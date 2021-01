dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.01.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Commerzbank entrümpelt Bilanz - Corona-Krise belastet noch stärker

FRANKFURT - Eine Milliardenabschreibung und weitere Vorsorge für mögliche Rückschläge in der Corona-Pandemie verhageln der Commerzbank das Krisenjahr 2020 vollends.



"Nach dieser bilanziellen Maßnahme sehen wir uns gut für den weiteren Weg gerüstet", erklärte der seit 1. Januar des laufenden Jahres amtierende Vorstandschef Manfred Knof am Freitag. "Unser Ziel ist es, die Bank nachhaltig profitabler zu machen."

ROUNDUP 2: Boeing zahlt wegen 737-Max-Debakels über 2,5 Milliarden Dollar Strafe

WASHINGTON - Das Desaster um den Absturzflieger 737 Max kommt den US-Luftfahrtriesen Boeing teuer zu stehen. Der Flugzeugbauer habe wegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Skandal Strafzahlungen von mehr als 2,5 Milliarden Dollar (2,0 Mrd Euro) zur Beilegung strafrechtlicher Verfahren zugestimmt, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit.

ROUNDUP: Infineon-Konkurrent STMicro übertrifft Erwartungen - Chipaktien obenauf

GENF - Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat im Schlussquartal deutlich mehr Geschäft gemacht als zuvor gedacht. Der Umsatz habe bei 3,24 Milliarden US-Dollar (2,64 Mrd Euro) gelegen und damit gut ein Fünftel höher als im Vorquartal, teilte der Infineon -Rivale am Freitag in Genf auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zuletzt hatte das Unternehmen eine Spanne von bis zu knapp 3,1 Milliarden Dollar Erlös in Aussicht gestellt.

ROUNDUP: Adva Optical überzeugt mit Ergebnismarge und Ausblick - SDax-Spitze

MÜNCHEN - Trotz eines gemischten Jahresergebnisses zeigt sich der Telekomausrüster Adva Optical Networking für 2021 optimistisch. Für das begonnene Geschäftsjahr 2021 erwarte der Vorstand einen Umsatz zwischen 580 und 610 Millionen Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Betriebsergebnisses von 6 bis 9 Prozent, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend in München mit. Mit der Umsatzprognose knüpft Adva Optical Networking damit an seine im April 2020 wegen der Corona-Pandemie gestrichene Erwartungshaltung an. Damals hatte das Unternehmen mit mehr als 580 Millionen Euro an Erlösen für 2020 gerechnet.

IPO/'BöZ': Holding MBB sondiert Börsengang von Baukonzern Friedrich Vorwerk

FRANKFURT - Die Beteiligungsgesellschaft MBB will einem Zeitungsbericht zufolge den Börsengang ihres Pipelinebau-Unternehmens Friedrich Vorwerk vorantreiben. Dabei wolle die Holding bis zu rund 800 Millionen Euro einsammeln, berichtet die "Börsen-Zeitung" am Freitag unter Berufung auf unterrichtete Kreise. Die Erstnotiz (Initial Public Offering, kurz IPO) sei für das erste Halbjahr in Frankfurt geplant. Im November hatte MBB angekündigt, für Friedrich Vorwerk mögliche Wachstumsoptionen zu prüfen, die auch einen Börsengang beinhalten könnten.

ROUNDUP: US-Hypothekenstreit belastet Credit Suisse weiter - Quartalsverlust

ZÜRICH - Offene Streitigkeiten um Hypothekendarlehen in den USA haben der Großbank Credit Suisse weitere Rückstellungen eingebrockt. Die CS werde ihre Rücklagen voraussichtlich um insgesamt 850 Millionen US-Dollar erhöhen, teilte diese am Freitag in Zürich mit. Die Bank hatte bereits im Dezember angekündigt, dass in einem offenen Streit eine hohe Zahlung anfallen könnte, wodurch die Rückstellungen voraussichtlich erhöht werden müssten.

Daimler verkauft 2020 wegen Corona weniger Autos

STUTTGART - Daimler kommt im Corona-Jahr 2020 trotz eines weiteren Absatzrekords in China und eines deutlichen Schubs zum Abschluss nicht an die Verkaufszahlen des Vorjahrs heran. Von seiner Kernmarke Mercedes-Benz brachte der Stuttgarter Konzern weltweit rund 2,16 Millionen Fahrzeuge an die Kunden, wie er am Freitag mitteilte. Das war zwar das fünfte Jahr in Folge über der Zwei-Millionen-Marke, im Vergleich zu 2019 aber ein Minus von 7,5 Prozent. Allein in China wurden mehr als 774 000 Mercedes verkauft - mehr als jeder dritte.

Global Fashion Group sieht sich dauerhaft operativ in der Gewinnzone

FRANKFURT - Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) ist nach eigener Einschätzung im Tagesgeschäft auf Dauer in den schwarzen Zahlen angekommen. "Global Fashion Group hat nachhaltig die Gewinnzone erreicht, bezogen auf das um Sondereinflüsse bereinigte Ebitda, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen", sagte Co-Vorstandschef Christoph Barchewitz der "Börsen-Zeitung" (Freitag). "In Zukunft werden wir keine Rückschritte machen."

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Deutsche Wohnen verkauft weitere Wohnungen an Berlin

-Rückgang um 19 Prozent - deutscher Automarkt 2020 geschrumpft

-ROUNDUP 2/Kurz nach Kauf schon kaputt: Forderung nach längerer Gewährleistung

-Insolvenzverwalter will bis Monatsende Investor für Mifa-Werk finden

-Moderna-Impfstoff soll am Dienstag ausgeliefert worden

-Ab sofort sechs statt fünf Impfungen pro Biontech-Ampulle möglich

-Brandgefahr: VW ruft kleine Zahl von Elektro-Ups zurück

-Auch Moderna-Impfstoff in Großbritannien zugelassen

-Biontech liefert weiteren Impfstoff - Neue Virus-Variante in Sachsen

-Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn vor möglicher Verschiebung

-CES: Technik-Show versucht in Corona-Pandemie Online-Ausgabe

-IOC-Mitglied Pound 'nicht sicher' wegen Olympia in Tokio

-ROUNDUP: Die Zeitbombe Windows 7 tickt noch immer°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba