dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.05.2019 - 10.00 Uhr

ROUNDUP: Commerzbank zum Jahresauftakt mit Gewinneinbruch

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich trotz eines Gewinneinbruchs zum Jahresauftakt auf Kurs in eine zunächst weiterhin eigenständige Zukunft.



"Durch Wachstum stärken wir unsere Ertragsbasis und wirken den niedrigen Zinsen und dem Margenverfall entgegen", ließ Konzernchef Martin Zielke am Mittwoch mitteilen. Vor knapp zwei Wochen hatten Commerzbank und Deutsche Bank einer Fusion der beiden Frankfurter Großbanken eine Absage erteilt.

ROUNDUP: Siemens steht vor großen Umwälzungen - Aktie springt an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens steht vor seiner größten Transformation seit Jahren. Mit der Entscheidung, sich von seinem Energiegeschäft zu trennen, kappt das Unternehmen einen Teil seiner Wurzeln. Die DNA der Münchener wird mit der Konzentration auf die wachstumsträchtigen digitale Geschäfte grundlegend verändert. Dabei kann Siemens auf eine robuste Geschäftslage im ersten Halbjahr zurückgreifen. Investoren griffen am Mittwochmorgen bei der Aktie zu, das Papier stieg um fast 3 Prozent auf 106,57 Euro. Die jetzt gefällte strategische Neuausrichtung ist Teil des Programms "2020+", welches Siemens in Grundzügen bereits im vergangenen Sommer vorgelegt hatte und mit dem der Konzern Wachstum und Profitabilität ankurbeln will. Siemens wolle "proaktiv agieren, bevor wir reagieren müssen", so Kaeser. Denn Siemens kann derzeit noch auf eine recht robuste Geschäftsentwicklung bauen. Im zweiten Quartal schnitt Siemens besser ab als erwartet.

ROUNDUP: Wirecard erhöht überraschend Gewinnprognose - Aktie zieht an

ASCHHEIM - Das rasante Wachstum des Zahlungsabwicklers Wirecard stimmt den Dax-Neuling für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Das wegen Bilanzierungsproblemen unter Druck stehende Management um Vorstandschef Markus Braun schraubt nach einem starken ersten Quartal die Erwartung an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Jahr auf 760 bis 810 Millionen Euro hoch, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Die Anhebung der Prognose ist bei Wirecard zwar fast schon Gewohnheit, diesmal hatten Börsianer das mehrheitlich aber nicht auf dem Zettel.

Taifun-Schäden belasten Munich Re zum Jahresstart

MÜNCHEN - Höhere Katastrophenschäden haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Dax -Konzern im ersten Quartal 632 Millionen Euro und damit fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in München mitteilte. Allerdings hatte er Anfang 2018 kaum Großschäden schultern müssen. Finanzvorstand Christoph Jurecka sieht den Rückversicherer dennoch auf Kurs, seinen Gewinn im laufenden Jahr wie geplant auf 2,5 Milliarden Euro zu steigern.

Osram verdient operativ mehr als erwartet - Gekappte Prognose bestätigt

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram hat im zweiten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Der Umsatz sei im zweiten Vierteljahr des laufenden Geschäftsjahres (30. September) im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf 862 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit.

Autozulieferer Schaeffler setzt in Branchenflaute weiter auf zweite Jahreshälfte

HERZOGENAURACH - Der Autozulieferer Schaeffler ist wie erwartet verhalten ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 2 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte war das ein Plus von 0,4 Prozent. Die auf die allgemeine Industrie ausgerichtete Geschäfte liefen zwar deutlich besser als ein Jahr zuvor, doch die Zulieferung für die Autoindustrie litt weiter unter der Marktschwäche in Europa und China. Die Prognose bestätigte das Management um Klaus Rosenfeld. Mehr Schwung für die Autogeschäfte dürfte erst in der zweiten Jahreshälfte kommen.

ROUNDUP: Reiselust beschert Fraport starken Jahresstart

FRANKFURT - Die anhaltende Reiselust der Passagiere hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport einen überraschend starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal verdiente der Konzern unter dem Strich 30,5 Millionen Euro und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Vorstandschef Stefan Schulte sieht das Unternehmen damit auf Kurs, Umsatz und Gewinn in diesem Jahr wie geplant weiter zu steigern. In den Monaten Januar bis April wuchs die Zahl der Fluggäste an Deutschlands größtem Airport um 3,3 Prozent und damit etwas stärker, als es der Vorstand für das Gesamtjahr angepeilt hat.

ROUNDUP: Morphosys tiefer in den roten Zahlen - Erfolgsmeldung für MOR208

PLANEGG - Sprudelnde Meilensteinzahlungen und Tantiemen lassen den Umsatz bei Morphosys zum Jahresstart kräftig steigen. Doch steigende Kosten etwa für Forschung und Entwicklung sowie für Verwaltung und Vertrieb drücken das Biotechnologieunternehmen im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen. Unterdessen schreiten die Vorbereitungen für das erste eigene Medikament voran - das Unternehmen macht sich nun Hoffnungen auf eine schnellere Vermarktung des Kandidaten MOR208 in Europa.

United Internet und Drillisch lassen bei Dividende Vorsicht walten

MONTABAUR/MAINTAL - United Internet und seine Telekommunikationssparte 1&1 Drillisch werden wegen der Länge der laufenden Mobilfunklizenzauktion bei den Bedingungen für ihre Dividendenzahlung vorsichtiger. Bisher hatte der Konzern für seine beiden Börsennotierungen eine deutlich auf jeweils 0,05 Euro abgesenkte Dividendenzahlung in Aussicht gestellt, wenn bis zum Stichtag 20. Mai Frequenzen ersteigert werden. Wegen der aber "schon jetzt historisch langen Dauer" der Versteigerung ändert der Konzern nun die Voraussetzungen, wie das MDax -Schwergewicht am Dienstag in Montabaur und Maintal mitteilte.

Weitere Meldungen

-Handelskonzern Ahold Delhaize wie erwartet mit geringem Wachstum

-Uniper: Vorstand und Aufsichtsrat lehnen Aufspaltung ab

-Heidelberger Druckmaschinen geht mit Vorsicht ins neue Geschäftsjahr

-Roche sieht Wirksamkeit von Ocrevus durch neue Daten untermauert

-Toyota will nach Gewinnrückgang wieder zulegen

-Volkswagen startet Vorbestellungsmöglichkeit für Elektroauto ID

-Maschinenbau: Drohungen im Handelsstreit sind Gift für das Geschäft

-Bilfinger startet mit mehr Umsatz ins neue Jahr

-Aufseher blockieren Vodafone-Fusionspläne für verlustreiches Australien-Geschäft

-'Bild': BVB will Vertrag mit Mario Götze verlängern

-Nestle-Chef: Balance zwischen Wachstum und Marge funktioniert

-EnBW stellt sich mit Plänen für Wachstumsoffensive den Aktionären

-Tabakkonzern Philipp Morris warnt vor einem umfassenden Werbeverbot

-ROUNDUP: Bundesregierung will konkrete Vorgaben für Mietspiegel machen

-ROUNDUP 2: Google bringt Gesichtserkennung ins vernetzte Zuhause

-ROUNDUP: Uber-Konkurrent Lyft stellt Verluste in Aussicht

-ROUNDUP: Waymo-Roboterautos bei Fahrdienst-Vermittler - Milliarde für GM

-ROUNDUP: Anlegervertreter will Bilfinger-Aufsichtsrat Leviten lesen

-Verbindungstechniker Norma belastet schwacher Automarkt in Europa

-Hohe Kosten drücken auf Vestas-Gewinn

-ProSiebenSat.1 startet neuen Streaming-Dienst Joyn im Juni°

