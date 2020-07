dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.07.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Post kehrt mit neuer Prognose langsam zur Normalität zurück

BONN - Die Deutsche Post hat nach einem Ergebniseinbruch zum Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder bessere Geschäfte verzeichnet.



Bei dem Dax-Konzern kehre langsam die Normalität zurück, fasste Post-Chef Frank Appel am Mittwoch in einer Telefonkonferenz die Situation zusammen. Das Geschäft in China aber auch in Europa erhole sich.

ROUNDUP: Das nächste VW-Personalkarussell: Renschler raus, Gründler rein

MÜNCHEN/WOLFSBURG - Im VW -Konzern bringt ein großangelegter Personalwechsel neue Topmanager an die Spitze der Nutzfahrzeugsparte. Die auf den ersten Blick prominentesten Verlierer: Andreas Renschler, Chef des börsennotierten Lkw- und Busgeschäfts von Traton , sowie Joachim Drees, Vorstandsvorsitzender der Münchner Tochter MAN . Beide sollen in der kommenden Woche abtreten. Wie Volkswagen und mehrere Marken der Gruppe am Dienstagabend ankündigten, sind mit den Entscheidungen weitere Ämtertausche und -erweiterungen verbunden.

ROUNDUP: Commerzbank-Aufsichtsrat vor wichtigen Weichenstellungen

FRANKFURT - Mitten im Streit um neue Sparpläne muss der Aufsichtsrat der Commerzbank zwei Spitzenpositionen neu besetzen. Ungewiss ist allerdings, ob bei der Sitzung des Kontrollgremiums an diesem Mittwoch bereits eine dauerhafte Lösung für den Aufsichtsratsvorsitz gefunden sowie über die Nachfolge für Konzernchef Martin Zielke entschieden wird. Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hatten am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Schmittmann will sein Mandat bereits zum 3. August 2020 niederlegen, Zielkes Vertrag soll einvernehmlich spätestens zum 31. Dezember des laufenden Jahres aufgelöst werden.

ROUNDUP: Delivery Hero sammelt Geld ein - Analystin: mögliche Übernahmepläne

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will sich über Wandelanleihen frische Mittel für das Wachstum verschaffen. Dabei werden Bruttoerlöse von insgesamt 1,5 Milliarden Euro angestrebt, wie Delivery Hero am Dienstagabend mitteilte. Die Papiere sollen in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis 2025 und 2028 begeben werden. Das Bezugsrecht für Aktionäre schloss das Unternehmen dabei aus. Die Aktie von Delivery Hero verlor am Mittwoch zum Auftakt rund 2 Prozent.

ROUNDUP: 'Daimler kann mehr' - Källenius verspricht Besserung

STUTTGART - Die Corona-Krise zwingt Daimler zu einem noch härteren Sparkurs. Zwar bemühte sich Vorstandschef Ola Källenius bei der Online-Hauptversammlung am Mittwoch um Aufbruchstimmung. Er machte aber klar, dass weitere Einschnitte notwendig seien, um den Autohersteller auf mehr Effizienz und Rendite zu trimmen.

Daimler sieht nach Verkaufseinbruch im Halbjahr Silberstreif am Horizont

STUTTGART - Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler geht nach einem Absatzeinbruch im ersten Halbjahr zuversichtlicher in den Rest des Jahres. "Knapp 870 000 Autos der Marke Mercedes-Benz haben wir seit Jahresbeginn abgesetzt", sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Dax -Konzerns laut Redetext. "Das sind fast 19 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum." Im zweiten Quartal habe das Unternehmen jedoch bereits wieder etwas Boden gutgemacht. Im Juni lagen die Pkw-Auslieferungen an die Endkunden laut Källenius wieder leicht über dem Vorjahresniveau.

Audi büßt fast ein Viertel an Absatz ein - Aufwärtstrend in China

INGOLSTADT - Audi hat im zweiten Quartal fast ein Viertel seines Absatzes eingebüßt. Insgesamt lieferte der Autohersteller von April bis Juni 354 232 Fahrzeuge aus, wie er am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das ist ein Rückgang um 22,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Chinas Autonachfrage schwächelt wieder - PCA-Daten

PEKING - Die chinesischen Autokäufer haben sich im Juni wieder zurückgehalten und damit die Erholung nach dem Corona-Lockdown etwas gebremst. Im Vormonat verkauften die Händler 1,68 Millionen Pkw, SUV und kleinere Mehrzweckfahrzeuge an die Endkunden und damit 6,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking mitteilte. Allerdings lagen die Verkäufe 2,6 Prozent höher als noch im Mai.

ROUNDUP: Oberklasse-Hersteller im Rückwärtsgang - China stützt

MÜNCHEN/INGOLSTADT/STUTTGART - Die drei großen deutschen Oberklasse-Autohersteller haben im Gleichschritt mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Im zweiten Quartal sackten die Absätze von BMW , Audi und Mercedes-Benz - getrieben vom Einbruch in Europa und den USA - ab, wie aus den am Dienstag und Mittwoch vorgelegten Zahlen der Unternehmen hervorgeht. Einen positiven Auslieferungstrend melden dagegen alle drei aus China.

Weitere Meldungen

-Erster 737-Max-Absturz: Boeing einigt sich mit Angehörigen der Opfer

-US-Versicherer Allstate übernimmt Konkurrenten National General

-Deutschland: Corona-Krise hat Elektroindustrie verzögert getroffen

-NRW verbietet große Festveranstaltungen bis 31. Oktober

-Handelskonzern Steinhoff verkauft Möbelkette Conforama France

-ROUNDUP: Salzgitter-Aktionäre müssen auf Dividende verzichten - keine Fusion

-Fresenius-Hauptversammlungen finden Ende August online statt

-ROUNDUP: DIHK rechnet mit 'Aderlass' im Auslandsgeschäft deutscher Firmen

-Kreise: Commerzbank-Chef verzichtet bei Abgang auf 1,5 Millionen Euro

-Corona-Krise bremst Messebranche wohl noch länger aus

-Beteiligungsgesellschaft Indus Holding verbucht Millionenbelastungen

-Boeing will 'Starliner'-Test noch dieses Jahr wiederholen

-EU-Gericht: Infineon muss in Kartellstreit weniger Strafe zahlen

-Schönheitsreparaturen: BGH nimmt Vermieter und Mieter in die Pflicht

-Continental-Chef warnt vor weiter sehr schwierigen Bedingungen - Keine Prognose

-ROUNDUP/Bund der Versicherten: Ein Viertel der Lebensversicherer hat Probleme

-Forschungsministerium baut Batterieforschung weiter aus

-Apple beliefert freie Werkstätten in Europa mit Original-Ersatzteilen

-ROUNDUP: EU setzt auf grünen Wasserstoff

-Proteste gegen Jobabbau bei Airbus in Bremen, Hamburg, Niedersachsen

-Klöckner: Weitere Hilfen für Wälder sollen zügig kommen

-ROUNDUP: Autourlaub ist gerade bei Familien beliebt

-Foodwatch dringt auf EU-weit verpflichtendes Nährwert-Logo°

