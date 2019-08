dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.08.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Adidas: Gewinn legt weiter zu - Jahresprognose bestätigt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat sein Wachstum von Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal fortgesetzt.



Lieferengpässe insbesondere in den USA bremsten die Entwicklung allerdings etwas. Adidas-Chef Kasper Rorsted zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen am Donnerstag weiterhin zuversichtlich, die Probleme bis Jahresende behoben zu haben. Die Prognose bekräftigte der Konzern.

ROUNDUP 2: Pharma- und Laborgeschäft beflügelt Merck - Aktie an Dax-Spitze

DARMSTADT - Positive Währungseffekte, mehrere Meilensteinzahlungen und allgemein gut laufende Geschäfte in der Region Asien und Nahost haben die Gewinne vom Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck KGaA im zweiten Jahresviertel deutlich angekurbelt. Von April bis Juni kletterte das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast ein Viertel auf 1,14 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Unter dem Strich kam mit 471 Millionen Euro ein fast doppelt so hoher Gewinn wie im Vorjahr heraus.

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp stellt Geschäfte auf Prüfstand - Prognose gesenkt

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp treibt seinen Umbau voran, mit dem der Konzern profitabler und wettbewerbsfähiger werden will. Dabei stellen die Essener weitere Geschäfte auf den Prüfstand, die derzeit Geld verbrennen. Beim geplanten Börsengang für die Aufzugssparte fährt das Management um Konzernchef Guido Kerkhoff zweigleisig und prüft auch Kaufangebote von möglichen Interessenten. Nach einem schwachen dritten Quartal senkte der kriselnde Konzern zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

ROUNDUP: Allianz-Tochter legt geplanter Osram-Übernahme Steine in den Weg

MÜNCHEN - Eine Allianz -Tochter wird möglicherweise zum großen Hindernis für eine Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram . Die Osram-Aktie rutschte am Donnerstag an der Frankfurter Börse ab und verlor in der ersten Tageshälfte über sechs Prozent ihres Werts, in der Mittagszeit notierte das Papier noch bei gut 31,70 Euro. Auslöser war das angedrohte "Nein" der in Frankfurt ansässigen Allianz Global Investor (AGI) zum Übernahmeangebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle .

ROUNDUP: Siemens Healthineers mit Milliarden-Zukauf in den USA

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers stärkt sein Geschäft mit Präzisionsmedizin durch einen Milliardenzukauf. Dazu übernimmt der Konzern das börsennotierte US-Unternehmen Corindus für insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar in bar, wie die Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Dabei zahlt Healthineers 4,28 Dollar je Aktie. Diese schloss am Mittwoch in New York bei 2,42 Dollar. Das Management von Corindus unterstützt die Übernahme. Die Healthineers-Aktie zeigte sich am Vormittag wenig bewegt.

ROUNDUP: Compugroup enttäuscht mit Gewinneinbruch - Aktie sackt ab

KOBLENZ - Der Softwarehersteller Compugroup hat nach dem ordentlichen Jahresstart im zweiten Quartal deutlich enttäuscht. Der Umsatz ging zurück und beim Gewinn gab es einen deutlichen Einbruch. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rutschte um knapp ein Drittel auf 37,4 Millionen Euro ab, wie der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte SDax-Konzern am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Zum einen verantwortlich war dafür ein Sondereffekt, aber auch im operativen Geschäft lief es deutlich schwächer als noch vor einem Jahr.

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom wächst weiter dank US-Geschäft und Zukäufen

BONN - Die Deutsche Telekom kann vor der angepeilten Milliardenübernahme in den USA weiter auf ihr brummendes Geschäft in Nordamerika setzen. Vor allem die US-Mobilfunksparte sorgte erneut für Schwung bei dem Dax-Konzern . Auch unter dem Strich verdiente die Telekom im zweiten Quartal deutlich mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Trotz erneut erhöhter Aussichten bei T-Mobile US bleibt das Management um Chef Tim Höttges aber bei seinem Ausblick.

ROUNDUP: Wachstum von Symrise lässt etwas nach - Optimistischer für Gewinnmarge

HOLZMINDEN - Die Geschäfte des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise haben etwas an Schwung verloren. Das Umsatzwachstum lag im ersten Halbjahr zwar immer noch über dem Jahresziel des Unternehmens, war aber insgesamt geringer als noch in den ersten drei Monaten. Bei der Profitabilität traut sich der MDax-Konzern im laufenden Jahr nun etwas mehr zu als zuletzt, das liegt aber auch an einem Sondereffekt durch eine Umstellung der Bilanzierung im Zuge neuer Vorschriften.

ROUNDUP 2: Projektstopp und träge Nachfrage drücken auf Aurubis-Gewinn

HAMBURG - Die lahmende Weltwirtschaft und das Scheitern eines Investitionsprojekts haben den Kupferkonzern Aurubis im dritten Geschäftsquartal stark belastet. Während der Umsatz in etwa stabil blieb, brachen die Gewinne ein. Die Anleger konnte das aber nicht mehr verschrecken, nachdem die Hamburger bereits im Juni vor einem Rückschlag gewarnt hatten. Die Resultate seien zwar schwach gewesen, in den Aktienkurs seien aber bereits reichlich negative Nachrichten eingepreist, erklärte Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe.

ROUNDUP 2: Jenoptik spürt Zurückhaltung aus Autobranche - weniger Aufträge

JENA - Die wachsende Unsicherheit in der Automobilindustrie macht sich auch beim Thüringer Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik bemerkbar. "Wir spüren für das Geschäft der Messtechnik und Laseranlagen eine deutliche Zurückhaltung bei unseren Kunden ganz besonders in Deutschland", sagte der Vorstandsvorsitzende des SDax -Unternehmens, Stefan Traeger, am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen in Jena.

ROUNDUP 2: CO2-Zertifikate belasten Uniper - Keine schnelle Lösung mit Fortum

DÜSSELDORF - Höhere Kosten für CO2-Zertifikate und der Wegfall positiver Sondereffekte haben den Kraftwerksbetreiber Uniper im ersten Halbjahr belastet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns halbierte sich in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf 308 Millionen Euro, wie Uniper am Donnerstag mitteilte. Es ist die erste Bilanz, die der neue Vorstandsvorsitzende Andreas Schierenbeck vorlegt. Dieser dämpfte zudem in einer Telefonkonferenz Hoffnungen auf eine schnelle Lösung im Streit mit Großaktionär Fortum.

'Wiwo': Externer Sanierer berät angeschlagenen Autozulieferer Leoni

NÜRNBERG - Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni setzt laut einem Pressebericht auf die Unterstützung eines externen Sanierers. Wie die Wirtschaftswoche (Wiwo) berichtet, soll der erfahrene Berater Hans-Joachim Ziems Leoni vorübergehend zur Seite stehen, um wieder in die Spur zu kommen. Dies auch vor dem Hintergrund, um Banken und Kreditversicherer zu beruhigen, wie das Blatt schreibt.

ROUNDUP: Generali-Deal beflügelt Hannover-Rück-Gewinn - Taifun belastet erneut

HANNOVER - Die Abwicklung des Lebensversicherers Generali Leben könnte dem Rückversicherer Hannover Rück 2019 den höchsten Gewinn seiner Geschichte einbringen. Der neue Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz, der den Konzern seit Mai führt, sieht den MDax-Konzern nach den ersten sechs Monaten auf Kurs zu einem Jahresüberschuss von 1,1 Milliarden Euro. Finanzvorstand Roland Vogel hält eine Anhebung seiner Prognose für denkbar, und der knapp 100 Millionen Euro schwere Sondergewinn aus dem Generali-Deal kommt ohnehin obendrauf.

ROUNDUP: Ströer will mit digitaler Werbung weiter wachsen

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer ist im ersten Halbjahr in allen Geschäftsbereichen deutlich gewachsen. Neben seinem Kerngeschäft mit Außenwerbung setzt der Werbevermarkter auch künftig auf die Wachstumschancen durch digitale Werbung. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten stieg um 8 Prozent auf 787 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Aus eigener Kraft zogen die Erlöse um 7,3 Prozent an. Das bereinigte Konzernergebnis zog um 7 Prozent auf 84 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieben 41,8 Millionen Euro hängen, nach 35,4 Millionen ein Jahr zuvor.

^

Weitere Meldungen

-'WSJ': Broadcom könnte Firmenkundengeschäft von Symantec kaufen

-Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland schlägt sich in schwierigem Marktumfeld gut

-Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich erhält weniger Aufträge

-Agrarhändler Baywa wird zum globalen Wind- und Solarparkbauer

-Flixbus will auch in Asien und Südamerika fahren

-Bericht: Marketing-Firma saugte öffentliche Instagram-Daten auf

-IT-Dienstleister S&T legt weiter stark zu - Prognosen bestätigt

-ROUNDUP/TAG Immobilien: Kaum von möglicher Mietpreis-Regulierung betroffen

-ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational steigert Umsatz erneut - Aktie fällt

-Finanztechnologiekonzern GFT mit Gewinneinbruch

-Beim Personalvermittler Adecco hält der Umsatzschwund an

-ROUNDUP: Samsung kündigt Premium-Smartphone und Macbook-Air-Herausforderer an

-Versicherer Zurich will nach glänzendem Halbjahr Mittelfristziele übertreffen

-ROUNDUP: Uber-Rivale Lyft verbucht starke Geschäftszuwächse

-Britische Ryanair-Piloten kündigen mehrere Streiktage an

-Bayer treibt Stammzelltherapie voran - übernimmt Gemeinschaftsunternehmen

-ROUNDUP/Proteste gegen Windräder: Woidke fordert Kurswechsel

-Airbus-Kampfhubschrauber Tiger bleibt sicherheitshalber am Boden

-WhatsApp bestreitet Expertenbericht über Schwachstellen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis