dem Bezahldienst Klarna. Der auf Rechnungskäufe spezialisierte Dienstleister soll das Bezahlen bei H&M online und im Laden vereinheitlichen und auch Retouren vereinfachen, wie die beiden schwedischen Unternehmen am Montag mitteilten. Die Kooperation soll zunächst in 14 europäischen Ländern greifen.

IPO: Knorr-Bremse wird Aktien schneller los - Angebot endet früher

MÜNCHEN - Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse drückt bei seinem Börsengang aufs Tempo. Aufgrund einer großen Nachfrage nach den Aktien werde die Angebotsperiode am 10. Oktober enden und damit einen Tag früher als geplant, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll aber weiterhin an diesem Freitag (12. Oktober) sein.

^

Weitere Meldungen

-Adidas löst Puma als Ausrüster bei Arsenal ab

-Drogerie-König Roßmann: 'Wenn ich etwas will, dann will ich das'

-ROUNDUP: Energieverband rechnet mit höheren Strompreisen

-Anteil Erneuerbarer Energien am globalen Verbrauch steigt schneller

-ROUNDUP: Diesel-Nachrüstsysteme lassen auf sich warten

-Untergrenzen für Pflegekräfte in Kliniken kommen Anfang 2019

-Verbraucherschützer beklagen Datenschutzmängel bei sozialen Medien

-Bertelsmann-Tochter Arvato schließt weniger Standorte als geplant

-Lloyds und Schroders verhandeln über Vermögensverwaltung

-Kampf gegen Meeresverschmutzung nach Schiffsunglück bei Korsika

-ROUNDUP: Weltklimarat drängt zu raschem Handeln für 1,5-Grad-Ziel

-Diesel-Nachrüstsysteme lassen auf sich warten

-Umweltministerium pocht vor Verhandlung in Berlin auf Nachrüstungen

-Novartis kommt mit MS-Mittel voran - FDA und EMA akzeptieren Zulassungsantrag

-Klimaschützer fordern Nachbesserung bei EU-Klimaschutzzielen

-ROUNDUP: Anteil Erneuerbarer Energien am globalen Verbrauch steigt schneller

-Bundesregierung zeigt sich beeindruckt von neuem Klimabericht

-Geld oder Freizeit? Bahn-Mitarbeiter wählten mehr Urlaub

-Polizeigewerkschaft: Nicht wieder weggucken im Hambacher Forst

-Weltklimarat drängt zu raschem Handeln für 1,5-Grad-Ziel

-IPO/Saudischer Kronprinz: Börsengang von Aramco nicht vor Ende 2020

-Schulze setzt auf öffentlichen Druck für Diesel-Nachrüstungen

-Comic-Verfilmung 'Venom' führt Kinocharts in Nordamerika an

-Daimler-Finanzchef wird Vertrag nicht verlängern

-Verlagschef fordert eine Milliarde Euro für maschinelle Übersetzungen

-Betrugsverdacht in Südkorea - Weitere Ermittlungen gegen Audi

-Rheinmetall erhält dreistelligen Millionenauftrag für Panzer-Komponenten

-TÜV will ältere Windkraftanlagen überprüfen°

