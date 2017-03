dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Adidas bleibt auch nach 2016 in Rekordlaune

HERZOGENAURACH - Bei Europas größtem Sportartikelhersteller Adidas soll der Rekordlauf weitergehen.



Nach Vorlage neuer Bestwerte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 hob der Konzern seine Ziele bis zum Jahr 2020 gleich mit an. Optimistisch stimmen den Nike -Konkurrenten die Beliebtheit seiner Hausmarke Adidas, die Fortschritte auf dem wichtigen US-Markt und die Möglichkeiten der Digitalisierung. An der Börse wurde Rorsted dafür gefeiert. Die Aktie des Dax -Konzerns erklomm im Handelsverlauf ein neues Hoch von 174,50 Euro.

ROUNDUP 2: Paketboom treibt Deutsche Post an - Dividende steigt, Aktie verliert

BONN - Der boomende Online-Handel hat die Deutsche Post 2016 nach einem Problemjahr zurück in die Spur gebracht. Angesichts des höchsten Konzerngewinns seit dem Verkauf der Postbank winkt den Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Die Post-Führung um Vorstandschef Frank Appel bastelt am Ausbau ihres Paketnetzes von 21 auf 35 Länder in und um Europa - und an ihrer Öko-Strategie. Für das laufende Jahr peilt Appel eine vergleichsweise leichte Gewinnsteigerung an. Doch an seinem Gewinnziel für 2020 will er trotz der Unsicherheit rund um Brexit und US-Politik nicht rütteln, wie er am Mittwoch in Bonn sagte.

ROUNDUP 2: Beiersdorf-Chef sieht Nachholbedarf bei anderen Marken neben Nivea

HAMBURG - Der Beiersdorf-Konzern will in diesem Jahr seine Marken jenseits der Hauptmarke Nivea voranbringen. "Außerhalb von Nivea tun wir uns schwer", räumte Vorstandschef Stefan Heidenreich am Mittwoch in Hamburg ein. Für die Apotheken- und Drogerie-Marken Eucerin und Hansaplast sowie die teure La Prairie-Kosmetik wurde eigens mit Vincent Warnery ein neues Vorstandsmitglied bestellt. Er soll 2017 für weiteres Markenwachstum von mehr als 5 Prozent sorgen.

ROUNDUP: Pfandbriefbank zielt auf USA und Reiche - Dicke Dividende treibt Aktie

MÜNCHEN - Angesichts magerer Perspektiven für die Bankbranche nimmt die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) zwei neue Märkte ins Visier: die USA und reiche Privatkunden. Der 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangene Münchner Immobilienfinanzierer hofft in den Vereinigten Staaten auf ein Neugeschäft in Höhe von etwa einer Milliarde Euro. Und in Kooperation mit Privatbanken will die Pfandbriefbank "high net worth individuals" ansprechen, wie Vorstandschef Andreas Arndt am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz in München sagte - eine in der Branche gängige Umschreibung für Millionäre.

ROUNDUP: Sparprogramm bei Drägerwerk zeigt Wirkung - Aktie legt zu

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk hat 2016 trotz gesunkener Umsätze mehr Geld verdient. Im neuen Jahr soll es nun auch wieder beim Umsatz nach oben gehen. "Unser Ziel für 2017 ist es, trotz der hohen Unsicherheit und der wirtschaftlichen Schwäche einiger Märkte wieder zu wachsen", schrieb Unternehmenschef Stefan Dräger am Mittwoch in einem Brief an die Aktionäre. Rückenwind gebe der Auftragsbestand, der über dem des Vorjahres liege. Der war im Schlussquartal im Jahresvergleich kräftig gestiegen.

Autoteile-Geschäft treibt Schaeffler an - Dividende steigt

HERZOGENAURACH - Der Industriekonzern Schaeffler hat im vergangenen Jahr von seinem Geschäft mit Autoteilen profitiert. Besonders gut sei es in China gelaufen sowie bei Ersatzteilen, teilte das vor allem für Wälzlager bekannte Unternehmen am Mittwoch am Sitz in Herzogenaurach mit. Das allgemeine Industriegeschäft sei dagegen in einem schwierigen Marktumfeld rückläufig gewesen, was insbesondere an der Rohstoff- und Bahnbranche gelegen habe.

Deutsche Euroshop erhöht Kapital für Zukauf - Umsatz und Gewinn legen zu

HAMBURG - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop will für einen Zukauf in der Tschechischen Republik sein Kapital erhöhen. Zudem legte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr vor. Umsatz und Gewinn legten dabei wie in etwa vom Konzern erwartet zu.

'HB': Sitz von Linde und Praxair soll nach Fusion in Dublin liegen

DÜSSELDORF - Der geplante Zusammenschluss der beiden großen Gasekonzerne Linde und Praxair nimmt einem Zeitungsbericht zufolge immer mehr Form an. Der fusionierte Konzern soll künftig seinen Sitz in Dublin haben, berichtete das "Handelsblatt" (Mittwoch) unter Berufung auf US-Industriekreise. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, aber alles laufe auf die irische Hauptstadt hinaus. Bisher waren auch Amsterdam und London als mögliche Firmensitze im Gespräch. Offiziell wollten sich der Zeitung zufolge beide Unternehmen nicht dazu äußern.

Deutsche-Börse-Chef: Fusion mit London ist 'in schwerem Fahrwasser'

FRANKFURT - Der Chef der Deutschen Börse gibt sich wenig hoffnungsvoll für die Fusion mit der London Stock Exchange . "Wir müssen schon sehen, dass mit den letzten Entwicklungen diese Transaktion in ein sehr schweres Fahrwasser geraten ist", sagte Carsten Kengeter am Dienstag auf einer Konferenz in Frankfurt. Er sei zwar nach wie vor überzeugt, dass der Zusammenschluss Sinn mache. Denn nur mit einer bestimmten Größe könne die Deutsche Börse auf den komplexen Märkten ihre Position dauerhaft behaupten. Aber, so fuhr Kengeter fort: "Wir müssen der Realität ins Auge sehen."

ROUNDUP: RTL Group erhält neuen Co-Chef

LUXEMBURG - Stühlerücken in der Chefetage der RTL Group: Bert Habets wird bei dem Medienkonzern neuer Co-Chef an der Seite von Guillaume de Posch. Habets war bislang für RTL Niederlande verantwortlich. Die bisherige Co-Chefin Anke Schäferkordt wird den Vorstand auf eigenen Wunsch nach der Hauptversammlung im April verlassen, wie das Unternehmen einen Tag vor der Bilanzvorlage mitteilte. Schäferkordt behält ihre Posten als Chefin des größten Konzernbereiches, RTL Deutschland, und wird auch weiterhin Mitglied im Bertelsmann-Vorstand bleiben. Bertelsmann ist Großaktionär der RTL-Gruppe und hält gut 75 Prozent.

ROUNDUP/Sparkassen: Höhere Gebühren - aber keine Strafzinsen für Sparer

FRANKFURT - Deutschlands Sparkassen stehen auf der Kostenbremse und stimmen ihre Kunden auf weiter steigende Gebühren ein. "Wir gehen von weiteren negativen Einschlägen beim Zinsergebnis aus", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Georg Fahrenschon, am Mittwoch in Frankfurt.

