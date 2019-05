dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Wirecard erhöht überraschend Gewinnprognose - Aktie zieht weiter an

ASCHHEIM - Das rasante Wachstum des Zahlungsabwicklers Wirecard stimmt den Dax-Neuling für das Gesamtjahr zuversichtlicher.



Das wegen Bilanzierungsproblemen unter Druck stehende Management um Vorstandschef Markus Braun schraubt nach einem starken ersten Quartal die Erwartung an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Jahr auf 760 bis 810 Millionen Euro hoch, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Die Anhebung der Prognose ist bei Wirecard zwar fast schon Gewohnheit, diesmal hatten Börsianer das mehrheitlich aber nicht auf dem Zettel.

ROUNDUP: Siemens steht vor großen Umwälzungen - Aktie springt an

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens steht vor seiner größten Transformation seit Jahren. Mit der Entscheidung, sich von seinem Energiegeschäft zu trennen, kappt das Unternehmen einen Teil seiner Wurzeln. Die DNA der Münchener wird mit der Konzentration auf die wachstumsträchtigen digitalen Geschäfte grundlegend verändert. Dabei kann Siemens auf eine robuste Entwicklung im ersten Halbjahr zurückgreifen. Investoren griffen am Mittwochmorgen bei der Aktie zu - sie lag mit einem Plus von mehr als fünf Prozent an der Dax -Spitze.

ROUNDUP 2: Taifun-Schäden belasten Munich Re zum Jahresstart - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Höhere Katastrophenschäden haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Die Zerstörungen durch Taifun "Jebi" vom vergangenen Sommer schlugen bei dem Dax-Konzern im ersten Quartal noch einmal teuer zu Buche. Allerdings hatte die Munich Re Anfang 2018 praktisch keine Großschäden schultern müssen. Finanzvorstand Christoph Jurecka sprach am Mittwoch in München von einem "erfreulichen Jahresstart" und sah keinen Grund, von seinem Gewinnziel für das laufende Jahr abzurücken.

Borussia Dortmund mit Gewinnsprung im dritten Quartal

DORTMUND - Borussia Dortmund hat im dritten Quartal von deutlich gestiegenen Fernseherlösen profitiert. Der Umsatz sei von Januar bis März nach ersten Berechnungen um sieben Prozent auf 153,2 Millionen Euro geklettert, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Ohne Berücksichtigung der Transferserlöse legte der Umsatz um 18 Prozent auf 83,7 Millionen Euro zu.

ROUNDUP: Börse-Chef Weimer: Erfolgsjahr 2018 nicht einfach so zu toppen

FRANKFURT - Nach einem erfolgreichen Jahr 2018 dämpft die Deutsche Börse die Erwartungen. "Die Straße, auf der wir fahren, wird kurvenreicher. Die Prognosen für das Wachstum in unserem Umfeld weisen nach unten", sagte Konzernchef Theodor Weimer am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Frankfurt. "Da können wir das Tempo aus dem vergangenen Jahr nicht ohne weiteres halten. Ein Jahr, das so gut lief wie das letzte, lässt sich nicht mal eben so toppen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht wieder ganz ordentlich werden kann."

TLG Immobilien verdient im Auftaktquartal mehr

BERLIN - Höhere Mieterlöse haben dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Immobilienkonzern TLG Immobilien einen guten Start ins neue Jahr beschert. Der operative Gewinn (FFO) sei von Januar bis März im Jahresvergleich um neun Prozent auf knapp 35 Millionen Euro gestiegen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mit. Für das laufende Jahr peilt TLG einen FFO von 140 bis 143 Millionen Euro an, nach 134 Millionen Euro im Jahr 2018. Die Aktie legte im Nachmittagshandel um knapp einen Prozent zu.

ROUNDUP: Autozulieferer Norma kämpft mit schwachem Automarkt in Europa

MAINTAL - Dem Verbindungstechnik-Spezialisten und Autozulieferer Norma Group hat der schwächelnde Automarkt in Europa und China im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Vor allem die geringere Produktion in Europa wegen der Einführung des neuen Abgasprüfverfahrens WLTP und eine gesunkene Nachfrage in China belasteten das Geschäft. Norma-Chef Bernd Kleinhens dämpfte daher am Mittwoch seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr.

ROUNDUP: Autoflaute hat Zulieferer Schaeffler im Griff - Aktie dennoch obenauf

HERZOGENAURACH - Der Autozulieferer Schaeffler ist wie erwartet verhalten ins neue Jahr gestartet und rechnet weiter erst im zweiten Halbjahr mit wesentlicher Besserung. Die schwachen Automärkte in Europa und China sorgen in den Autozuliefer- und Ersatzteilsparten weiter für Tristesse, die Kosten wachsen schneller als die Erlöse. Lichtblick ist bei den Franken derzeit die Zulieferung für die allgemeine Industrie, die immerhin noch für leichtes Wachstum auf Konzernebene sorgte, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Ohnehin fielen die Zahlen für Börsianer nicht so schlecht aus wie befürchtet, die Aktie zog deutlich an.

ROUNDUP: Commerzbank zum Jahresauftakt mit Gewinneinbruch

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich trotz eines Gewinneinbruchs zum Jahresauftakt auf Kurs in eine zunächst weiterhin eigenständige Zukunft. "Durch Wachstum stärken wir unsere Ertragsbasis und wirken den niedrigen Zinsen und dem Margenverfall entgegen", ließ Konzernchef Martin Zielke am Mittwoch mitteilen. Vor knapp zwei Wochen hatten Commerzbank und Deutsche Bank einer Fusion der beiden Frankfurter Großbanken eine Absage erteilt.

